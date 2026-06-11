/जब गैंगस्टर जेल में है, तो आखिर बाहर कौन चला रहा उसका खौफ का कारोबार? इतना ताकतवर कैसे हो गया लॉरेंस बिश्नोई

Lawrence Bishnoi Gang Delhi Firing News: भ्रष्टाचार एक ऐसी घातक बीमारी है, जो समाज को भीतर से खोखला कर देती है. भ्रष्टाचारी आपकी जेब पर चोट करता है, आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाता है. देश के विकास के लिए खतरा बन जाता है. ठीक वैसे ही, जैसे देश और समाज की सुरक्षा के लिए गैंगस्टर खतरा बन जाता है. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समाज के लिए सेलिब्रिटी के लिए ऐसा ही खतरा बन गया है. उसने फिर से एक सेलिब्रिटी को निशाना बनाकर फायरिंग करवाई है.
यह सिर्फ गोलियां चलाने की घटना नहीं है, बल्कि समाज में डर और दहशत का माहौल बनाने की एक सुनियोजित साजिश है. हैरानी की बात यह है कि पिछले तीन वर्षों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग सात बड़ी हस्तियों के घर, दफ्तर और दूसरे ठिकानों पर फायरिंग करवा चुका है. यह सब तब हो रहा है, जब लॉरेंस खुद सलाखों के पीछे कैद है. सवाल यह है कि जेल की चारदीवारी में बंद एक गैंगस्टर को आखिर इतनी ताकत और हौसला कौन दे रहा है?
उसके नेटवर्क को ऐसी शक्ति कहां से मिल रही है कि दिल्ली-मुंबई से लेकर कनाडा तक उसके गुर्गे बड़ी-बड़ी हस्तियों को खुलेआम निशाना बना रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के इसी खौफ, नेटवर्क और बढ़ते दुस्साहस की वजह आज आपको जाननी चाहिए.
मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि "किसी भी एक जगह पर होने वाला अन्याय, हर जगह के न्याय के लिए सबसे बड़ा खतरा है'. लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग आज ऐसा ही खतरा बन चुके हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस बार पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा को निशाना बनाया है. दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में सुबह करीब 4 बजे एक जिम पर फायरिंग की गई.
मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक 24 HS फिटनेस जिम के बाहर पहुंचे और उस पर 6 से 7 राउंड फायरिंग की. जिम पर फायरिंग करने के बाद वे फरार हो गए. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की.
थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि यह फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाई है. हमला करना और फिर उसकी जिम्मेदारी लेना, लॉरेंस गैंग का पुराना पैटर्न रहा है. घटना के कुछ ही देर बाद जी न्यूज़ की संवाददाता घटनास्थल पर पहुंचीं.
जिस जिम के बाहर फायरिंग हुई, वह गुरु रंधावा के जिम नेटवर्क की एक फ्रेंचाइजी है. यानी गुरु रंधावा इस जिम चेन के ब्रांड पार्टनर या प्रमुख चेहरा हैं, जबकि इसका मालिक कोई और है. लॉरेंस बिश्नोई या उसके गुर्गे भी यह अच्छी तरह जानते होंगे कि जिस वक्त गोली चलाई गई, उस समय गुरु रंधावा वहां मौजूद नहीं होंगे. फिर भी अगर फायरिंग करवाई गई है, तो उसका उद्देश्य कुछ और है. और इस उद्देश्य के बारे में भी लॉरेंस के गुर्गे की सोशल मीडिया पोस्ट में ही लिखा गया है.
उसमें लिखा है कि गुरु रंधावा कुछ समय से सलमान खान के नजदीक आ रहे थे और चूंकि सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दुश्मन है, इसलिए यह फायरिंग करवाई गई. यानी इस स्वीकारोक्ति से साफ है कि सलमान खान का करीबी होने के कारण गुरु रंधावा के जिम नेटवर्क की एक फ्रेंचाइजी को निशाना बनाया गया. इस हमले का मकसद सिर्फ फायरिंग करना नहीं, बल्कि डर और दहशत का दायरा बढ़ाना था.
डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और अपराधी का सबसे बड़ा हथियार होता है. कई बार गैंगस्टर गोली इसलिए नहीं चलवाते कि उन्हें किसी की जान लेनी होती है, बल्कि वे गोली इसलिए चलवाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि डर, गोली से कहीं ज्यादा दूर तक जाता है. और लॉरेंस बिश्नोई अपराध के इसी सिद्धांत पर काम करता है. आपको याद होगा, 2022 में उसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी. लेकिन लॉरेंस अपना सबसे बड़ा दुश्मन अभिनेता सलमान खान को मानता है.
उसने अप्रैल 2024 में सलमान खान के मुंबई वाले घर पर फायरिंग करवाई थी, जिसके बाद बॉलीवुड में लॉरेंस का खौफ तेजी से फैल गया था. उसी साल सितंबर में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के कनाडा स्थित घर के बाहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अंधाधुंध फायरिंग की. एपी ढिल्लों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने अपने एक म्यूजिक वीडियो में सलमान खान को शामिल किया था.
