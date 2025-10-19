Advertisement
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की संदिग्ध मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल, कब सामने आएगा सच?

Singer Zubeen Garg News in Hindi: असम के मशहूर गायक रहे जुबीन गर्ग अब हमारे बीच नहीं है. उनकी संदिग्ध मौत को एक महीना पूरा हो चुका है लेकिन लोगों को अब भी उनके असमय जाने पर यकीन नहीं हो रहा है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 19, 2025, 05:58 PM IST
Zubeen Garg Suspicious Death Case News: असम की गलियों में आज भी एक आवाज़ गूंजती है - 'ज़ुबिन दा' लेकिन उस आवाज़ के पीछे अब सन्नाटा पसरा है. असम के संगीत सम्राट और सांस्कृतिक प्रतीक ज़ुबिन गर्ग के असमय निधन को एक महीना हो चुका है. इसके बावजूद पूरा राज्य अब भी उस सदमे से उबर नहीं पाया है. रविवार को गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ से लेकर सोनापुर तक, राज्यभर में प्रार्थना सभाएं, कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए गए. इस दौरान अपने चहेते गायक की याद में लोगों की आंखें नम थी और चेहरे पर उनके अचानक चले जाने की हैरानगी. 

आंखों में आंसू और दिल में सवाल

गुवाहाटी के बाहरी इलाके सोनापुर में, जहां ज़ुबिन गर्ग की अंत्येष्टि हुई थी, सुबह से ही हजारों लोग जुटने लगे थे. किसी के हाथ में ज़ुबिन की तस्वीर थी, किसी के मोबाइल पर उनकी गाई हुई 'या अली' और 'मायाबिनी' जैसी धुनें चल रही थीं. माहौल श्रद्धा से भरा था, लेकिन उसमें बेचैनी भी थी. लोगों की एक ही मांग थी कि मामले की जांच कर रही SIT जल्द से जल्द सच्चाई बताए.

स्थानीय कलाकार अपूर्वा साईकिया ने कहा, “ज़ुबिन दा सिर्फ गायक नहीं थे, वे असम की पहचान थे. उनकी मौत ने हमें भीतर तक हिला दिया है. अगर इसमें कोई साज़िश है, तो जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है.”

SIT जांच पर उठ रहे सवाल

ज़ुबिन गर्ग की मौत के बाद राज्य सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया था, जिसने कई गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और घटनास्थल की दो बार जांच भी की है. हालांकि अब, एक महीने बाद भी अंतिम रिपोर्ट सामने नहीं आई है. इसी को लेकर ज़ुबिन के प्रशंसकों और परिजनों में असंतोष बढ़ रहा है. एक फैन्स एसोसिएशन के सदस्य ने कहा, अगर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से नहीं गया, तो जनता को साफ-साफ बताया जाए. हमें अटकलें नहीं, सच्चाई चाहिए.

‘वह नेता नहीं लेकिन सबसे बड़े मार्गदर्शक थे’

गुवाहाटी के लखिधर बोरा फील्ड, डिगलिपुखुरी में आयोजित एक बड़े स्मरण समारोह में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, 'यह कोई उत्सव का अवसर नहीं, बल्कि आत्ममंथन का समय है. ज़ुबिन गर्ग ने अपनी आवाज़ से असम को जोड़ा, लोगों में अस्मिता और साहस की भावना जगाई. उनकी कमी असम के हर घर में महसूस की जा रही है.'

उन्होंने आगे कहा, 'ज़ुबिन ने कभी राजनीति नहीं की, लेकिन वे समाज के सच्चे नेता थे. हमें राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले में न्याय की मांग करनी चाहिए. जब तक सच सामने नहीं आता, हम चैन से नहीं बैठेंगे.'

भाजपा का जांच पूरा करने का वादा

भाजपा विधायक दिप्लु रंजन शर्मा ने कहा, 'ज़ुबिन गर्ग असम की आत्मा थे. उनके जाने से जो खालीपन बना है, वह कभी नहीं भर पाएगा. SIT अपनी जांच पूरी पारदर्शिता के साथ कर रही है. सरकार चाहती है कि हर सवाल का जवाब साफ-साफ मिले.'

राज्य भाजपा इकाई ने भी रविवार को प्रार्थना सभा आयोजित की, जिसमें मंत्री और वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे. उन्होंने ज़ुबिन गर्ग की तस्वीर के सामने दीप प्रज्ज्वलित किया और एक मिनट का मौन रखा.

कला जगत में भी गहरा शोक

असमिया फिल्म और संगीत जगत अब भी शोक में डूबा है. गायक पपन, अभिनेत्री बार्षा रानी बिशया और संगीतकार जूही बरुआ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ज़ुबिन गर्ग ने असम की आत्मा को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई. उनकी मृत्यु ने एक ऐसा खालीपन छोड़ा है जिसे कोई नहीं भर सकता.

लोगों के दिलों में अब भी जिंदा ‘ज़ुबिन दा’

कई जगहों पर बच्चों ने ज़ुबिन के गीतों पर समूह गान किया. गुवाहाटी के एक स्कूल में छात्रों ने उनकी याद में ‘दिल तू ही बता’ गीत गाया और मोमबत्तियां जलाईं. शहर के कुछ युवाओं ने एक ऑनलाइन याचिका शुरू की है, जिसमें मांग की गई है कि असम सरकार 'ज़ुबिन गर्ग कला पुरस्कार' की स्थापना करे, ताकि उनके योगदान को हमेशा याद रखा जा सके.

एक महीने बाद भी ज़ुबिन गर्ग के जाने की गूंज असम की हवा में है. लोग अब भी मानने को तैयार नहीं कि इतना जीवंत, ऊर्जावान और संवेदनशील कलाकार इस तरह चला गया. सोनापुर की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए एक बुजुर्ग प्रशंसक ने सोनापुर में कहा, 'ज़ुबिन दा का संगीत बंद नहीं हुआ है, बस वह अब न्याय की धुन में बदल गया है.'

