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जब गैंगस्टर जेल में है, तो आखिर बाहर कौन चला रहा उसका खौफ का कारोबार? इतना ताकतवर कैसे हो गया लॉरेंस बिश्नोई

Lawrence Bishnoi Gang Latest News: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में है. इसके बावजूद देश-दुनिया में उसका खौफ का कारोबार जारी है. आखिर उसका ये क्राइम सिंडिकेट कौन चला रहा है. जेल में रहने के बावजूद वह इतना ताकतवर कैसे हो गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 12, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:00 AM IST
जब गैंगस्टर जेल में है, तो आखिर बाहर कौन चला रहा उसका खौफ का कारोबार? इतना ताकतवर कैसे हो गया लॉरेंस बिश्नोई

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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