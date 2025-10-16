Advertisement
पढ़ना हमारा काम है क्या?...जब संसद में लालू का जवाब सुन हंस पड़े मिनिस्टर नीतीश कुमार

Bihar Election 2025: बिहार में चुनाव बा ! ऐसे में दिल्ली से पटना तक अलग ही सरगर्मी देखने को मिल रही है. अलग-अलग खेमे, अलग रणनीति, कोई नाराज, कोई खुश. कोई दोहा, कहीं शायरी. ऐसे में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के 25 साल पुराने भाषण लोगों को जरूर पढ़ने या सुनने चाहिए. 

Oct 16, 2025
बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार वैसे तो कई बार पास आकर दूर जा चुके हैं लेकिन एक वक्त था जब संसद में वे साथ बैठते थे और एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते थे. तब नीतीश कुमार मिनिस्टर थे. संसद में लालू ने कुछ सवाल किया था. जवाब देने के लिए नीतीश बाबू खड़े हुए तो बोले- माननीय सदस्य ने प्रश्न को सिर्फ पढ़ दिया है लेकिन जो प्रश्न का उत्तर सदन में रखा गया है उसको नहीं पढ़ा. इन तमाम प्रश्नों का उत्तर... यह सुनते ही तिलमिलाए लालू यादव खड़े हो गए. दोनों में एक दूसरे पर जमकर व्यंग्य बाण चले. 

लालू ने कहा कि नहीं - नहीं, मौखिक जवाब देने में आपको क्या कठिनाई हो रही है? नीतीश ने कहा कि ये तरीका है यहां टेबल पर रख देना होता है. लालू उनकी सुन ही नहीं रहे थे. वह लगातार बोलते गए- आप मिनिस्टर हैं. पदाधिकारियों ने लिखकर भेज दिया. ये पढ़ना हमारा काम है क्या? सुनना काम है हमारा. 

यह जवाब सुनकर नीतीश कुमार भी खिलाखिलाकर हंस पड़े. वह हाथ के इशारे से बोले कि यह यहां का तरीका है. 

लालू के संसद में दिए चुटीले भाषण

- संसद में बैठे अटल बिहारी वाजपेयी हंस रहे थे. लालू बोले- सन 77 में अध्यक्ष महोदय हम लोगों को दिल्ली समझ में आया नहीं. दिल्ली में जब हम लोग आए- राजनारायण, चौधरी चरण सिंह जी... हम लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय. चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे नीतीश हों.

- ये नीतीश जो उधर चले गए हैं. हमारे मुंह में 32 दांत हैं, नीतीश के पेट में दांत है, जो वहां (सत्तापक्ष) चले गए. पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है. (1999 का भाषण) 

- सन 77 में छपरा से मैं सांसद बनकर आया था. कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लड़े थे. यशवंत बाबू जेल में नहीं थे... आप लोग बिना जीते-हारे कोई न कोई पद ले ही लेते हैं. चाहे इधर हों या उधर हों. आप अकेले नहीं हैं. आप जैसे दिल्ली में बहुत लोग हैं बुद्धिजीवी. बुद्धि जीवी, बुद्धि नहीं है लेकिन बुद्धि से जी रहे थे. खैर छोड़िए इन बातों को, ज्यादा आपको टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है.

बिहार में भाजपा ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े हैं 29 सीटों के तार

ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू के एक भाषण में कांग्रेस को ऐसा क्या मिला, 75 साल बाद शेयर हो रहा

