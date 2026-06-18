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गिने-चुने बचे हैं झुलसाती गर्मी के दिन? अगले कुछ दिनों में पहुंच जाएगी 'मानसून एक्सप्रेस', जानें कब से शुरू होगा बारिश का दौर

IMD Delhi-NCR Monsoon Update: झुलसाती गर्मी के दिन अब बस गिने-चुने बचे हैं. अगले कुछ दिनों में 'मानसून एक्सप्रेस' की दिल्ली-एनसीआर की एंट्री होने वाली है. इसके साथ ही 3 महीने तक चलने वाला बारिश का दौर शुरू हो जाएगा. आइए बताते हैं कि आपके राज्य में मानसून कब दस्तक दे रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 18, 2026, 05:36 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:36 AM IST
गिने-चुने बचे हैं झुलसाती गर्मी के दिन? अगले कुछ दिनों में पहुंच जाएगी 'मानसून एक्सप्रेस', जानें कब से शुरू होगा बारिश का दौर
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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