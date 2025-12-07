Advertisement
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया अनोखा 'गोरखालैंड ब्रिज'

Darjeeling Gorkhaland Bridge in Hindi: कहते हैं कि जब सरकारें जनता की नहीं सुनती तो फिर पब्लिक खुद ही सरकार बनने को मजबूर हो जाती है. दार्जिलिंग में ऐसा ही देखने को मिला, जब लोगों ने नदी पार आने-जाने के लिए अपने खर्चे और प्रयासों से पुल खड़ा कर दिया.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 07, 2025, 11:54 PM IST
How Darjeeling Gorkhaland Bridge was built: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक ऐसी कहानी लिखी गई, जो सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि जनता के हौसलों में दर्ज हो गई है. दार्जिलिंग के पास चाय बागानों में काम करने वाले वाले अपने घरों तक जाने के लिए नदी पर पुल न होने की समस्या से परेशान थे इसके बाद तुंगसुंग चाय बागान और धोट्रे वैली के ग्रामीणों ने मिलकर तुंगसुंग खोला नदी पर खुद का पुल खड़ा कर दिया. बिना सरकारी मदद लिए तैयार किए गए इस पुल का नाम 'गोरखालैंड ब्रिज' रखा गया है. अब यह पुल गोरखा समुदाय की एकजुटता और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया है.

जनता का सपना, जनता का पुल

स्थानीय लोगों के मुताबिक नदी पार आने-जाने के लिए पुल न होने की वजह से निवासियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती थी. इसकी वजह से लोग काम पर नहीं जा पाते थे और बच्चों की पढ़ाई छूट रही थी. इस नदी पर पुल बनवाने के लिए बार-बार सरकार और गोरखालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी से मदद की गुहार लगाई लेकिन वहां से कोई सकारात्मक रिस्पांस नहीं आया. इसके बाद जनता ने खुद मोर्चा संभाल लिया. 

पुल बनाते समय डाली गईं अड़चन

नदी पर पुल बनाने के लिए 16 स्थानीय समितियों ने हाथ बंटाया. ब्रिज बनाने के लिए वॉलंटियर बनाकर चंदा जुटाया गया. इसके बाद दिन-रात मेहनत करके काम शुरू किया गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पुल बनाते समय कई अड़चनें डाली गईं. पुलिस की ओर से चेतावनियां दी गईं. निर्माण सामग्री की सप्लाई रोकी गई और काम में लगे लोगों को परेशान किया गया. इसके बावजूद लोगों ने हार नहीं मानी और एक एनजीओ की मदद से सामग्री जुटाकर काम पूरा किया गया.

राजनीतिक संदेश बना पुल का उद्घाटन 

जनता की ओर से बनाए गए इस पुल का रविवार को उद्घाटन किया गया. उद्घाटन समारोह के चीफ गेस्ट इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट (IGJF) के प्रमुख अजय एडवर्ड्स ने पुल का फीता काटा. उन्होंने कहा, 'यह पुल सिर्फ कंक्रीट और लोहे का नहीं, गोरखा समाज के दिल की धड़कन है.' 

गोरखालैंड आंदोलन के दौरान दिए गए बलिदानों को याद करते हुए कहा कि अगर गोरखा समाज एकजुट रहे, तो कुछ भी असंभव नहीं. ग्रामीणों ने इस पुल को जनशक्ति की जीत बताते हुए सरकार से अपनी उपेक्षा बंद करने की अपील की है. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

