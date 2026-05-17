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27 या 28 मई, देश में कब मनाई जाएगी ईद उल अजहा? हो गया साफ, उलेमाओं ने किया तारीख का एलान

Eid-ul-Adha 2026 Date: देश में ईद उल अजहा 27 या 28 मई में से कब मनाई जाएगी? इस पर अब संशय दूर हो गया है. उलेमाओं ने ईद की तारीख का एलान कर दिया है. इसके साथ ही देशभर के मुसलमानों ने इस त्योहार को मनाने की तैयारी शुरू कर दी है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 18, 2026, 12:27 AM IST
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27 या 28 मई, देश में कब मनाई जाएगी ईद उल अजहा? हो गया साफ, उलेमाओं ने किया तारीख का एलान

Eid-ul-Adha 2026 Date: देश में ईद उल अजहा 27 या 28 मई में से कब मनाई जाएगी? इस सवाल का जवाब अब साफ हो गया है. उलेमाओं ने ईद की तारीख का एलान कर दिया है. अब देश में ईद 28 मई को मनाई जाएगी. मुस्लिम धर्मगुरुओं ने घोषणा की है कि भारत में ईद-उल-अजहा 28 मई को मनाई जाएगी. इसकी वजह ये रही कि देश के अधिकांश हिस्सों में ज़िल हिज्जा महीने की शुरुआत का प्रतीक चांद नजर नहीं आया. जिसके बाद मौलवियों की ओर से ईद की तारीख का एलान किया गया. 

रविवार को नहीं हुई चांद दिखने की पुष्टि

दिल्ली में चांदनी चौक स्थित फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने बताया कि मौलानाओं ने देश के विभिन्न हिस्सों के उलेमाओं से संपर्क किया, लेकिन ज़िल हिज्जा के चांद को लेकर कहीं से भी पुष्टि नहीं हुई. इस वजह से ज़िल हिज्जा महीना इस बार 19 मई से शुरू होगा. इसके बाद दसवें दिन यानी 28 मई को ईद-उल-अज़्हा मनाई जाएगी.  

उन्होंने बताया कि मुस्लिम समुदाय इस त्योहार को बड़े उत्साह से मनाता है. इसे कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है. इस दिन लोग अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी देते हैं और मरे हुए जानवर का मांस गरीब मुसलमानों में बांटते हैं. 

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अल्लाह के प्रति समर्पण का प्रतीक

मौलानाओं के अनुसार, यह ईद-उल-अजहा त्योहार हजरत इब्राहिम की अल्लाह के प्रति समर्पण की याद दिलाता है. उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने की तैयारी की थी, जिसे अल्लाह ने बकरे से बदल दिया था. यह घटना इस्लाम की शिक्षाओं में से एक कही जाती है. 

कई शहरों में मुसलमानों ने शुरू की तैयारियां

भारत में मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन सुबह नमाज अदा करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और रिश्तेदारों से मिलते हैं. ईद की तारीख का एलान होने के बाद दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता समेत पूरे देश में जुमे की नमाज के बाद तैयारियां शुरू हो गई हैं. मजहबी नेताओं ने अपील की है कि त्योहार शांति और सद्भाव के साथ मनाया जाए. उन्होंने कहा कि इस मौके पर मुसलमान गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों की मदद जरूर करें.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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