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क्या हुआ जब दिन को 10 घंटे और घंटे को 100 मिनट में बांटा गया; फिर कैसे तय हुआ 60 वाला फॉर्मूला?

Time measurement history: समय देखना बहुत आसान है लेकिन समय बनने की कहानी उससे भी मुश्किल है, आज इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे 60 का नंबर कैसे और क्यों तय हुआ?

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 28, 2026, 08:44 AM IST
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क्या हुआ जब दिन को 10 घंटे और घंटे को 100 मिनट में बांटा गया; फिर कैसे तय हुआ 60 वाला फॉर्मूला?

History of Time: आज अगर हम किसी से पूछें कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो शायद बच्चा भी बता देगा कि 24 घंटे होते हैं, साथ ही वो यह बता देगा कि एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट ही क्यों होते हैं और 1973 में, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इसे बदलकर की 60 की जगह पर 100 करने की कोशिश की गई थी, जिससे उस समय के लोग पूरी तरह कंफ्यूज हो गए थे और आखिरकार उन्हें यह सिस्टम छोड़ना पड़ा. 

समय को 60 के आधार पर बांटने की शुरुआत करीब 5000 साल पहले मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी. सुमेरियन लोगों ने गणना के लिए 60 आधारित संख्या प्रणाली अपनाई थी. इसके पीछे की खास वजह यह थी कि 60 एक ऐसा नंबर है जिसे कई संख्याओं से विभाजित करना आसान होता है. विभाजित करने की वजह से गणित और रोजमर्रा के काम काफी आसान हो जाते थे.

60 ही क्यों चुना गया?

इसके बाद प्राचीन मिस्र की सभ्यता ने समय को एक नई शक्ल दी और दिन-रात को 12-12 हिस्सों में बांट दिया, जिससे पूरा दिन 24 घंटे का बन गया. माना जाता है कि उन्होंने यह सिस्टम तारों और उंगलियों के जोड़ गिनने की पद्धति की बुनियाद पर तैयार किया था. यही 24 घंटे वाला सिस्टम धीरे-धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और आज तक इस्तेमाल हो रहा है.

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मिनट और सेकेंड का आगाज कैसे हुआ?

इसके बाद समय को बेहतर और पहले से ज्यादा आसान बनाने में बेबीलोन की सभ्यता ने भी अहम किरदार अदा किया. उन्होंने घंटों को भी छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा. बेबोलोन सभ्यता के इस कदम के बाद मिनटों की शुरुआत हुई और फिर उसके बाद सेकेंड वाला सिस्टम भी लोगों सामने आया. शुरुआत में इसका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान और ग्रहों की रफ्तार को समझने के लिए किया जाता था लेकिन समय के साथ यही सिस्टम आम जीवन का हिस्सा बन गया.

फ्रांस ने एक घंटे में तय किए 100 मिनट

दिलचस्प तो यह है कि फ्रांसीसी सभ्यता ने 1793 में इस सिस्टम को बदलना चाहा और उन्होंने एक दिन को 10 घंटे में बांट दिया, साथ ही हर घंटे में 100 मिनट तय किए लेकिन यह सिस्टम लोगों के लिए मुश्किल साबित हुआ कि वो कंफ्यूज हो गए और अन्य देशों से अपना तालमेल नहीं बिटा सकते थे. जिसके नतीजे में यह प्रयोग सिर्फ एक साल में ही खत्म कर दिया गया.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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