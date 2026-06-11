/जब गैंगस्टर जेल में है, तो आखिर बाहर कौन चला रहा उसका खौफ का कारोबार? इतना ताकतवर कैसे हो गया लॉरेंस बिश्नोई

एक साल पहले, जून के महीने में ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग में बगावत हो गई थी. गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा उससे अलग हो गए और गैंग दो हिस्सों में बंट गया. आमतौर पर ऐसे झटके किसी भी आपराधिक नेटवर्क को कमजोर कर देते हैं, लेकिन लॉरेंस के साम्राज्य पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा. उसने कनाडा में नए गुर्गे खड़े किए, नया नेटवर्क बनाया और अपराध का कारोबार पहले की तरह चलता रहा. दुर्भाग्य ये है कि यह पूरा खेल वह जेल की चारदीवारी के भीतर बैठकर संचालित कर रहा है.