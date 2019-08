...जब सुषमा स्वराज ने सरताज अजीज को लगाई थी लताड़, 14 मिनट में किए थे 9 ट्वीट

नई दिल्ली : पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) का मंगलवार देर रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया. उन्हें मंगलवार रात 9 बजे सीने में बेचैनी की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था. नरेंद्र मोदी सरकार में साल 2014 से 2019 तक विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा स्वराज की ट्विटर पर सक्रियता किसी से छिपी नहीं थी. वह ट्विटर पर मदद की गुहार लगाने वालों की मदद भी करती थी और यूजर्स के सवालों का जवाब भी देती थीं. सऊदी में फंसे भारतीय की मदद का मामला हो या फिर कराची की रहने वाली दुल्हन के परिवार को वीजा दिलाने के लिए सिफारिश ऐसे तमाम किस्से हैं, जिनमें उनकी तरफ से लोगों की मदद की गई.

करीब दो साल पुराना है मामला

ऐसे ही एक मामले में पूर्व विदेश मंत्री ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज को लताड़ लगाई थी. यह वाकया करीब दो साल पहले जुलाई 2017 का है. पाकिस्तान की रहने वाली फैजा तनवीर ने इलाज के लिए भारत आने की गुहार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से ट्विटर पर लगाई थी. मुंह के बेहद गंभीर टयूमर अमेलोब्लस्टोमा से ग्रस्त फैजा तनवीर इलाज के लिए गाजियाबाद स्थित इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज और अस्पताल आना चाहती थी. लेकिन उसे मेडिकल वीजा नहीं मिल पा रहा था.

सरताज अजीज को खरी-खोटी सुनाई थी

फैजा तनवीर की तरफ से तत्काली विदेश मंत्री को ट्विट किए जाने के बाद सुषमा स्वराज ने एक के बाद एक 9 ट्वीट कर मेडिकल वीजा के मामले को लेकर सरताज अजीज को खरी-खोटी सुनाई थी.

उन्होंने 14 मिनट के अंदर एक के बाद एक ट्वीट किए और लिखा था कि भारत में इलाज के लिए वीजा का इंतजार कर रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए मैं अपना दुख प्रकट करती हूं,

उम्मीद करती हूं कि सरताज अजीज को भी अपने देशवासियों के लिए कुछ दर्द हो रहा होगा.

पाक नागरिकों के भारत आने से कोई दिक्कत नहीं

सुषमा ने फैजा की बीमारी से परेशान होकर लिखा कि हमें पाकिस्तानी नागरिकों के भारत आने से कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें मेडिकल वीजा के लिए एक सरताज अजीज की चिट्ठी चाहिए.

सुषमा ने कड़े शब्दों में यह भी लिखा था कि मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें अपने ही नागरिकों को भारत के लिए मेडिकल वीजा दिलाने में क्या परेशानी है.

कुलभूषण जाधव का भी किया था जिक्र

सुषमा स्वराज ने इस दौरान कुलभूषण जाधव मामले का भी जिक्र किया था. उन्होंने लिखा था कि भारतीय नागरिक अवंतिका जाधव ने पाकिस्तान के वीजा के लिए आवेदन किया था,

वह पाकिस्तान में अपने बेटे से मिलना चाहती थी लेकिन उसे वीजा नहीं दिया गया. ये वही बेटा है जिसे पाकिस्तान ने मौत की सजा दी है.

उन्होंने ट्विटर में जिक्र किया था कि मैंने अजीज को खुद चिट्ठी लिखी थी लेकिन उन्होंने मेरी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया.

लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूं कि इलाज के लिए अगर सरताज अजीज की तरफ से हमें चिट्ठी मिलती है, तो भारत वीजा देने में देरी नहीं करेगा.