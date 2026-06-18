IMD 18 June 2026 Weather Update: तेज गर्मी फिर से उत्तर भारत को झुलसा रही है. बीच-बीच में गरज-चमक के साथ हल्की फुहारें पड़ती हैं लेकिन एक-दो दिन बाद फिर से लू झुलसाने लग जाती है. अब सबकी नजरें मानसून पर टिकी हैं. केरल में 4 जून को मानसून पहुंच चुका है, जिसके बाद आसपास के राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है. अब यह धीरे-धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2026 अपनी तय गति से लगातार आगे चल रहा है और इसी महीने से उत्तर भारत में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है. आइए जानते हैं कि दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में कब से बारिश का दौर शुरू हो सकता है.