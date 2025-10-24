Advertisement
'BJP को 4 एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', सीएम उमर अब्दुल्ला ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप, सज्जाद बोले- फिक्स मैच

Rajya Sabha Elections 2025: जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, जिसमें 3 सीटें एनसी और 1 सीट बीजेपी को मिली है. अब इस नतीजे पर सवाल उठने लगे हैं. यह सवाल खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाया है. 

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:40 PM IST
Omar Abdullah on Rajya Sabha Elections 2025: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में हुए राज्यसभा चुनावों में संभावित हेराफेरी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटों की संख्या बरकरार रहने के बावजूद भाजपा को 4 अतिरिक्त वोट कहां से मिले. सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर सीएम उमर ने लिखा, 'राज्यसभा चुनाव में JKNC के सभी वोट बरकरार रहे. हमारे चुनाव एजेंट ने हर मतदान पर्ची देखी. हमारे किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की, इसलिए सवाल उठता है कि भाजपा को 4 अतिरिक्त वोट कहां से मिले.' 

अपने वोट रद्द करने वाले विधायक कौन थे- उमर

उन्होंने आगे सवाल किया, 'वो विधायक कौन थे जिन्होंने वोट देते समय गलत वरीयता संख्या लिखकर जानबूझकर अपने वोट रद्द कर दिए? क्या उनमें हमें समर्थन देने का वादा करने के बाद भाजपा की मदद करने की बात स्वीकार करने का साहस है? किस दबाव या प्रलोभन ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया?

उमर ने कहा कि अब समय आ गया है कि जिन लोगों ने गुप्त रूप से भाजपा की मदद की. वे आगे आएं और ज़िम्मेदारी स्वीकार करें. वहीं पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने राज्यसभा चुनाव को नेशनल कॉन्फ्रेंस-भाजपा का 'फिक्स्ड मैच' करार दिया. नतीजे घोषित होते ही सज्जाद गनी लोन ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर में हाल ही में संपन्न राज्यसभा चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच एक फिक्स्ड मैच था. 

'दुनिया ने देखा एनसी और बीजेपी का फिक्स मैच'

उन्होंने एक्स सज्जाद पर लिखा, 'तो भाजपा चौथी सीट जीत गई. जैसा कि अनुमान लगाया गया था, फिक्स मैच. दुष्ट एनसी और भाजपा की धुरी. शुक्र है कि मैंने मतदान से परहेज किया. सोचिए मेरी क्या हालत होती.'

उन्होंने आगे कहा कि मतदान पैटर्न गणितीय रूप से दोनों दलों के बीच एक पूर्व-निर्धारित समझौते को साबित करता है. उन्होंने पोस्ट किया, 'एनसी ने उम्मीदवार 3 के लिए अतिरिक्त वोट क्यों डाले? उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी. उन्होंने उम्मीदवार 3 के लिए 31 वोट डाले. चूंकि भाजपा चौथी सीट के लिए चुनाव लड़ रही थी, इसलिए केवल 28 या 29 वोट ही पर्याप्त होते.'

सज्जाद लोन ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग

सज्जाद ने क्रॉस-वोटिंग, अस्वीकृत मतपत्रों और दोनों पक्षों के बीच "सांठगांठ" के आरोपों पर सवाल उठाए और पूरी मतदान प्रक्रिया की जाँच की माँग की. उमर के सवाल और सज्जाद द्वारा फिक्स मैच का आरोप लगाने से राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर सवालिया निशान लग गया है.

Syed Khalid Hussain

