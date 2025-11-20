Advertisement
trendingNow13011657
Hindi Newsदेश

पाक को पनडुब्बियां देकर आग लगाने चला चीन तो इंडियन नेवी ने खेला वार्निंग शॉट, कहा- खेल बिगाड़ देंगे!

India China News in Hindi: हिंद महासागर में भारत का दबदबा खत्म करने के लिए चीन लगातार पाकिस्तान को सैन्य रूप से मजबूत करने में लगा है. लेकिन भारत भी इससे अनजान नहीं है. वह इन दोनों देशों से दो कदम आगे की तैयारी रखकर चल रहा है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 20, 2025, 04:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाक को पनडुब्बियां देकर आग लगाने चला चीन तो इंडियन नेवी ने खेला वार्निंग शॉट, कहा- खेल बिगाड़ देंगे!

Indian Navy monitoring Chinese activities in Indian Ocean: हिंद महासागर में भारत की पकड़ कम करने के लिए चीन पिछले कई वर्षों से सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है. कभी वह अपनी पनडुब्बियों को इस क्षेत्र में भेज रहा है तो कभी पाकिस्तान व दूसरे देशों से साझा युद्धाभ्यासों के नाम पर अपने युद्धपोतों को रवाना कर रहा है. ऐसा करके वह भारत को संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अब हिंद महासागर में भारत एकमात्र महाशक्ति नहीं है बल्कि चीन भी एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है. चीन की इन बढ़ती गतिविधियों को भारतीय नौसेना एक बड़े खतरे के रूप में देखते हुए लगातार उसकी हरकतों की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रही है. भारतीय नौसेना के उप-प्रमुख ने गुरुवार को चीनी जो बयान दिया, उसने दुनिया को भारत की सतर्कता और तैयारी का साफ संकेत दे दिया.

पाकिस्तान को युद्धपोत और पनडुब्बी दे रहा चीन

भारतीय नौसेना के उप-प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने कहा, 'इंडियन नेवी को पता है कि चीन पाकिस्तान को पनडुब्बियां और युद्धपोत दे रहा है और जल्दी ही उनकी इंडक्शन शुरू हो जाएगी. भारत इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है ताकि समुद्री सुरक्षा मजबूत बनी रहे.'

Add Zee News as a Preferred Source

वात्सायन ने कहा कि पाकिस्तान जल्द ही चीन से मिली नई पनडुब्बियां अपने बेड़े में शामिल करने वाला है. लेकिन भारत भी पीछे नहीं है. भारतीय नौसेना अपनी एंटी-सबमरीन वॉरफेयर क्षमता यानी पनडुब्बियों को पकड़ने और उनसे निपटने की ताकत को लगातार बढ़ा रही है.

अगले 2 साल में भारत को मिलेंगे नए लड़ाकू विमान

उन्होंने बताया कि चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्री बेड़े में शामिल कर लिया है, लेकिन भारत भी अगले दो साल में कई नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने वाला है. पिछले 5 साल में जितनी AON (Acceptance of Necessity) मिली है, उस हिसाब से हम पूरी तरह भरोसे में हैं कि जो जरूरत है, वो हम कर रहे हैं.

वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने यह बयान गुरुवार को दिल्ली में आयोजित 'स्वावलंबन 2025' कार्यक्रम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया. यह कार्यक्रम भारत में बनी तकनीक, स्टार्टअप और उद्योग जगत के नवाचारों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ताकि नौसेना ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी तकनीकों पर निर्भर हो सके.

हिंद महासागर में विचरते रहते हैं 40-50 युद्धपोत

उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना लगातार इस पर भी नजर रख रही है कि पाकिस्तान को किन देशों से कौन-कौन सी तकनीक मिल रही है. जरूरत के अनुसार भारतीय नौसेना अपनी क्षमताओं का समीक्षा और विस्तार करती रहती है ताकि किसी भी चुनौती का सामना किया जा सके.

वाइस एडमिरल के मुताबिक, हिंद महासागर में हर वक्त विभिन्न देशों के 40-50 युद्धपोत विचरण करते रहते हैं. ऐसे में किसी भी तरह के विपरीत हालात से निपटने के लिए भारतीय नौसेना भी पूरी तरह अलर्ट रहती है. 

समंदर में स्वार्म बोट्स करेंगी दुश्मन का खात्मा

इस बार 'स्वावलंबन 2025' में स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री, एमएसएमई और तीनों सेनाएं एक साथ आएंगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल होंगे. इस बार खास तौर पर छोटे-मध्यम उद्योगों को देसी सामान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

नौसेना ने पहले ही 12 स्वार्म बोट्स (झुंड में हमला करने वाली नावें) का ऑर्डर दे दिया है और कुल ₹1400 करोड़ के देसी ऑर्डर्स प्लेस किए हैं.आने वाले समय में हाई-पावर माइक्रोवेव वेपन्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और लेजर हथियार भी विकसित हो रहे हैं.संक्षेप में कहें तो नौसेना का मैसेज साफ है - 'दूसरे जो भी कर रहे हैं, हम उससे दो कदम आगे की तैयारी कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह देसी तरीके से!'

(एजेंसी ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

india china news in hindiIndian Navy

Trending news

'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
Sir
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
Shashi Tharoor
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
jammu kashmir news
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
Robert Vadra
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
नेपाल में फिर भड़का Gen Z का विरोध, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई घायल
Gen Z Protests
नेपाल में फिर भड़का Gen Z का विरोध, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई घायल
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
Supreme Court
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
Mahayuti alliance
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
PM Modi
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
Jammu
कश्मीर टाइम्स पर SIA की छापेमारी, जम्मू में मौजूद हेड ऑफिस पर बड़ा तलाशी अभियान
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी
india china war 1962
गोलियों से छलनी 96 लाशें... गड़रिये ने सबसे पहले देखा था, '120 बहादुर' की असली कहानी