DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', दिल्ली दंगे के 6 साल.. कहां है बाकी गुनहगार?

Delhi Riots 2020: आज से 6 साल पहले यानी 2020 में 23 फरवरी से 26 फरवरी तक देश की राजधानी दिल्ली दंगे की आग में झुलसी थी. CAA के खिलाफ शुरू हुआ धरना प्रदर्शन हिंसक हो गया था. उसके बाद नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के शिव विहार, जाफराबाद, मौजपुर, चांद बाग, गोकुलपुरी, करावल नगर, भजनपुरा, खजूरी खास, करदम पुरी, भगीरथी विहार, कबीर नगर, अशोक नगर और मुस्तफाबाद जैसे इलाकों में दंगे शुरू हो गए. चार दिन तक दिल्ली का 7 प्रतिशत हिस्सा साम्प्रदायिक वैमनस्य की आग में झुलसता रहा.

न्याय की अधूरी फाइलें

हिंसा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान हुई थी. भारत की साख और छवि पर बट्टा लगाने की साजिश थी. इसपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं. आज हम इस विषय पर विश्लेषण करेंगे की जिस दंगे में 4 दिन दिल्ली का एक हिस्सा झुलसता रहा. उस हिंसा के आरोप में 6 साल में कितने दोषियों को सजा मिली है. दिल्ली पुलिस ने कुल 758 FIR दर्ज की थी. इसमें से 53 केस हत्या से जुड़े थे. 62 गंभीर मामलों की जांच क्राइम ब्रांच ने की. बाकी मामलों की जांच नॉर्थ-ईस्ट जिले की पुलिस ने की. दंगों में कुल 2 हजार 619 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इनमें से 2,094 जमानत पर हैं. हिंसा में 53 निर्दोष लोगों की जान गई थी. 6 साल गुजर गए हैं. इन 6 सालों में दिल्ली दंगों के नाम पर उमर खालिद, शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, गुलफिशा फातिमा, ताहिर हुसैन जैसे हाईप्रोफाइल आरोपियों की चर्चा होती है. उमर और शरजील को जमानत नहीं मिलने की चर्चा होती है.

जांच एजेंसियों की नाकामी

लेकिन एक जरूरी चर्चा जो नहीं होती है वो है की क्या 53 निर्दोष लोगों की हत्या के दोषियों को सजा मिली. जांच एजेंसियों ने 53 निर्दोष लोगों की हत्या के कितने दोषियों को सजा दिलाई. उमर, शरजील की जमानत के लिए छाती पिटेनवाले 53 पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की बात नहीं करते. इसलिए आज हम जो कुछ आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए और समझिए. इसे सुनकर, जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे. आपको दुख होगा. अपने मन में सवाल उठेंगे. दिल्ली दंगे से जुड़े हत्या के 53 केस में सिर्फ 47 आरोपियों को दोषी ठहराया गया. हत्या के 53 केस में 75 आरोपियों को कोर्ट ने मुकदमा शुरू होने से पहले ही दोषमुक्त कर दिया. यानी जांच एजेंसियां इन आरोपियों के खिलाफ ऐसे साक्ष्य पेश नहीं कर पाईं जिससे कोर्ट में इनपर मुकदमा चल सके. कोर्ट में जिनके खिलाफ मुकदमा चला उनमें से 100 आरोपी बरी हो गए. यानी सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियां इनको दोषी ठहराए जाने लायक सबूत नहीं पेश कर पाईं और अब जो हम बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा. हत्या के केस में सिर्फ एक आरोपी को दोषी ठहराया गया. जिस दंगे में 53 लोग मरे. उस दिल्ली दंगे में सिर्फ एक आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया गया. प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन रॉल्स ने कहा है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है.

53 मौतें, सिर्फ एक दोषी

देश की राजधानी 4 दिन तक हिंसा की तपीश झेलती रही. दिल्ली में 53 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और 6 साल में क्या हुआ. जांच पर जांच हुई. सबूत के नाम पर मोटी-मोटी फाइल्स बनाई गई. और कोर्ट में सिर्फ एक आरोपी को दोषी ठहराया जा सका. उन 53 निर्दोष लोगों के घरवालों को पर क्या गुजर रही होगी. जिन्हें इस बात का भरोसा होगा कि जांच एजेंसियां हत्यारों को सजा जरूर दिलाएंगी. उन्हें कैसे लग रहा होगा. आज हमने तीन परिवारों से बात की जिनके अपनों की हत्या उन्मादी दंगाईयों ने की थी. पहले उनके बारे में छोटी सी जानकारी आपको शेयर करते हैं. दंगे में मारे गए दिलबर नेगी का परिवार उत्तराखंड में रहता है. 22 साल के दिलबर नेगी को जिंदा जला दिया गया था. 30 साल के दिनेश घर से दूध लेने गए थे. दंगाईयों ने रास्ते में दिनेश की हत्या कर दी. दिनेश के दो मासूम बच्चे हैं. 26 साल के राहुल भी दूध लेने के लिए बाजार गए थे. उन्हें गोली मार दी गई.

पीड़ितों का अंतहीन दर्द

ये वो लोग थे जो हाथ में हथियार लेकर सड़क पर नहीं उतरे थे. कोई दूध लेने गया था तो कोई अपना काम कर रहा था. सामान्य गृहस्थ थे. लेकिन दंगाईयों ने इनकी हत्या कर दी. इन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि ये हिंदू थे. सोचिए एक मां ने कितना दर्द सहते हुए बताया होगा की मेरे बेटे को माथे पर गोली मारी गई. पीड़ित परिवार के आंसुओं का दर्द अंतहीन है. इस दर्द का कोई उपचार नहीं है. हां अगर दोषियों को सजा मिलती तो पीड़ित परिवार को थोड़ा इत्मिनान होता. कानून-व्यवस्था पर विश्वास होता. लेकिन जांच एजेंसियों ने जो किया है वो लापरवाही नहीं अक्षम्य अपराध है. सुनवाई के दौरान कोर्ट जांच एजेंसियों पर सवाल उठा चुका है. कोर्ट ये कह चुका है कि पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की. सही तरीके से केस नहीं बनाया. सबूत के नाम पर सिर्फ सबूत के टुकड़े ही दिखाएं. इसी वजह से आज दिल्ली दंगों के आरोपी कानून के शिकंजे से दूर हैं. मित्रों हमारे देश में जांच एजेंसियां कैसे काम करती हैं.

जांच एजेंसियों पर सवाल

NCRB की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश में हत्या के मामलों में सिर्फ 37.7 प्रतिशत केस में ही सजा होती है. समझिए हत्या के केस में 100 में से सिर्फ 38 आरोपियों को दोषी ठहराया जाता है और उन्हें सजा मिलती है. NCRB के आकंड़े के मुताबिक दंगों से जुड़े करीब 29 प्रतिशत केस में ही सजा होती है. यानी दंगे के 100 आरोपियों में से सिर्फ 29 को ही सजा होती है. लेकिन दिल्ली दंगे में जांच एजेंसियों का रिकॉर्ड तो इस औसत से भी खराब है. खराब क्या है निम्नतम स्तर पर है. अगर देश की राजधानी में एजेंसियां ऐसे काम करती हैं तो दूर-दराज के इलाकों में क्या हाल होगा. मित्रो जरूरी है कि इस सिस्टम को दुरुस्त किया जाए. इसकी जिम्मेदारी तय की जाए. दिल्ली दंगे के आरोपियों के खिलाफ फिर से जांच हो और पीड़ितों को न्याय मिले.