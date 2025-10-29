DNA: जब ‘लव जिहाद’ अपने घर पहुंचा तो बदल गया 'कम्युनिज़्म का रंग', क्या अब समझ आएगी दूसरों की पीर?

DNA on Love Jihad: देश में कम्युज्म का दोगला चोला अब धीरे-धीरे लोगों के सामने आ रहा है. केरल में लव जिहाद पर दूसरों का मजाक उड़ाने वाले कम्युनिस्ट नेता के घर पर जब ‘लव जिहाद’ पहुंचा तो वे अपने असली रंग में आ गए.
DNA Analysis Kerala Love Jihad: एक मशहूर मुहावरा है- जाके पांव न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई. इसका अर्थ है जिसने खुद कष्ट नहीं झेला, वो दूसरों का दर्द नहीं समझ सकता. केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPM के एक नेता के साथ भी यही हुआ. जो कम्युनिस्ट पार्टी लव जिहाद को फर्ज़ी नैरेटिव बताती है, लव जिहाद पर आधारित फिल्म केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा के रूप में प्रचारित करती है, उसी CPM के एक नेता का जब लव जिहाद से सामना हुआ तो उसे दर्द का पता चला. ये उसी सोच के नेता हैं, जिन्हें सनातनियों में साजिश और मुसलमानों में सिर्फ पीड़ित दिखता है. लेकिन आज इस वामपंथी नेता ने मुसलमानों पर दोहरे चरित्र का साक्षात प्रमाण दे दिया. अब आप पूरी खबर समझिए.
शादीशुदा राशिद से शादी करना चाहती है संगीता
केरल के कासरगोड़ में CPM ब्रांच कमेटी के सदस्य पी वी भास्करन की बेटी संगीता ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि उसके पिता ने उसे घर में क़ैद कर दिया है. CPM नेता की बेटी के मुताबिक वो एक मुस्लिम शख़्स से शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पिता को ये मंजूर नहीं है. इसलिए उसे मारा-पीटा जाता है, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है.
35 साल की संगीता तलाक़शुदा है और एक हादसे के बाद उसकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरलाइज़्ड है. जिस राशिद नाम के व्यक्ति से वो शादी करना चाहती है, वो पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं. वो इलाज के नाम पर संगीता से मिला था. खबर ये भी है कि राशिद की पत्नी ने उसके ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज करा रखी है.
कम्युनिस्ट पिता को मंजूर नहीं 'लव जिहाद'
संगीता के मुताबिक उसके पिता ने कहा कि घर के बाहर तो कम्युनिज्म ठीक है लेकिन घर के अंदर इसकी जगह नहीं है. उस बेटी का ये आरोप कम्युनिस्टों की पोल खोलता है. केरल में लेफ्ट के नेता लव जिहाद को फर्ज़ी बताते हैं क्योंकि इससे उन्हें मुस्लिम वोट खिसकने का डर रहता है. लेकिन अब जब खुद की बेटी का मामला आया तो भास्करन को मुस्लिम से बेटी की शादी पसंद नहीं है. ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है? जनता को दिखाने के लिए कट्टर कम्युनिस्ट बन जाते हैं लेकिन जब बात अपने परिवार की होती है तो धर्म, संस्कृति और परंपरा दिखने लगती है. ये लोगों को गुमराह करने जैसा है.
#DNAWithRahulSinha : कम्युनिस्ट नेता के घर में ही 'लव जिहाद'!
#DNAWithRahulSinha : कम्युनिस्ट नेता के घर में ही 'लव जिहाद'!

केरल में लेफ्ट के नेता पर बेटी का आरोप, बेटी ने पिता पर कैद करने का आरोप लगाया, मुस्लिम से शादी का पिता ने विरोध किया- बेटी#DNA #Kerala #CPM #PVBhaskaran
संगीता के मुताबिक़ उसके पिता ने उसे मारने की धमकी दी और ये भी कहा कि उसे जेल से बाहर निकलना आता है. ये एक गंभीर आरोप है. इससे पता चलता है कि केरल में लेफ्ट के नेता अपने फायदे के लिए पुलिस-प्रशासन का भी दुरुपयोग करते हैं. हालांकि संगीता के पिता पी वी भास्करन बेटी के आरोपों को ग़लत बताते हैं. उनका कहना है कि बेटी के इलाज पर उन्होंने काफी खर्च किया है. भास्करन के मुताबिक़ वो राशिद से बेटी की शादी का इसलिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है. उन्होंने राशिद पर संगीता को मिली बीमा की रक़म हड़पने के लिए साज़िश का आरोप भी लगाया.
दूसरों की पीड़ा लगती थी मजाक
इस खबर के ज़रिए किसी परिवार का झगड़ा जाहिर करना हमारा मक़सद नहीं है. किसी शादीशुदा व्यक्ति से, दूसरे धर्म के शख़्स से अपनी बेटी की शादी कराना या ना कराना..ये उस परिवार का मामला है. लेकिन हमारा मक़सद सिर्फ़ ऐसे मामलों पर दोहरे चरित्र को उजागर करना है.
इसी केरल में सैकड़ों माता-पिता लव जिहाद की वजह से अपनी बेटी को गंवा चुके हैं, कई मामलों में तो उन लड़कियों को अफ़ग़ानिस्तान और सीरिया भी ले जाया गया. लेकिन उस वक़्त जब कोई पिता लव जिहाद की शिकायत करता था तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता उनके दर्द का मजाक बनाते थे.
लव जिहाद पर सामने आया डबल स्टैंडर्ड
कम्युनिस्ट पार्टियां लव जिहाद को पूरी तरह खारिज करती थीं और इसे सांप्रदायिकता फैलाने का हथियार बताती थीं. लेकिन अब जब ख़ुद पर बीती तो उन्हें पिता के रूप में अपना कर्तव्य सबसे पहले दिख रहा है. पिता का कर्तव्य निभाना सही है लेकिन इस डबल स्टैंडर्ड से बचना जरूरी है.
सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि भारत के दूसरे राज्यों में भी लव जिहाद का ज़िक्र होने पर कुछ पार्टियां ऐसी प्रतिक्रिया देती हैं, मानों लव जिहाद कुछ होता ही नहीं है. लेकिन जब बात अपने घर पर आ जाए..तो इन्हें भी लव जिहाद दिखने लगता है. और इस हद तक दिखने लगता है कि अपनी बेटी को घर के अंदर कैद कर देना पड़ता है.
