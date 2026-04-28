असेंबली चुनाव हो रहा या बारूद का खेल? बंगाल में इतने बम आखिर आ कहां से रहे, क्या बमबाजी बन गई नई ‘संस्कृति’?

West Bengal Assembly Election Phase 2: पश्चिम बंगाल असेंबली चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी. इससे पहले राज्य में जगह-जगह देसी बमों की बरामदगी हो रही है. तो क्या ये माना जाए कि अब बमबाजी राज्य की नई ‘संस्कृति’ बन गई है?
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West Bengal Elections Phase 2 Bombing: पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इसके लिए सोमवार को चुनाव प्रचार का शोर थम गया लेकिन रणनीतिक लड़ाई जारी है. वैसे तो टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन दूसरे चरण में एक मुकाबला और चल रहा है. ये मुकाबला है केंद्रीय सुरक्षा बल और बमबाजों के बीच.
जिन-जिन जिलों में चुनाव होने हैं, वहां पर एक के बाद एक बम मिल रहे हैं. जब से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है तब से ढाई सौ से अधिक बम मिल चुके हैं. भांगौर के एक ही घर से 79 बम मिले. एक आम के बगीचे से 9 बम मिले. हावड़ा में एक 5 बम मिले. कहीं घर से, कहीं आम के बगीचे से तो कहीं जंगल में बारूदी बम ऐसे रखे हुए मिले, जैसे झोले में नारियल रखे हों.
आशंका ये है कि इन बमों का प्रयोग चुनाव में होना था. क्योंकि दुर्भाग्य से बम बंगाल के चुनावी लोकतंत्र का हिस्सा बन चुका है. बंगाल के चुनाव में बमबाजी हर बार होती है. हर चुनाव में बमबाजी जरूर होती है. ये भयानक सच है.
मित्रो डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि 'संवैधानिक तरीकों को छोड़कर हिंसा का सहारा लेना लोकतंत्र के लिए घातक है'. लेकिन पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पर आघात करने की साजिश हो रही है. दक्षिण 24 परगना जिले में पिछले तीन दिनों में करीब सौ बम मिल चुके हैं. जबकि दूसरी तरफ हावड़ा के उलुबेरिया इलाके में सीआरपीएफ की रूट मार्च ड्यूटी के दौरान उत्तर दुरेल इलाके में 4-5 बम बरामद हुए.
भांगौर के पोलहाट थाना क्षेत्र में भी 5 बम मिले हैं. एक आम के बगीचे में ये बम रखे हुए थे. इससे पहले कोलकाता पुलिस ने काशीपुर इलाके में 9 बम बरामद किये. वो भी आम के बगीचा में ही रखे हुए थे. जिस आम के बागीचे से 9 जिंदा बम मिले हैं. वो तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के घर के पीछे है. इंडियन सेक्युलर फ्रंट का कहना है कि दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान दहशत फैलाने के लिए ये बम रखे हुए थे. पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है.
#DNAमित्रों | दूसरे चरण के लिए कितने Bomb का ऑर्डर ? घर.. बागीचा.. जंगल, बंगाल 'बारूद की ढेर पर'
सत्ताधारी दल की 'बम फैमिली' का DNA टेस्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #WestBengal #WestBengalElection #TMC @RahulSinhaTV pic.twitter.com/fMK2ThJmrD
— Zee News (@ZeeNews) April 27, 2026
शनिवार को भांगौर के ही शानपुकुर में एक घर से 79 जिंदा बम बरामद किए गए थे. वो घर भी तृणमूल कांग्रेस के पंचायत लेवल के नेता मोनीरुल इस्लाम का था. जिस घर में बम मिले, वो लंबे समय से बंद था. NIA की टीम इस बात की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में बमों को जमा करने के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश या आतंकी एंगल है. जी न्यूज़ के संवाददाता उस घर तक पहुंचे, जहां बम रखे हुए थे.
