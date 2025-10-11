भारत में बढ़े सिर्फ 21 नए डॉक्टर... पढ़ाई के बाद आखिर कहां गायब हो गए 40 हजार चिकित्सक? NMC के आंकड़ों ने मचाई खलबली

NMC Doctors Figures Report Controversy: देश में पढ़ाई पूरी करने के बाद 40 हजार डॉक्टर्स रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं. वे कहां गए, इसका किसी को पता नहीं है. हाल में संसद में पेश की गई NMC की रिपोर्ट से देश में हंगामा मचा हुआ है.
Trending Photos
Where did 40 thousand doctors disappear: भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में संसद में ऐसा आंकड़ा पेश किया, जिसने सबको हैरान कर दिया. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के अनुसार, देश में इस वक्त 13 लाख 86 हजार 157 पंजीकृत डॉक्टर हैं. यह संख्या पिछले साल अगस्त में दिए गए आंकड़े से सिर्फ़ 21 डॉक्टर अधिक है. यानी एक साल में सिर्फ़ 21 नए डॉक्टर जुड़ पाए! यह तब है, जब देशभर में हर साल करीब 80,000 छात्र डॉक्टर बनकर निकलते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर डॉक्टर इतने बन रहे हैं, तो वे जा कहां रहे हैं? क्या वे रजिस्टर नहीं हो रहे या आंकड़े ही गलत हैं?
राज्यवार आंकड़ों में बड़ा फासला
जब इन आंकड़ों की तुलना राज्य मेडिकल काउंसिलों के रिकॉर्ड से की गई, तो तस्वीर और भी उलझ गई. दिल्ली, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में NMC के डेटा और राज्य परिषदों के डेटा में भारी अंतर पाया गया. उदाहरण के तौर पर दिल्ली में NMC ने 31,500 रजिस्टर्ड डॉक्टर बताए, जबकि दिल्ली मेडिकल काउंसिल (DMC) के अनुसार 2020 में ही 72,636 डॉक्टर रजिस्टर्ड थे. यानी लगभग 41,000 डॉक्टर NMC की सूची से गायब हैं! इसी तरह केरल में भी NMC के मुताबिक 73,000 डॉक्टर हैं, लेकिन राज्य काउंसिल के अनुसार यह संख्या 1 लाख से ज़्यादा है.
तमिलनाडु में भी दिखा अंतर
तमिलनाडु का मामला भी इससे अलग नहीं. NMC ने संसद में बताया कि वहां 1.5 लाख डॉक्टर हैं, जबकि तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल के अनुसार राज्य में डॉक्टरों की संख्या 2 लाख से अधिक है. यानी करीब 50,000 डॉक्टरों का अंतर! अगर देश के कई राज्यों में यही हाल है, तो यह स्पष्ट है कि भारत की मेडिकल रजिस्ट्री में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है. यह अंतर न केवल आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर-से-जनसंख्या अनुपात जैसी नीतियों को भी गुमराह कर सकता है.
संसद को गलत जानकारी का आरोप
यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अरुण कुमार ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि यह सिर्फ़ एक साधारण गलती नहीं है, बल्कि संसद के सामने गलत जानकारी पेश करने जैसा है. उन्होंने कहा, 'दिल्ली में 41,000 डॉक्टरों की ग़लती को डेटा एरर नहीं कहा जा सकता. संसद को अधूरी या गलत जानकारी देना संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन है.' यह बयान दिखाता है कि डॉक्टरों का समुदाय इस मामले को केवल तकनीकी भूल नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई लापरवाही मान रहा है.
RTI में उजागर हुई सच्चाई
जब UDF ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल में आरटीआई लगाकर सवाल किया तो उसने स्थिति को स्पष्ट किया. जवाब में बताया गया कि 2014 में DMC में 57 हजार 749 डॉक्टर पंजीकृत थे और 2020 तक यह संख्या बढ़कर 72,636 हो गई. DMC ने स्पष्ट किया कि यह संख्या उन डॉक्टरों की है जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन नवीनीकृत कराई है और चुनावों में वोट देने के योग्य हैं. ऐसे में यह डेटा सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जा सकता है. इससे साफ है कि NMC द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए आंकड़े वास्तविकता से बहुत दूर हैं.
नीति निर्माण पर पड़ेगा गलत असर
डॉक्टरों के मुताबिक, इस तरह की डेटा गड़बड़ी का असर सीधे देश की स्वास्थ्य नीतियों पर पड़ता है. डॉक्टरों की कमी या अधिकता का अनुमान इन्हीं आंकड़ों से लगाया जाता है. यदि डॉक्टरों की संख्या कम दिखाई जाती है, तो सरकार गलत आधार पर नीति बना सकती है. डॉ. अरुण कुमार के अनुसार, 'दिल्ली में डॉक्टरों की संख्या को कम दिखाकर यह कहा जा रहा है कि यहां डॉक्टरों की कमी है, इसलिए मेडिकल कॉलेजों में बॉन्ड सिस्टम लागू किया जा रहा है. लेकिन अगर डेटा सही हो, तो यह दावा झूठा साबित होगा.' यानी गलत आंकड़े नीति को गलत दिशा में मोड़ सकते हैं.
NMC की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
NMC को 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) की जगह लाया गया था, ताकि मेडिकल प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़े. लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या NMC खुद पारदर्शिता में असफल हो गई है? केरल मेडिकल काउंसिल के एक सदस्य ने बताया कि NMC के कई अहम पद पिछले एक साल से खाली हैं. राज्यों से आने वाले डेटा को अपडेट करने की कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है. यहां तक कि राज्यों द्वारा भेजे गए पत्रों का जवाब भी महीनों तक नहीं दिया जाता. यह स्थिति दिखाती है कि NMC की व्यवस्था अब खुद उपचार की मोहताज हो चुकी है.
डॉक्टरों की गिनती पर भरोसा कौन करे?
भारत में डॉक्टरों की असली संख्या पर यह विवाद अब सिर्फ़ आंकड़ों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि विश्वसनीयता की परीक्षा बन गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि समाधान केवल एक ही है और वो है एक रियल-टाइम डिजिटल मेडिकल रजिस्ट्री, जो राज्य परिषदों के डेटा से स्वतः जुड़ी हो. जब तक यह नहीं होता, देश में डॉक्टरों की सही गिनती का पता लगाना मुश्किल रहेगा. सवाल अब यह है कि क्या NMC इस गलती को सुधार पाएगा या फिर भारत में डॉक्टरों की गिनती हमेशा गायब आंकड़ों की तरह रह जाएगी?
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.