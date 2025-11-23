'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने शेक्सपियर की ये लाइन पोस्ट कर किस पर कसा तंज?

Suhel Seth-Javed Akhtar debate on Trump-Mamdani: सोशल मीडिया पर मशहूर लोगों की बीच–बीच में होने वाली नोकझोंक कई बार बड़ी मजेदार हो जाती है. ऐसा ही एक दिलचस्प वाकया रविवार को सामने आया. जब चर्चित विचारक सुहेल सेठ और मशहूर गीतकार शायर जावेद अख्तर के बीच सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक छोटी-सी बहस शुरू हो गई. यह बहस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हुई एक टिप्पणी से शुरू हुई.

'ट्रंप ने इस बार प्रशंसनीय रूख दिखाया'

सुहेल सेठ ने 22 नवंबर को एक संदेश लिखकर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'ट्रंप की ओर से न्यूयॉर्क के एक जनप्रतिनिधि ज़ोहरान मामदानी पर की गई टिप्पणी तथ्यों पर आधारित है.' सुहेल ने आगे यह भी लिखा कि दोनों ही लोग न्यूयॉर्क के लिए प्रतिबद्ध हैं और यही परिपक्व राजनीतिक व्यवहार का उदाहरण है. उनके अनुसार, 'ट्रंप ने इस बार प्रशंसनीय रूख दिखाया है.'

'सावधान हो जाएं जब अत्याचारी प्यार दिखाने लगे'

सुहेल की यह राय कई लोगों को चौंकाने वाली लगी, लेकिन सबसे खास प्रतिक्रिया आई जावेद अख्तर की तरफ से. अख्तर ने सुहेल सेठ को संबोधित करते हुए एक छोटी, मगर बेहद अर्थपूर्ण पंक्ति लिखी. उन्होंने कहा, 'सुहेल साहब, हमारे पुराने कवि ने कहा है कि सावधान हो जाना चाहिए, जब अत्याचारी प्यार दिखाने लगे.'

To be fair to @realDonaldTrump : his comments on @ZohranKMamdani are anchored in objectivity and their combined commitment to New York. This is what statesmanship is about and Trump has exhibited that to his credit. — SUHEL SETH (@Suhelseth) November 22, 2025

समझें जावेद अख्तर के कहने का अर्थ

इस पंक्ति का भाव बहुत गहरा है. इसका मतलब यह है कि जब कोई कठोर या दमनकारी शासक अचानक मिठास दिखाने लगे तो उसके इरादों पर नजर रखनी चाहिए. यानी किसी ऐसे नेता की अच्छाई पर तुरंत भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, जिसकी छवि पहले से विवादित रही हो.

टिप्पणी पर लोग कर रहे दिलचस्प कमेंट

जावेद अख्तर की यह साहित्यिक टिप्पणी सोशल मीडिया पर तुरंत चर्चा का विषय बन गई. एक तरफ कुछ लोग सुहेल सेठ की राय का समर्थन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ़ कई लोग जावेद अख्तर की चेतावनी भरी बात को सही मान रहे थे. दोनों तरफ से लोग इस मुद्दे पर मजेदार कमेंट करके इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं.