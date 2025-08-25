राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद की लालू यादव की वो शादी करने वाली सलाह

राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लेकर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं. रविवार (24 अगस्त) को 55 वर्षीय राहुल गांधी बिहार के अररिया जिले में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ निकाल रहे थे. तभी मीडिया के बीच आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी शादी से जुड़े अपडेट को तब साझा किया.
Trending Photos
When Will Rahul Gandhi Married: कांग्रेस नेता राहुल गांधी शादी कब कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद हर कोई जानना चाहता होगा. इस सवाल के बारे में अब खुद राहुल गांधी ने जवाब दिया है. राहुल गांधी ने रविवार को अपनी शादी के बारे में अपडेट दिया है. उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि मेरी शादी के बारे में बातचीत जारी है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह बात राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव द्वारा 2 साल पहले दी गई सलाह को याद करते हुए उसी के संदर्भ में कही. दरअसल लालू प्रसाद यादव ने दो साल पहले ही राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी थी.
राहुल गांधी बिहार राज्य में दौरे पर हैं. बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं. राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लेकर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं. रविवार (24 अगस्त) को 55 वर्षीय राहुल गांधी बिहार के अररिया जिले में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ निकाल रहे थे. तभी मीडिया के बीच आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी शादी से जुड़े अपडेट को तब साझा किया, जब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को शादी करने पर विचार करने की सलाह दे दी थी. तेजस्वी के इस बयान पर ही राहुल गांधी ने कहा कि 2 साल पहले तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव ने भी ऐसा ही सुझाव मुझे दिया था.
2 साल पहले लालू यादव ने दी थी राहुल गांधी को शादी की सलाह
इसके पहले लालू यादव ने यह राहुल गांधी को अब से 2 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सलाह दी थी कि अब राहुल गांधी को शादी कर लेना चाहिए. उनकी माता सोनिया गांधी की भी यही इच्छा है कि वो राहुल गांधी को दूल्हा बनते हुए देखें और हम लोगों की भी ये इच्छा ही कि हम लोग राहुल गांधी की बारात में शामिल हों. रविवार को राहुल गांधी ने दो साल बात इस बात को तब याद दिलाया जब मंच पर तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को शादी करने की सलाह दे डाली थी.
यह भी पढ़ेंः 'वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी'... मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर साधा निशाना
अपनी शादी को लेकर क्या बोले राहुल गांधी?
जब मंच पर तेजस्वी यादव चिराग पासवान को शादी की सलाह दे रहे थे, तभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अचानक से तेजस्वी यादव के हाथों से माइक लिया और कहा,'तेजस्वी की यह सलाह मुझपर भी लागू होती है. इस विषय में मेरी बातचीत तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव से चल रही है.' इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव राहुल गांधी को लगातार बड़े भाई कहकर संबोधित करते हुए दिखाई दिए.
चिराग के तंज पर तेजस्वी का जोरदार जवाब
‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, तभी एक पत्रकार ने तेजस्वी यादव पर चिराग पासवान के उस तंज को लेकर सवाल किया जिसमें चिराग ने कांग्रेस को जदयू का पिछलग्गू बताया था, इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने चिराग पर पलटवार करते हुए कहा, ‘मैं चिराग पासवान को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकता हूं, किसी पार्टी का नहीं, बल्कि एक व्यक्ति का हनुमान होने के उनके दावों का मजाक उड़ा सकता हूं.’
यह भी पढ़ेंः भारत बहुत ताकतवर लेकिन इसका मतलब ये नही... विदेश मंत्री जयशंकर को खुर्शीद की नसीहत
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.