Weather Update: अब नहीं होगी बरसात, इस दिन विदा हो जाएगा मॉनसून, फिर पड़ेगी सड़ी गर्मी! जानें मौसम अपडेट

When monsoon leave this year: मॉनसून ने इस साल देश के विभिन्न हिस्सों में खूब कहर मचाया है. अब उसकी विदाई की तारीख सामने आ गई है. इसके बाद अगले एक महीने तक लोगों को सड़ी हुई गर्मी झेलनी पड़ेगी.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:25 PM IST
Weather Forecast 18 September 2025: पिछले 12 दिनों से दिल्ली में शुष्क मौसम बना हुआ है. बेस स्टेशन सफदरजंग पर अब तक सितंबर महीने में केवल 85 मिमी बारिश दर्ज हुई है, जबकि औसत 128 मिमी रहती है. कल यानी 18 सितंबर को मामूली बूंदाबांदी हो सकती है, उसके बाद दिल्ली में मॉनसून का अंत माना जाएगा. बादल और बारिश नहीं होने से दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है.  दिल्ली-एनसीआर में आज लगातार दूसरे दिन पारा 36 डिग्री सेल्सियस के पार रहा. 

झुलसने वाला है पश्चिमी राजस्थान

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, मॉनसून की वापसी के बाद तापमान का बढ़ना सामान्य है. इसकी वजह ये है कि बादलों के अभाव में इन दिनों नमी घट जाती है और शुष्क हवाएं चलने लगती हैं. इन सबके असर से पारा चढ़ जाता है. ऐसा ही मौसम अब बनना शुरु हो गया है. सबसे ज्यादा गर्मी की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान एक बार फिर तेज गर्मी में झुलसने वाला है. वहां पर आने वाले दो हफ्तों में तापमान 40 डिग्री तक पहुँच जाएगा. ऐसी ही गर्मी दिल्ली-एनसीआर में भी देखने को मिल सकती है. 

इस तारीख के बाद विदा हो जाएगा मॉनसून

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली एनसीआर से मॉनसून की विदाई अब लगभग तय है. 19 सितंबर के ‘टच एंड गो’(बहुत हल्की बारिश) हालात के बाद मॉनसून दिल्ली से पूरी तरह पीछे हट जाएगा. जिसकी औपचारिक घोषणा 20–21 सितंबर 2025 के बीच की जा सकती है. 

अगर ऐसा हुआ तो पिछले 15 सालों में इस बार सबसे जल्दी मॉनसून की वापसी हो सकती है. वर्ष 2024 में मॉनसून 2 अक्टूबर को विदा हुआ था, जबकि आमतौर पर यह सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक खिंचता है. वहीं, 2013 में मानसून सबसे देर से 17 अक्टूबर को विदा हुआ था.

पिछले वर्षों में कैसा रहा है सितंबर का रिकॉर्ड?

एजेंसी के अनुसार, पिछले 10 सालों में दिल्ली का तापमान हर साल सितंबर में लगभग हर बार 37 डिग्री से ऊपर पहुंचता रहा है. केवल 2018 में 35.7°C और 2021 में 36.2°C के साथ पारा नीचे रहा था. वहीं 2023 में तापमान 40°C से ऊपर और पिछले साल 37°C से ऊपर दर्ज किया गया था. अब तक का सबसे अधिक 40.6°C तापमान 16 सितंबर 1938 को दर्ज हुआ था.

देश के बाकी हिस्सों में कहां हो रही बारिश?

देश के बाकी हिस्सों की बात करें वहां पर बारिश का दौर अब भी जारी है. सिक्किम, भूटान, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हो रही है. वहीं तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलीं.

अगले 24 घंटों में देश में कहां होगी बारिश?

एजेंसी के मुताबिक, अगले 24 घंटों के दौरान, कर्नाटक, केरल, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें हो सकती हैं.

इसी तरह उत्तर-पूर्व भारत, बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दक्षिण-पूर्व राजस्थान, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है.

