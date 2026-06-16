कब खुलेगी सिस्टम की नींद? स्कूली बच्ची से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक हुए शिकार, हादसे के बाद बचाव का 'तमाशा' कर रहे अफसर

Hyderabad Elderly Person Dies in Drain: यूपी के बुलंदशहर में एक 11 साल की बच्ची कल स्कूल से घर आ रही थी. लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाई. जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बेटी सड़क किनारे सिस्टम के खुले नाले में बह गई. भारी बारिश की वजह से एक खुले नाले में उसका पैर चला गया. बच्ची को नाले में गिरे 30 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है. लेकिन अभी तक सिस्टम उसे ढूंढ भी नहीं पाया है.
पुलिस, प्रशासन, NDRF, नगर निगम के अधिकारी सब के सब कल से तलाशी अभियान में जुटे हैं. शहर के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को तलाशी अभियान के तहत साफ कर दिया गया. ये नाले जिस नदी में जाकर गिरते हैं, वहां बोट से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. आपको जानना चाहिए कि एक बच्चे के खुले नाले में गिरने के बाद सिस्टम की कुंभकर्णी नींद कैसे खुली है.
अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि 30 घंटे पहले गंदे नाले में गिरी बच्ची अभी किस अवस्था में होगी. हादसा हो जाने के बाद हर एक अधिकारी इस वक्त सड़कों पर जुटा हुआ है. लेकिन इन लोगों से हमारा एक सीधा सवाल है. क्या आप सभी को अलर्ट करने के लिए किसी बच्ची को नाले में गिरना पड़ेगा.
क्या आप लोगों को सड़कों पर लाने के लिए क्या ऐसे किसी हादसे की जरूरत है. जब शहर के नाले बारिश के मौसम में खुले हुए हैं तो नगर पालिका का बजट कहां खर्च किया जा रहा है. नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारी किस बात की सैलरी ले रहे हैं. ये सिस्टम है. ये है आपका सिस्टम.
#DNAमित्रों | 'सिस्टम' ने एक बेटी को नाले में बहा दिया! ऐसे 'सिस्टम' को डूबकर मर जाना चाहिए.#DNA #DNAWithRahulSinha #UttarPradesh #Bulandshahr@rahulsinhatv pic.twitter.com/8i6s5f831v
— Zee News (@ZeeNews) July 29, 2026
ये सिर्फ एक बच्ची के नाले में गिरने की बात नहीं है. ये इस बात का सुबूत है कि हमारा सिस्टम कितना अंधा और बहरा हो चुका है. ये कहानी किसी एक शहर की नहीं है. आप ये मत सोचिएगा कि ये स्थिति सिर्फ छोटे शहरों की ही है क्योंकि बीती रात हाई टेक शहर हैदराबाद में चलते चलते 70 साल के बुजुर्ग भी इसी तरह सिस्टम के गड्ढे में समा गए.
हैदराबाद के वैशाली नगर में 70 साल के बलैया अपनी बेटी के घर जाने के लिए निकले थे. रास्ते में वो एक रेलवे अंडरब्रिज से गुजर रहे थे. उसी जगह सीवर के काम के लिए कुछ दिनों पहले गड्ढा खोदा गया था. बारिश के बाद जलजमाव की वजह से गड्ढा नहीं दिखा और वो उसमें गिर गए. मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की. लेकिन ये गड्ढा इतना गहरा था और बारिश के पानी का बहाव इतना तेज था कि बुजुर्ग बहते चले गए.
अब पूरे शहर में नालों में बुजुर्ग की तलाश की जा रही है. लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है. रेस्क्यू टीम कई किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चला रही है लेकिन बुजुर्ग को ट्रेस नहीं किया जा सका है. सोचिए, एक इंसान जो 70 साल तक इस दुनिया की हर मुश्किल से लड़ता रहा, जिंदगी के उतार-चढ़ाव को पार करता रहा. वो सिस्टम के एक गड्ढे से हार गया.
इस मानसून में सिस्टम के गड्ढों ने कितने लोगों की जान ली है, आपको ये भी जानना चाहिए. इससे पहले 26 जुलाई को राजधानी दिल्ली में खुले नाले में एक कार गिर गई थी, जिसमें 20 साल के यशवेंद्र सिंह की मौत हो गई थी. 25 जुलाई को ग्रेटर नोएडा में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर 6 साल के मासूम की मौत हो गई थी.
वहीं 24 जुलाई को गुजरात के खेड़ा जिले में बारिश के पानी से भरे नाले में एक कार गिर गई. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. 10 जुलाई को नोएडा में खुले नाले में गिरने से 27 साल के आर्यन की मौत हो गई. 2 जुलाई को मुंबई में सड़क पर चलते चलते 55 साल के व्यक्ति की मैनहोल में गिरकर मौत हो गई. सोचिए, एक बेटी स्कूल से घर आते नाले में गिर जाती है. और एक पिता बेटी के घर जाते हुए गड्ढे में गिर जाता है. ये हमारा सिस्टम है.