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कब खुलेगी सिस्टम की नींद? स्कूली बच्ची से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक हुए शिकार, हादसे के बाद बचाव का 'तमाशा' कर रहे अफसर

Bulandshahr Girl Dies in Drain: हमारे देश के सिस्टम की नींद आखिरकार कब खुलेगी? मानसून की बारिश में स्कूली बच्ची से लेकर 70 साल के बुजुर्ग शिकार हो गए. लेकिन प्रशासन के बहादुर अफसर पहले से हादसे रोकने के इंतजाम करने के बजाय उनके बचाव का 'तमाशा' करने में लगे हैं.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Jul 30, 2026, 01:06 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:06 AM IST
कब खुलेगी सिस्टम की नींद? स्कूली बच्ची से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक हुए शिकार, हादसे के बाद बचाव का 'तमाशा' कर रहे अफसर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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