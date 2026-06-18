IMD 18 June 2026 Weather Update: तेज गर्मी फिर से उत्तर भारत को झुलसा रही है. बीच-बीच में गरज-चमक के साथ हल्की फुहारें पड़ती हैं लेकिन एक-दो दिन बाद फिर से लू झुलसाने लग जाती है. अब सबकी नजरें मानसून पर टिकी हैं. केरल में 4 जून को मानसून पहुंच चुका है, जिसके बाद आसपास के राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है. अब यह धीरे-धीरे उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2026 अपनी तय गति से लगातार आगे चल रहा है और इसी महीने से उत्तर भारत में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो सकता है. आइए जानते हैं कि दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में कब से बारिश का दौर शुरू हो सकता है.
IMD और दूसरी मौसम एजेंसियों के अनुसार, फिलहाल मानसून अभी मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक ही पहुंचा है. पूर्वानुमान के अनुसार, इसके 23 जून के आसपास तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना जताई गई है. दिल्ली-एनसीआर में इसके पहुंचने में अभी 8-12 दिन लग सकते हैं. तब तक लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून 25 से 30 जून के बीच दिल्ली-एनसीआर, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद आदि क्षेत्रों में दस्तक दे सकता है. इस क्षेत्र में मानसून की सामान्य तारीख आमतौर पर 27 जून होती है. ऐसे में इस बार भी मानसून इस बार भी तय तिथि के आसपास आगमन कर रहा है. दिल्ली पहुंचने के बाद मानसून हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर को पार करके उत्तराखंड की ओर बढ़ेगा.
अगर 18 जून के मौसम की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी में आज गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना है. हालांकि, आज यानी 18 जून को मुख्य रूप से आंशिक बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश होगी. पूर्वी यूपी और बिहार में प्री-मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी. उमस भरा मौसम रहेगा और कई इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है.
दिल्ली-एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दोपहर और शाम के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है. कई इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने और गरज-चमक की संभावना है. आज का अधिकतम तापमान 37-39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. आज 20-25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिमी दिशा से हवाएं चल सकती हैं. इससे गर्मी से राहत मिलेगी, हालांकि पूर्ण मानसून वाली लगातार भारी बारिश नहीं होगी.