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Hindi Newsदेशतमिलनाडु में मुफ्त रेवड़ी की वो राजनीति, जिसने दलों को दिया जीत का नुस्खा; इस साल क्या फ्री बांट रही पार्टियां?

तमिलनाडु में 'मुफ्त रेवड़ी' की वो राजनीति, जिसने दलों को दिया जीत का 'नुस्खा'; इस साल क्या फ्री बांट रही पार्टियां?

When Free Rewadi Scheme Start:  तमिलनाडु से देशभर में मुफ्त रेवड़ी बांटने की रवायत शुरू हुई थी. इस 'रेवड़ी' ने दलों के नेताओं को चुनावी जंग का बादशाह बना दिया था. क्या यह नीति इस बार भी कामयाब रहेगी. आइए जानते हैं कि पार्टियां इस साल क्या मुफ्त में बांटने जा रही हैं?

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 03, 2026, 04:02 AM IST
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When Free Rewadi Scheme Start in Tamil Nadu: भारत में होने वाले चुनावों में मतदाताओं को 'मुफ्त रेवड़ी' बांटने की नीति अब कोई नई बात नहीं रही है. लगभग सभी दल अपनी-अपनी ओर से फ्री स्कीमों की घोषणा कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं. लेकिन, बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई थी और आज भी वहां की राजनीति इसी 'मुफ्त रेवड़ी' के आसपास घूम रही है. राज्य में इस साल असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं. जिसके लिए तीनों गठबंधनों ने बहुत सारी मुफ्त योजनाओं के पिटारे खोल दिए हैं. आइए आज आपको रेवड़ी बांटने की रवायत के बारे में दिलचस्प जानकारी देते हैं और बताते हैं कि 1967 से 2013 तक वोट हासिल करने के लिए सियासी दलों ने क्या-क्या वादे किए?

तमिलनाडु से शुरू हुई 'मुफ्त रेवड़ी' की योजना

राजनीतिक पंडितों के मुताबिक, भारत में चुनाव जीतने के लिए मुफ्त उपहार (फ्रीबीज) देने की राजनीति की नींव तमिलनाडु में पड़ी. द्रविड़ पार्टियों ने इसे सामाजिक न्याय का सक्रिय माध्यम बताते हुए जमकर भुनाया, जिसका उन्हें फायदा भी हुआ. यह देखकर देश की दूसरी पार्टियों ने भी अपने-अपने राज्यों में इस नीति को अपना लिया. 

तमिलनाडु में 1967 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के. कामराज थे. उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना के साथ स्कूली बच्चों को मुफ्त वर्दी देने की शुरुआत की. इस योजना ने कुपोषण कम किया और गरीब परिवारों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया. इसकी वजह से स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति बढ़ी. साथ ही, ड्रॉपआउट की दर भी घटी.

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एक रुपये में तीन किलो चावल की स्कीम से जीता चुनाव 

उसी साल डीएमके के सी.एन. अन्नादुरै ने एक रुपये में तीन किलो चावल देने का वादा किया. सत्ता में आने के बाद योजना कुछ क्षेत्रों में लागू हुई, लेकिन वित्तीय बोझ के कारण सीमित रखनी पड़ी. फिर भी इसका राज्य में काफी असर देखने को मिला. 

इसके बाद 1977 में एआईएडीएमके के एम.जी. रामचंद्रन मुख्यमंत्री बने. उन्होंने 1982 में दोपहर भोजन योजना (नून मील स्कीम) को बड़े पैमाने पर लागू किया. यह दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में शुमार हुई और गरीब बच्चों के स्कूल जाने में क्रांति की वजह बन गई. जब डीएमके के एम. करुणानिधि और एआईएडीएमके की जे. जयललिता की सरकारें आई तो उन्होंने इस योजना का विस्तार करते हुए उसमें मुफ्त वर्दी, जूते और शैक्षणिक सहायता भी जोड़ दी.

इसके बाद 1990 के दशक में उपभोक्ता सामान देने का दौर शुरू हो गया. डीएमके और एआईएडीएमके वोटर्स से चुनाव जीतने पर कई तरह के कंस्यूमर गुड्स देने का वादा करने लगे. 

DMK का मुफ्त कलर टीवी और बिजली देने का वादा

राज्य में 2006 में डीएमके ने चुनाव में मुफ्त कलर टीवी, दो रुपये किलो चावल, एलपीजी कनेक्शन, मुफ्त बिजली और किसान-बुनकरों के कर्ज माफी का वादा किया. मुफ्त टीवी देने की योजना से राज्य पर 3,600 करोड़ रुपये का भार पड़ा. 

