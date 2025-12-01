Advertisement
जब भारत की एक पुकार पर अमेरिका से युद्ध लड़ने आ गया था रूस, कहानी सच्चे दोस्त की

वर्ल्ड ऑर्डर कैसा भी रहे, कई दशकों से रूस हमारा दोस्त रहा है. सच्चा दोस्त जो एक बार भारत के लिए अमेरिका से लड़ने आ गया था. क्या हुआ था उस समय. ऐसा लगा जैसे विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा. लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच थी लेकिन सीन बदल गया. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 01, 2025, 12:56 PM IST
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं. भारतीय खुश हैं, मॉस्को से भारत का दोस्त आ रहा है. शानदार अगवानी होगी, पीएम से मुलाकात और कई समझौतों की भी चर्चा है. ऐसे मौके पर इस सवाल का जवाब भी याद करना जरूरी है कि रूस हमारा सच्चा दोस्त कैसे है? वैसे तो कई कारण हैं लेकिन एक बड़ा कारण उस समय का है जब दुनिया के कई ताकतवर देश पाकिस्तान के सपोर्ट में भारत से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे तब रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) ही वो अकेला दोस्त था जिसने परमाणु हथियारों वाला अपना युद्धपोत उतार दिया. 

आज की पीढ़ी को यह पढ़ते ही गर्व होगा, यह सच्ची कहानी रोंगटे खड़े कर देगी. भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी थी. 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ऑपरेशन चंगेज खान शुरू कर दिया. भारत के 11 एयरबेस पर एयरस्ट्राइक की गई. तत्कालीन भारतीय पीएम इंदिरा गांधी ने उसी दिन पाकिस्तान के खिलाफ आक्रमण का आदेश दे दिया. भारतीय सेना के चीफ सैम मानेकशॉ ने ऐसी रणनीति बनाई पाकिस्तान की हालत खराब हो गई. 

अमेरिका ने तीन तरफ से घेरने का बनाया प्लान

भारत पाकिस्तान को जंग में बर्बाद करने लगा तब इस्लामाबाद के सपोर्ट में उसके तब के साथी अमेरिका, यूके समेत कई देशों ने युद्ध में कूदने की योजना बना ली. इधर, 6 दिसंबर को भारत ने बांग्लादेश को एक आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता दे दी. दो दिन बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अपनी नेवी के सातवें बेड़े से जुड़े टास्क फोर्स 74 को बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने का आदेश दे दिया. ब्रिटेन ने भी झट से अपने ताकतवर विमानवाहक पोत HMS ईगल को अरब सागर में भेज दिया.

भारत ने मॉस्को को पुकारा

यह भारत के लिए मुश्किल दौर था. अगर ये दोनों पाकिस्तान की तरफ से आ जाते तो नतीजे भारत के खिलाफ जा सकते थे. अमेरिका का गेमप्लान था कि भारत को तीन मोर्चे पर घेर लिया जाए. भारत ने फौरन अपने दोस्त रूस को SOS अलर्ट भेजा. सोवियत यूनियन ने ऐक्शन लेने में देर नहीं की. अमेरिका और यूके को स्पष्ट संदेश देते हुए रूस ने परमाणु हथियार वाले युद्धपोतों के साथ पनडुब्बी भी उतार दी. 

अमेरिका का प्लान था कि उसकी नेवी बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना को टारगेट करेगी, इधर UK अरब सागर में हमला करता, पाकिस्तान पहले से ही जमीन पर भारतीय सेना से लड़ रहा था. हालांकि सोवियत संघ (रूस) के सीन में आते ही गेम पलट गया. रूसी नेवी के जहाजों का बेड़ा व्लादिवोस्तक से भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगा. ऐसा लगा जैसे विश्व युद्ध हो सकता है. एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश पाकिस्तान के साथ थे तो रूस भारत के सपोर्ट में आ गया था. 

दिसंबर की सर्दी में गर्मी बढ़ गई थी

रूस के पास ऐसी मिसाइलें थी जो अमेरिका और यूके दोनों की नेवी पर कहर बनकर टूट सकती थीं. रूस ने यहां तक प्लान बना लिया था कि कैसे अमेरिका और यूके के शिप को रास्ते में रोकना है. आखिरकार दोनों पश्चिमी ताकतों ने रास्ते में ही भारत आने का प्लान बदल दिया. इधर भारत ने तीन दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया और 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया. वो तारीख इसी महीने यानी 16 दिसंबर थी. ऐसे में जब पुतिन आ रहे हैं तो दोस्त का दिल से स्वागत बनता है. 

इससे यह भी समझा जा सकता है कि अमेरिका रूस और भारत की दोस्ती से इतना चिढ़ा क्यों रहता है. उसने लाख कोशिश कर ली कि रूस से तेल खरीदना भारत बंद कर दे. हथियार लेना बंद कर दे लेकिन भारत ने वही किया जो उसके अपने हित में है. ऐसे समय में जब पाकिस्तान फिर से अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है, पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री एक बड़ा संदेश देगी. 

बताया जा रहा है कि पुतिन की यात्रा के समय एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई लड़ाकू विमानों को आगे बात कर सकते हैं. अमेरिकी बैन के बीच रूस से कच्चे तेल खरीदने पर भी बात होगी.

 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

India Russia News

