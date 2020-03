राहुल गांधी की फिसली जुबान, अधीर रंजन की जगह खुद को बता डाला नेता-प्रतिपक्ष

नई दिल्‍ली: राहुल गांधी भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था, कोरोना वायरस और ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया के मसले पर जब गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे तो उनकी एक नहीं बल्कि दो बार जुबान फिसल गई. उन्‍होंने इस क्रम में खुद को नेता-प्रतिपक्ष (Leader of the Opposition) बता डाला. जबकि कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में नेता-प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं. इसी तरह खस्‍ताहाल यस बैंक (Yes Bank) के बारे में बोलते वक्‍त भी उनकी जुबान फिसल गई. वह उसकी जगह एक्सिस बैंक (Axis Bank) बोल गए.

उन्‍होंने भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के बारे में कहा कि आज जो शेयर बाजार में हुआ. उससे लाखों लोगों का नुकसान हुआ है, वो साफ दिख रहा है. मैं पहले से ही कह रहा था कि कोरोना वायरस का खतरा बहुत बड़ा है पर सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया. पीएम मोदी के मुंह से अर्थव्‍यवस्‍था को लेकर एक शब्‍द भी नहीं निकला है.

सिंधिया को मैं कॉलेज के जमाने से जानता हूं, वे अपने राजनीतिक भविष्‍य को लेकर डरे: राहुल

मनमोहन सिंह ने 10 साल सरकार चलाई. हम इकोनॉमी के बारे में जानते हैं. पीएम मोदी ने अर्थव्‍यवस्‍था को नष्‍ट कर दिया. इससे सिर्फ देश की जनता का ही नुकसान होना है. देश के दस पंद्रह अरबपतियों का नुकसान नहीं होने वाला है. मैं कांग्रेस का अध्‍यक्ष नहीं हूं. मैं बस देश के युवाओं को अर्थव्‍यवस्‍था के बारे में बता रहा हूं.

#WATCH Rahul Gandhi, Congress: I am leader of the opposition, I am bringing the attention of people of India to a very serious problem. The central problem is that our biggest strength which was our economy has now become a huge weakness. pic.twitter.com/VXDKC8WWRl

— ANI (@ANI) March 12, 2020