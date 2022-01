CBSE Class 10th And 12th Result: 10वीं-12वीं के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर! कब आएगा CBSE का रिजल्ट

नई दिल्ली: क्लास 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं (Class 10th And 12th Exam) खत्म हो चुकी हैं. ऐसे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) क्लास 10 और 12 के नतीजे (Class 10th And 12th Result) जल्द ही जारी कर सकता है.

सीबीएसई की परीक्षा में पहली बार इस्तेमाल हुई OMR शीट

सीबीएसई (CBSE) की परीक्षा में इस साल पहली बार ओएमआर शीट (OMR Sheet) का इस्तेमाल किया गया. परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल (Objective Type Questions) पूछे गए थे. हर प्रश्नपत्र 40 मार्क्स का था और प्रश्नपत्र में सभी सवालों के मार्क्स बराबर थे.

सीबीएसई टर्म 1 की परीक्षा में पूछा गया इतना सिलेबस

बता दें कि सीबीएसई टर्म 1 (CBSE Term 1) के प्रश्नपत्रों में केस बेस्ड एमसीक्यू (Case Based MCQ) और रीजनिंग टाइप एमसीक्यू (Reasoning Type MCQ) पूछे गए थे. प्रश्नपत्र को सॉल्व करने के लिए छात्रों को 90 मिनट का समय दिया गया था. सीबीएसई टर्म 1 की परीक्षा में 50 फीसदी सिलेबस पूछा गया था.

सीबीएसई टर्म 2 की परीक्षा के बाद घोषित होगा फाइनल रिजल्ट

गौरतलब है कि बोर्ड ने सीबीएसई की क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट्स के लिए दो-टर्म की परीक्षा के प्रारूप की घोषणा करते हुए कहा था कि टर्म 1 के रिजल्ट को पास-फेल या आवश्यक रिपीट के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा. सीबीएसई का फाइनल रिजल्ट टर्म 2 की परीक्षा के बाद घोषित किया जाएगा.

ऐसे चेक करें सीबीएसई टर्म 1 की परीक्षा का रिजल्ट

जान लें कि क्लास 10 और 12 का रिजल्ट घोषित होने के बाद उसे आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. सीबीएसई की वेबसाइट के अलावा आप क्लास 10 और 12 के रिजल्ट को DigiLocker ऐप और digilocker.gov.in की वेबसाइट पर देख सकते हैं. पिछले साल की तरह UMANG ऐप पर भी सीबीएसई की क्लास 10 और 12 का रिजल्ट देखा जा सकता है.

