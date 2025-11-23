Advertisement
trendingNow13015818
Hindi Newsदेश

'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने शेक्सपियर की ये लाइन पोस्ट कर किस पर कसा तंज?

Suhel Seth-Javed Akhtar News: प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर ने ट्रंप-ममदानी की मुलाकात पर कहा है कि जब अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाना चाहिए. ऐसा कहकर उन्होंने एक नामी लेखक पर तंज कसा है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 23, 2025, 10:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने शेक्सपियर की ये लाइन पोस्ट कर किस पर कसा तंज?

Suhel Seth-Javed Akhtar debate on Trump-Mamdani: सोशल मीडिया पर मशहूर लोगों की बीच–बीच में होने वाली नोकझोंक कई बार बड़ी मजेदार हो जाती है. ऐसा ही एक दिलचस्प वाकया रविवार को सामने आया. जब चर्चित विचारक सुहेल सेठ और मशहूर गीतकार शायर जावेद अख्तर के बीच सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक छोटी-सी बहस शुरू हो गई. यह बहस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हुई एक टिप्पणी से शुरू हुई.

'ट्रंप ने इस बार प्रशंसनीय रूख दिखाया'

सुहेल सेठ ने 22 नवंबर को एक संदेश लिखकर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'ट्रंप की ओर से न्यूयॉर्क के एक जनप्रतिनिधि ज़ोहरान मामदानी पर की गई टिप्पणी तथ्यों पर आधारित है.' सुहेल ने आगे यह भी लिखा कि दोनों ही लोग न्यूयॉर्क के लिए प्रतिबद्ध हैं और यही परिपक्व राजनीतिक व्यवहार का उदाहरण है. उनके अनुसार, 'ट्रंप ने इस बार प्रशंसनीय रूख दिखाया है.'

Add Zee News as a Preferred Source

'सावधान हो जाएं जब अत्याचारी प्यार दिखाने लगे'

सुहेल की यह राय कई लोगों को चौंकाने वाली लगी, लेकिन सबसे खास प्रतिक्रिया आई जावेद अख्तर की तरफ से. अख्तर ने सुहेल सेठ को संबोधित करते हुए एक छोटी, मगर बेहद अर्थपूर्ण पंक्ति लिखी. उन्होंने कहा, 'सुहेल साहब, हमारे पुराने कवि ने कहा है कि सावधान हो जाना चाहिए, जब अत्याचारी प्यार दिखाने लगे.'

समझें जावेद अख्तर के कहने का अर्थ

इस पंक्ति का भाव बहुत गहरा है. इसका मतलब यह है कि जब कोई कठोर या दमनकारी शासक अचानक मिठास दिखाने लगे तो उसके इरादों पर नजर रखनी चाहिए. यानी किसी ऐसे नेता की अच्छाई पर तुरंत भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, जिसकी छवि पहले से विवादित रही हो.

टिप्पणी पर लोग कर रहे दिलचस्प कमेंट

जावेद अख्तर की यह साहित्यिक टिप्पणी सोशल मीडिया पर तुरंत चर्चा का विषय बन गई. एक तरफ कुछ लोग सुहेल सेठ की राय का समर्थन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ़ कई लोग जावेद अख्तर की चेतावनी भरी बात को सही मान रहे थे. दोनों तरफ से लोग इस मुद्दे पर मजेदार कमेंट करके इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

suhel SethJaved Akhtar

Trending news

बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
Hyderabad
बहरीन-हैदराबाद आ रही गल्फ एयर फ्लाइट में बम की धमकी, मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग
जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट
Naman Syal
जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट
जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान ने देश भर में हलचल
Supreme Court
जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर जस्टिस सूर्यकांत के बयान ने देश भर में हलचल
SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI गवई
CJI
SC-ST में क्रीमी लेयर और कॉलेजियम विवाद पर रिटायरमेंट से एक दिन पहले बोले CJI गवई
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Ajit Pawar
'आपके पास वोट, मेरे पास...' टिप्पणी पर आई अजित पवार की सफाई, बोले-यह कोई धमकी नहीं
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
Cyclone Senyar
Cyclone Senyar: इन इलाकों से होकर गुजरेगा शक्तिशाली 'शेर', 6 दिन जारी रहेगा कहर
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
rajnath singh
सिंध फिर होगा भारत का हिस्सा! राजनाथ सिंह बोले- सीमाएं कब बदल जाएं ये कोई नहीं जानता
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
rss news
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
Maulana Madani
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब
CJI
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब