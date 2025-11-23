जब हमारे पास अपने.... विदेशी मिसालों पर अगले CJI सूर्यकांत के बयान ने देश भर में मचाई हलचल

Advertisement
Justice Surya Kant News: जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इंडियन जूडिशिरी को अपने स्वतंत्र न्याय पर भरोसा क्यों करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 75 वर्षों में दिए गए हजारों ऐतिहासिक निर्णय जिनका आज कई अन्य देश भी उदाहरण देते हैं, ऐसे में भारत को देश से जुड़े संवैधानिक या कानूनी मुद्दों पर विचार करते समय विदेशी अदालतों के फैसलों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 23, 2025, 08:52 PM IST
भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार (22 नवंबर) को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वदेशी न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने बताया कि पिछले 75 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने मजबूत, विश्वसनीय और व्यापक न्यायिक निर्णयों का विशाल भंडार तैयार किया है. जस्टिस सूर्यकांत के अनुसार, अब समय आ गया है कि इस समृद्ध परंपरा के आधार पर कोर्ट अपनी स्वयं की न्यायिक विचारधारा को और गहराई दे तथा न्याय को भारतीय दृष्टि और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित करे.

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इंडियन जूडिशिरी को अपने स्वतंत्र न्याय पर भरोसा क्यों करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 75 वर्षों में दिए गए हजारों ऐतिहासिक निर्णय जिनका आज कई अन्य देश भी उदाहरण देते हैं, ऐसे में भारत को देश से जुड़े संवैधानिक या कानूनी मुद्दों पर विचार करते समय विदेशी अदालतों के फैसलों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भौगोलिक स्थिति, सामाजिक संरचना, राजनीतिक माहौल और स्थानीय परिस्थितियां हर देश में अलग होती हैं. इसलिए भारत को अपनी जरूरतों और वास्तविकताओं के अनुरूप अपना विशेष न्याय विकसित करना चाहिए, न कि दूसरे देशों की मिसालों को मानक के रूप में अपनाना चाहिए. 

CJI बनने के बाद क्या होंगी प्राथमिकताएं? जस्टिस सूर्यकांत ने बताया 
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) का पद संभालने के बाद उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में लंबे समय से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाना और न्यायिक प्रणाली में संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाना शामिल होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी विशेष प्राथमिकता सात और नौ न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठों का गठन करना है, ताकि महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों पर जल्द निर्णय दिए जा सकें.

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे पर करेंगे काम
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लंबित करीब 90,000 मामलों की संख्या को स्वीकार किया, लेकिन इस स्थिति को लेकर आशावाद भी जताया. उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि हाल ही में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता के साथ सुनाए गए एक फैसले में दिए गए निर्देशों से लगभग 1,000 मामलों के निपटारे का मार्ग प्रशस्त होगा. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उनका लक्ष्य लंबित मामलों को पूरी तरह शून्य पर लाना नहीं है, बल्कि उन्हें इस स्तर तक कम करना है कि पूरी प्रणाली सुचारू और प्रबंधनीय बनी रहे.

सुप्रीम कोर्ट की लंबित रिक्तियों की भर्ती प्राथमिकता होगी
जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सभी खाली पड़ी वैकेंसियों को भरना उनकी प्राथमिकता होगी. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल उन्होंने महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर अलग से कोई विचार नहीं किया है. कर मामलों पर सरकार की नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार ऐसे मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण रखती है और 5 करोड़ रुपये जैसे अपेक्षाकृत छोटे विवादों पर लंबी मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने एक ऐसे तंत्र के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे मामलों पर शीघ्र अंतिम राय बन सके और समय की बर्बादी रोकी जा सके.

यह भी पढ़ेंः  देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार

