...जब भारत ने 1965 की जंग जीतने के 6 महीने बाद 'हाजी पीर दर्रा' पाकिस्तान को वापस सौंप दिया

भारत-पाकिस्तान जंग 1965 ( India-Pakistan War 1965 ) के दौरान भारतीय सेना ने कई अहम मोर्चों पर जीत दर्ज की थी. इनमें सबसे साहसिक ऑपरेशन था हाजी पीर पास पर कब्जा करना. 68वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड की पहली पैराशूट बटालियन (1 पैरा) ने 26-27 अगस्त की रात यह ऑपरेशन चलाया और 28 अगस्त की सुबह 10:30 बजे तक भारतीय सैनिकों ने पीर पास पर कंट्रोल हासिल कर लिया. यह दर्रा जम्मू-कश्मीर के उड़ी-पुंछ रास्ते पर रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह रही कि सिर्फ छह महीने के अंदर ही भारत ने यह पास पाकिस्तान को वापस सौंप दिया.

पिछले छह दशकों से यही सवाल डिफेंस एक्सपर्टेस और रणनीतिक मामलों के जानकारों को परेशान करता आ रहा है कि क्या हाजी पीर दर्रे को लौटाने का फैसला सही था या यह उस वक्त की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की बड़ी गलती थी. अब, जब 1965 के युद्ध को 60 साल पूरे हो रहे हैं. यह सही वक्त है कि इस ऑपरेशन और इसके बाद लिए गए फैसले की गहराई से पड़ताल की जाए. तो चलिए जानते हैं.

9,000 फीट ऊंचाई पर: पीर पंजाल दर्रा

1965 के जंग में पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरबक्ष सिंह के मुताबिक, हाजी पीर दर्रे पर हमला जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान यहीं से घुसपैठिए कश्मीर घाटी और राजौरी भेज रहा था. यह दर्रा पीर पंजाल की पहाड़ियों पर करीब 9,000 फीट ऊंचाई पर, उरी और पुंछ के बीच मौजूद है.

अपनी पुस्तक 'वॉर डिस्पैचेज' में लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श कहते हैं कि प्लान के तहत ऑपरेशन बख्शी नाम से दो तरफा हमला होना था. उरी की ओर से 68 इन्फैंट्री ब्रिगेड और पुंछ की तरफ से 93 इन्फैंट्री ब्रिगेड. 68 ब्रिगेड की कमान ब्रिगेडियर ज़ोरावर (जोरु) बख्शी के पास थी. लेकिन 26 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे 1 पैरा ने मेजर (बाद में ले. जनरल) रंजीत सिंह दयाल की अगुवाई में हमला शुरू किया. भारी बारिश और खड़ी चढ़ाई के बावजूद सुबह 4 बजे तक जवान चोटी पर पहुंच गए. अचानक हमले से पाकिस्तानी भाग खड़े हुए और हथियार छोड़ गए.

लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श ने बताया कि इसके बाद भारतीय सैनिकों ने तेजी से आगे बढ़ते हुए 27 अगस्त को सुबह 9:30 बजे ‘सार’ और दो घंटे बाद लेडीवाली गली पर कब्जा कर लिया. शाम तक पूरा इलाका सुरक्षित हो गया. इस कार्रवाई में भारत के 21 जवान घायल हुए, जबकि पाकिस्तान के 10 सैनिक मारे गए, 40 घायल हुए और 1 कैदी बना. हाजी पीर दर्रे पर कब्ज़ा करने के ऑपरेशन के अगले फेज में भारतीय सैनिक अंधेरे में 4,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर चढ़ गए और 28 अगस्त को सुबह 8 बजे तक दर्रे के आसपास पहुंच गए. बटालियन ने दर्रे पर धावा बोल दिया और पाकिस्तानी फिर भाग गए और सुबह 10.30 बजे तक दर्रा भारत के नियंत्रण में आ गया.

वहीं, 29 अगस्त को पाकिस्तानी सेना ने जवाबी हमला किया, जिसे भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया. लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श बताते हैं, 'अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बटालियन ने 30 अगस्त को रिंग कॉन्टूर एनआर 0993 और उसके एक दिन बाद पॉइंट 8766 एनआर 1191 पर कब्जा कर लिया. इस ऑपरेशन में अपने सैनिकों का नेतृत्व करने वाले मेजर आर.एस. दयाल को महावीर चक्र (एमवीसी) से सम्मानित किया गया.

