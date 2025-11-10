भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा, आगे क्या हुआ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर भूटान जा रहे हैं. वह एक बड़ी पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा कई कार्यक्रम हैं. हिमालय की गोद में बसे इस पड़ोसी देश को हम एक शांतिप्रिय और खूबसूरत देश के तौर पर जानते हैं जो भारत और चीन के बीच बफर के तौर पर काम करता है. हालांकि एक समय ऐसा भी आया था जब वहां की सेना ने भारत में हमला कर जमीन के एक बड़े टुकड़े पर कब्जा कर लिया था.

जी हां, कहानी शुरू होती है 1730 से. अगर आप आज का मैप देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि कूचबिहार की सीमा भूटान से लगती है. 1730 में मुगल आगे बढ़ रहे थे. मुगल सेना से लड़ने के लिए कूचबिहार के किंग ने भूटान से मदद मांगी. मुगल फौज तो पीछे हट गई लेकिन भूटानी फौज की टकड़ी कूचबिहार में ही तैनात हो गई. अगले कुछ सालों में ऐसे हालात बने और उठापटक हुई कि कूचबिहार पर भूटान का कब्जा हो गया.

दरअसल, उस समय कूचबिहार में सत्ता के दो गुट हुआ करते थे. एक भूटान की राजशाही के साथ था तो दूसरा अंग्रेजों के साथ. बंगाल में पांव पसार चुके अंग्रेज कूचबिहार तक पहुंच गए. पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले का आधिकारिक इतिहास बताता है कि 1772-1773 के दौरान भूटान के राजा ने कूचबिहार पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया था. भूटानी फौज को खदेड़ने के लिए कूचबिहार किंगडम ने 5 अप्रैल 1773 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए. इसके बाद कूचबिहार के राजा अंग्रेजों के अधीन सामंती शासक बन गए.

हालांकि बाद के वर्षों में भारत और भूटान में अच्छी दोस्ती देखी गई. जब भारत में अंग्रेजों का राज था तब भूटान के विदेश और रक्षा मामले ब्रिटिश देखते थे. 1910 से ही यह ब्रिटिश इंडिया के संरक्षण में रहा. 1947 में आजादी मिलने के बाद भूटान दुनिया के उन देशों में था जिसने भारत को पहले मान्यता दी. आगे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होते गए. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान जा रहे हैं तो दोनों देशों का इतिहास याद किया जा रहा है.

दोनों देश 699 किमी सीमा साझा करते हैं. 1949 में हुई पीस एंड फ्रेंडशिप संधि ने भारत को भूटान की विदेश नीति तय करने का अधिकार दिया. 2007 में इसमें कुछ संशोधन भी हुए. इसके तहत भूटान तब तक हथियार खरीद सकता है जब तक भारतीय हितों को नुकसान न पहुंचे. भूटान की सीमा भारत के चार राज्यों- असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से मिलती है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 60 हजार भारतीय नागरिक भूटान में रहते हैं. इसके अलावा करीब 10 हजार रोज भूटान के सीमावर्ती इलाकों में आते जाते रहते हैं.