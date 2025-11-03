Advertisement
बंद दुकान के शीशे में फंसी थी वो... जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े

Sparrow Trapped in Glass: एक चिड़िया को बचाने के लिए कोई क्या कर सकता है? जवाब- बहुत कुछ. पूरा गांव, अधिकारी महकमा, डीएम से लेकर जज साहब तक सब एक हो गए. तीन दिन तक किसी ऑपरेशन की तरह उसे बचाने की कोशिशें होती रहीं. आखिर में जो हुआ पूरी दुनिया में चर्चा हुई. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:30 AM IST
ये कहानी मोम दिल इंसानों की है. दया और करुणा की पराकाष्ठा है. ऐसे समय में जब ज्यादातर लोग अपने से जुड़ी चीजों में ही व्यस्त रहना पसंद करते हैं, एक गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनियाभर के लोगों के दिलों को छू लिया. एक नन्ही गौरैया बंद पड़ी कपड़े की दुकान में चली गई और शीशे के पैनल में फंस गई. वह निकल नहीं पा रही थी. लोगों की नजर पड़ी तो बचाने की कोशिशें शुरू हुईं, लेकिन हाई कोर्ट का एक फैसला आड़े आ रहा था. 

आखिरकार गांववाले एक हो गए. हर कोई सोचने लगा कि इस नन्ही जान को कैसे निकाला जाए. दिन बीत रहे थे लेकिन गौरैया बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी. उसके छोटे पंखों की फड़फड़ाहट भी कमजोर पड़ने लगी. उस सन्नाटे ने मायूसी का माहौल पैदा कर दिया. यह साफ हो गया था कि यह चिड़िया एक छोटी पाइप के रास्ते अंदर गई थी और फंस गई. घटना केरल के कन्नूर की है. 

इसके बाद शुरू हुआ टीम वर्क. रिक्शा चालक से लेकर दुकानदार, अधिकारी और यहां तक कि जज साहब भी उस चिड़िया को बचाने के लिए साथ आ गए. यह होते-होते तीन दिन बीत चुके थे.  

सबसे पहले एक राजमिस्त्री मनोज कुमार ने इस पक्षी को देखा था. स्थानीय लोगों, अग्निशमन अधिकारियों, ग्राम अधिकारी और जिला कलेक्टर की कोशिशें बेकार हो रही थीं क्योंकि संपत्ति विवाद के चलते दुकान को सील करने का अदालती आदेश था और इसमें कोई दखल नहीं दे सकता था. हालांकि ग्रामीणों ने हार नहीं मानी. 

एक तरफ खाना, दूसरी तरफ कोर्ट में अर्जी

लोगों ने एक तरफ गौरैया को जिंदा रखने के लिए एक छोटे से छेद से खाना खिलाना शुरू किया. उधर कोर्ट में याचिका दायर की गई. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अरुण के. विजयन मदद के लिए आगे आए. कानूनी चुनौती को समझते हुए उन्होंने जिला जज निसार अहमद से संपर्क किया जिससे एक कानूनी रास्ता निकाला जा सके और गौरैया की जान बच सके. 

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक 72 घंटे के अथक प्रयास के बाद गेट खुला और गौरैया ने अपने पंखों को फैलाकर जब उड़ान भरी तो तालियां बज उठीं. लोगों के चेहरे खिल उठे. यह घटना अप्रैल की है, सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीर फिर से शेयर किए जा रहे हैं. 