ताशकंद समझौता: 4-10 जनवरी 1966

भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के जंग को सुलझाने के लिए सोवियत प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन की मध्यस्थता में ताशकंद (उज़्बेकिस्तान) में बातचीत हुई. इसका नतीजा ताशकंद घोषणा (10 जनवरी 1966) रहा, जिसमें ताशकंद घोषणापत्र पर हस्ताक्षर हुए.

पाकिस्तान की सेना चंब सेक्टर में अखनूर से सिर्फ 4 किमी दूर थी. इसलिए भारत ने हाजीपीर पास लौटाने और बदले में पाकिस्तान को चंब से पीछे हटने को कहा. मेजर जनरल शेरू थपलियाल (रिटायर्ड), इंडियन डिफेंस रिव्यू में लिखते हैं कि बातचीत के दौरान भारत को छंब सेक्टर में पाकिस्तान से उत्पन्न खतरे का एहसास होना जरूरी था. मेजर जनरल थपलियाल लिखते हैं, 'चूंकि पाकिस्तानी सेनाएं अखनूर से केवल चार किलोमीटर दूर फतवाल रिज तक पहुंच चुकी थीं, इसलिए वे अखनूर पर कब्जा करने के लिए अभियान फिर से शुरू कर सकते थे.'

उन्होंने कहा कि उस वक्त भारतीय नीति निर्माताओं ने ऊनी-पुंछ क्षेत्र से घुसपैठ के खतरे की कल्पना नहीं की थी, इसलिए हाजी पीर दर्रा पाकिस्तान को वापस करने और उन्हें छम्ब सेक्टर से वापस जाने के लिए कहने का निर्णय लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान को अखनूर और उसके बाद जम्मू पर निशाना साधने देना उचित नहीं होता. 'यह बहुत बड़ा जोखिम था. इसलिए प्रधानमंत्री शास्त्री के पास कोई विकल्प नहीं बचा था. क्या उनकी मौत अपराधबोध के कारण हुई, यह एक रहस्य ही रहेगा. लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो, 1971 के युद्ध में हाजी पीर दर्रे पर कब्ज़ा न कर पाना भारत की भूल थी. पश्चिमी मोर्चे पर यही एकमात्र सार्थक मकसद था.'

जब भारतीय सेना लाहौर और सियालकोट की दहलीज पर ही डेरा जमाए बैठी थी

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुतबिक, हालांकि यह सच था कि अखनूर में पाकिस्तान की स्थिति मुनाफाबख्श थी, लेकिन भारतीय सेना पंजाब में लाहौर और सियालकोट की दहलीज पर ही डेरा जमाए बैठी थी और हाजी पीर दर्रे पर कंट्रोल के साथ, उसे जम्मू-कश्मीर में भी काफी बढ़त हासिल थी. पंजाब में खेमकरण में पाकिस्तान की मजबूत पकड़ थी और राजस्थान में भी उसके कुछ खास ठिकाने थे, लेकिन ये ज्यादा खतरा नहीं थे. बर्की गांव जिस पर भारतीय सैनिकों ने भारी कीमत चुकाकर कब्जा किया था और लाहौर के रास्ते में पड़ने वाले कई अन्य इलाके, आज करीब फैलते हुए पाकिस्तानी शहर में समा गए हैं, और 60 साल पहले भी ये उसके लिए काफ़ी खतरा थे.

संसद में विरोध प्रदर्शन

सरकार को राज्यसभा में विपक्ष के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा. विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने कहा कि कारगिल, हाजी पीर और तिथवाल पर कब्जा करना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान से आए घुसपैठियों को रोकना और लद्दाख की सुरक्षा करना जरूरी था. उन्होंने बताया कि ये कदम देश की अखंडता और संप्रभुता बचाने के लिए उठाए गए. जबकि विपक्ष ने उन्हें जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को देने के मुद्दे पर घेरा. वहीं, भारत पूरे जम्मू-कश्मीर पर अपना दावा करता रहा.

लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने ताशकंद समझौते का विरोध किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने हाजी पीर, तिथवाल और कारगिल जैसे इलाकों को पाकिस्तान को वापस कर दिया, जबकि इन जगहों पर भारतीय नागरिकों को रहने और अपने अधिकारों का हक होना चाहिए था.