उस घटना के कुछ ही दिनों बाद मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई. बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर साफ शब्दों में लिखा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या सलमान खान से उनकी गहरी दोस्ती के कारण की गई.
2025 में सलमान खान के करीबी माने जाने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर भी हमला किया गया. इसी साल फरवरी में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर फायरिंग करवाई गई. बिश्नोई गैंग ने रणवीर सिंह और आयुष शर्मा को भी जबरन उगाही के लिए गंभीर धमकी भरे संदेश भेजे.
अब सलमान खान से ही जोड़कर गुरु रंधावा के जिम चेन की एक फ्रेंचाइजी पर फायरिंग की गई है. बॉलीवुड में सलमान खान का आभामंडल कितना बड़ा है, यह सभी जानते हैं. लॉरेंस गैंग भी अच्छी तरह जानता है कि सलमान खान या उनके करीबियों को निशाना बनाने का क्या असर हो सकता है. यही वजह है कि ऐसी घटनाओं के जरिए वह अपने डर और खौफ का दायरा बढ़ाने की कोशिश करता है.
चाहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, सलमान खान के घर पर फायरिंग हो या फिर आज गुरु रंधावा के जिम चेन की फ्रेंचाइजी पर फायरिंग, हर घटना के समय लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहा है. ऐसे में सवाल यह है कि जेल में रहते हुए भी वह अपना गैंग कैसे चला रहा है?
#DNAमित्रों | 3 साल, 7 सितारे...लॉरेंस ने जेल से हमले कराए...UP से USA..कैसे 'अंडरवर्ल्ड' चलाता है लॉरेंस?
लॉरेंस ने रंधावा के जिम पर गोली क्यों चलवाई?#DNA #DNAWithRahulSinha #GuruRandhawa #LawrenceBishnoi @rahulsinhatv pic.twitter.com/Gu9GaHpnUR
— Zee News (@ZeeNews) June 11, 2026
आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करता है. यानी वह जेल के अंदर मोबाइल फोन, वीपीएन और बेहद सुरक्षित सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग करता है. इससे सुरक्षा एजेंसियों को उसकी लोकेशन और बातचीत को ट्रैक करना आसान नहीं होता. लॉरेंस जेल में बैठकर योजनाएं बनाता है और अपने गुर्गों को आदेश देता है. लेकिन वह सीधे शूटर्स से बात नहीं करता.
उसके आदेशों को जमीन पर लागू करने का काम विदेश में बैठे उसके सबसे भरोसेमंद हैंडलर्स करते हैं. लॉरेंस का गैंग सोशल मीडिया पर हथियारों और अपने रसूख का प्रदर्शन करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गरीब तथा भटके हुए युवाओं को गुमराह कर अपने साथ जोड़ता है. इसके बाद उन्हें मामूली रकम या सिर्फ 'नाम कमाने' का लालच देकर शूटर बना दिया जाता है.
लॉरेंस बिश्नोई एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह अपना गैंग चलाता है. वह बिल्डरों, क्लब मालिकों, शराब कारोबारियों और बड़ी-बड़ी हस्तियों से वसूली करता है. ड्रग तस्करी से पैसा कमाता है और शूटरों को थोड़ा-बहुत पैसा देकर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है.
गुरु रंधावा के जिम चेन पर हमला करना उन्हें डराने से ज्यादा उन लोगों को संदेश देना है, जिनसे लॉरेंस गैंग ने फिरौती की मांग की है. दहशत और फिरौती के इसी कारोबार के जरिए लॉरेंस बिश्नोई एक वैश्विक आपराधिक नेटवर्क खड़ा कर चुका है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भौतिक नेटवर्क भारत में हजारों किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है.
लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी का विस्तार दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत 13 राज्यों तक फैला हुआ है. अलग-अलग राज्यों में लॉरेंस की इस क्राइम कंपनी से जुड़े 700 से 800 से अधिक पेशेवर शूटर सक्रिय बताए जाते हैं.
कनाडा में भी लॉरेंस का गैंग सक्रिय है. वहां की सरकार लॉरेंस गैंग को एक आतंकी संगठन के रूप में चिह्नित कर चुकी है. इसके अलावा अमेरिका, पुर्तगाल और यूरोप के अन्य देशों में भी लॉरेंस का आपराधिक नेटवर्क फैला हुआ है.
एक साल पहले, जून के महीने में ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग में बगावत हो गई थी. गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा उससे अलग हो गए और गैंग दो हिस्सों में बंट गया. आमतौर पर ऐसे झटके किसी भी आपराधिक नेटवर्क को कमजोर कर देते हैं, लेकिन लॉरेंस के साम्राज्य पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा. उसने कनाडा में नए गुर्गे खड़े किए, नया नेटवर्क बनाया और अपराध का कारोबार पहले की तरह चलता रहा. दुर्भाग्य ये है कि यह पूरा खेल वह जेल की चारदीवारी के भीतर बैठकर संचालित कर रहा है.