वर्ष 2011 के असेंबली चुनाव में वादों की होड़ चरम पर थी. डीएमके ने चुनाव जीतने पर मतदाताओं को मिक्सर या ग्राइंडर देने का प्रस्ताव रखा. इसके जवाब में एआईएडीएमके ने इलेक्शन जीतने पर दोनों चीजें फ्री में देने का वादा किया. इसका मतदाताओं पर असर पड़ा और AIADMK को जीत दिला दी. 

जयललिता ने शुरू की 'अम्मा कैंटीन' योजना

सीएम बनने पर जयललिता ने मुफ्त लैपटॉप स्कीम में कॉलेज छात्रों के साथ-साथ दसवीं-बारहवीं के छात्रों को भी शामिल कर लिया. साथ में उन्हें 20 किलो मुफ्त चावल, मुफ्त केबल टीवी, वर्दी और जूते देने शुरू कर दिए.

सीएम जयललिता ने वर्ष 2013 में 'अम्मा कैंटीन' शुरू की, जिसमें शहरी गरीबों, दिहाड़ी मजदूरों और छात्रों को बहुत सस्ते दामों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता था. इसके बाद भी चुनाव में मुफ्त शिक्षा, भोजन और घरेलू सामान देने का ऐलान होते रहे. 

महिलाओं को 8 हजार रुपये का कूपन देने का वादा

इस साल तमिलनाडु में होने जा रहे असेंबली चुनाव में 'मुफ्त रेवड़ी' की यह रवायत कैश ट्रांसफर और घरेलू उपकरण देने तक पहुंच गई है. डीएमके ने वादा किया है कि दोबारा से सत्ता में आने पर महिलाओं की मासिक सहायता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया जाएगा. 

इसके साथ ही 'इल्लथरासी' कूपन योजना के तहत गैर-आयकर दाता गृहिणियों को 8,000 रुपये के कूपन देने का वादा भी किया गया है. इस पैसे से वे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, माइक्रोवेव या इंडक्शन स्टोव जैसा कोई भी घरेलू उपकरण खरीद या बदल सकेंगी. पार्टी ने राज्य में हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे 35 लाख छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और पांच वर्षों में 10 लाख घर बनाने का भी वादा किया है.

एक्टर जोसेफ विजय ने भी खोला 'फ्री' का पिटारा

इसके जवाब में AIADMK ने 297 वादों वाला घोषणा-पत्र जारी किया है. इसमें 'कुल विलक्कु योजना' के तहत राशन कार्डधारक परिवारों की महिला मुखिया को 2,000 रुपये मासिक देने, हर चावल राशन कार्डधारक को मुफ्त फ्रिज, तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर सालाना, दाल के साथ चावल वितरण, पुरुषों के लिए भी मुफ्त बस यात्रा और एकमुश्त 10,000 रुपये परिवार राहत का वादा किया गया है. इसके साथ ही, शिक्षा ऋण माफी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव भी है.

पहली बार चुनाव में उतर रही तामिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने युवा केंद्रित घोषणा-पत्र जारी किया है. पार्टी के मुखिया और मशहूर एक्टर जोसेफ विजय ने वादा किया है कि चुनाव जीतने पर वे बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 4 हजार रुपये और डिप्लोमा धारकों को 2,500 रुपये मासिक सहायता देंगे. इसके साथ ही युवाओं को 20 लाख रुपये तक बिना गारंटी शिक्षा ऋण, स्टार्टअप लोन, स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां और ड्रग-फ्री तमिलनाडु बनाने का वादा किया गया है. महिलाओं के लिए 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और शादी पर सोने की अंगूठी जैसी योजनाएं भी घोषित की गई हैं. 

राज्य पर बढ़ता जा रहा है कर्ज का बोझ

तमिलनाडु असेंबली में कुल 234 सीटें हैं, जिन पर एक चरण में ही 23 अप्रैल को वोटिंग करवाई जाएगी. जबकि 4 मई को मतगणना होगी. अब देखना होगा कि फ्रीबिज की यह नीति कितना कामयाब होगी और किस पार्टी के हिस्से में जीत आएगी. लेकिन यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि इन मुफ्त योजनाओं की वजह से तमिलनाडु लगातार कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है. 

उस पर करीब 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है, जिस पर उसे सालाना 40 हजार करोड़ रुपये का ब्याज चुकाना पड़ता है. एक्सपर्टों का कहना है कि इस तरह की फ्री योजनाएं लोगों को थोड़ी देर के लिए कुछ चीजें फ्री मिलने की खुशी तो देती हैं लेकिन बाद में टैक्स बढ़ने पर सारा खर्चा उनसे ही निकल जाता है. साथ ही राज्य के लगातार कर्ज के जाल में फंसने की वजह भी बन जाता है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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