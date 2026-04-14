सबको प्रणाम, कांग्रेस अध्यक्ष से मिलाया हाथ... राहुल गांधी से गुफ्तगू के बाद अब पीएम मोदी की यह तस्वीर चर्चा में है

Advertisement
Hindi Newsदेशसबको प्रणाम, कांग्रेस अध्यक्ष से मिलाया हाथ... राहुल गांधी से गुफ्तगू के बाद अब पीएम मोदी की यह तस्वीर चर्चा में है

Pm modi and Mallikarjun Kharge: इसे राजनीति की एक खूबसूरत तस्वीर कह सकते हैं. असम, बंगाल से लेकर केरल विधानसभा चुनाव प्रचार में भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर तीखे हमले करते रहे है, लेकिन आज बाबा साहेब की जयंती पर पीएम और खरगे की मुलाकात सबको मुस्कुराहट दे गई.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच गुफ्तगू हुई, तो कैमरे जूम हो गए थे. कुछ देर तक राहुल के सामने खड़े होकर पीएम बात करते रहे. महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती पर पीएम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे. बगल में कई मिनिस्टर खड़े थे, लेकिन पीएम राहुल से ही बात करते रहे. अब आज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है. भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर सभी नेता प्रेरणा स्थल पर जमा थे. पीएम मोदी आए. स्पीकर, उपराष्ट्रपति और कई मिनिस्टर खड़े थे. मोदी ने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हाथ मिलाने के लिए खरगे की तरह बढ़ गए. 

उस समय बैकग्राउंड में गीत बज रहा था- हम भारतीय बाबा साहेब का हर सपना अब पूरा करें... और पीएम सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मिल रहे थे. पीएम को देख सभी नेता करीब आ गए. कांग्रेस नेता उदित राज पीएम पर हमलावर रहते हैं, लेकिन उन्हें देख वह भी थोड़ी मुस्कुराहट लिए आगे आ गए. 

वीडियो देखने से पता चलता है कि पीएम ने खरगे से हाथ मिलाने के बाद कुछ चुटकी ली. इस पर खरगे हंस पड़े और जवाब में जो कहा, पीएम ने जोर का ठहाका लगाया. आसपास खड़े नेता भी मुस्कुराने लगे. 

दोनों नेता कुछ सेकेंड तक हाथ पकड़े रहे. जाते समय खरगे ने हाथ जोड़ा, तो पीएम ने पकड़ लिया. लौटने लगे तो लाइन में उदित राज भी हाथ जोड़कर खड़े थे. पीएम ने उनके हाथ को पकड़ लिया. उनके साथ भी पीएम ने कुछ गुफ्तगू की. बात करने के बाद उदित राज काफी खुश दिखे. इसके बाद पीएम ने वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया. (ऊपर वाला वीडियो एक बार फिर देखिए)

अब आप 11 अप्रैल का वीडियो (ऊपर वाला) देखिए. कैसे पीएम की बात सुनकर राहुल गांधी सिर हिलाते जाते हैं. दोनों की बातचीत को बाकी नेता ध्यान से सुनते रहे थे. लोग भी खड़े होकर उधर ही देख रहे थे. पीएम पीछे हाथ बांधे काफी देर तक राहुल से बात करते रहे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Narendra Modi news

Trending news