सोचिए, बंगाल के मतदाता पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बंगाल के बमबाज चुनाव में हिंसा फैलाने की तैयारी कर रहे हैं. बम बना रहे हैं. जैसा कि हमने आपसे कहा कि घरों में बम, आम के बागीचे में बम, जंगल में बम. जहां देखिए, वहीं से बम निकल रहे हैं.
दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, बीरभूम से लेकर हावड़ा तक सुरक्षा बल के जवान जहां छापेमारी कर रहे हैं, वहीं बम मिल रहे हैं. इतनी बड़ी संख्या में बम मिलना और फिर उसका राजनीतिक कनेक्शन सामने आना, केंद्रीय सुरक्षाबलों के लिए बड़ी चुनौती है. ये चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि बंगाल का चुनाव रक्तचरित्र के लिए कुख्यात रहा है.
2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 172 हिंसक घटनाएं हुई. 2018 के पंचायत चुनाव में 230 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई. 2019 के लोकसभा चुनाव में 200 से ज्यादा घटनाएं हुई. 2021 के विधानसभा चुनाव में 278 हिंसक घटनाएं हुई. 2023 के पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा साढ़े तीन सौ से अधिक हिंसक घटनाएं दर्ज की गई.
ये सारी घटनाएं राजनीतिक वर्चस्व के लिए हुई. इन घटनाओं में बम का इस्तेमाल हुआ. 2021 के चुनाव में बमबाजी की ये तस्वीरें आई. दक्षिण 24 परगना में कई जगहों पर जिंदा बम मिले थे.
आज की तारीख में देश के 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेशों में चुनाव होते हैं. लेकिन बंगाल को छोड़ दें, तो शायद ही कहीं ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है. दुर्भाग्यवश, ये बम बंगाल की चुनावी संस्कृति का एक हिंसक हिस्सा बन चुके हैं. पिछले 5 चुनावों के दौरान कहां-कहां और कितने बम और विस्फोटक बरामद हुए, अब वो आंकड़े हम आपको बताते हैं.
2016 में चुनाव के दौरान 450 से ज्यादा बम बरामद हुए. बीरभूम, बर्धमान जैसे इलाके में ज्यादातर बम मिले.
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सिर्फ बीरभूम में 112 से ज्यादा बम बरामद हुए. 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान 600 से ज्यादा बमों की बरामदगी हुई. 2023 में एसटीएफ ने 4 दिनों में डेढ़ लाख किलो टन विस्फोटक बरामद किया था..जाहिर तौर पर ये विस्फोटक बम बनाने के लिए ही रखे हुए थे.
इस बार फिर से चुनाव में बम मिलने लगे हैं. जैसे बोरी में भरकर नारियल रखे रहते हैं, वैसे ही बम मिल रहे हैं. अब तक ढाई सौ से ज्यादा बम मिल चुके हैं. केंद्रीय सुरक्षा बल किसी भी कीमत पर हिंसा को काबू करना चाहते हैं. यही कारण है कि संदिग्ध घरों की तलाशी ली जा रही है. जंगल, खेत और आम के बगीचे में बमों की खोज हो रही है. हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह सेंट्रल फोर्स एक्शन में है और किस तरह से बंगाल चुनाव के दूसरे चरण वाले क्षेत्रों में बम खोजो अभियान चल रहा है.
मित्रो महात्मा गांधी ने कहा था कि 'अहिंसा ही सच्चे लोकतंत्र की नींव है'! लेकिन पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की नींव पर चुनाव के वक्त हिंसक चोट करने की साजिश बहुत पुरानी है.
ये राजनीतिक साजिश इतनी महीन है कि बम और बारूद वहां की राजनीतिक संस्कृति में घुलमिल चुके हैं. चुनाव की आहट के बाद जिस तरह से बैनर, पोस्टर और झंडे वालों की मांग बढ़ जाती है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में बम बनाने वालों और उसे फोड़ने वाले बमबाजों की डिमांड भी बढ़ जाती है.
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