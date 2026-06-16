कब खुलेगी सिस्टम की नींद? स्कूली बच्ची से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक हुए शिकार, हादसे के बाद बचाव का 'तमाशा' कर रहे अफसर

वहीं 24 जुलाई को गुजरात के खेड़ा जिले में बारिश के पानी से भरे नाले में एक कार गिर गई. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. 10 जुलाई को नोएडा में खुले नाले में गिरने से 27 साल के आर्यन की मौत हो गई. 2 जुलाई को मुंबई में सड़क पर चलते चलते 55 साल के व्यक्ति की मैनहोल में गिरकर मौत हो गई. सोचिए, एक बेटी स्कूल से घर आते नाले में गिर जाती है. और एक पिता बेटी के घर जाते हुए गड्ढे में गिर जाता है. ये हमारा सिस्टम है.