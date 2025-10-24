मौत भी नहीं मिटा पाई मोहब्बत! दीवार में जिंदा चुनी गई प्रेमिका... मुगल बादशाह ने मकबरा बनवाकर कैसे अमर कर दिया अपना प्यार?

Salim and Anarkali Love Story: तमुगल सल्तनत का इतिहास सिर्फ बड़ी-बड़ी लड़ाइयों और मज़बूत शासकों का नहीं है, बल्कि यह कई ऐसी प्रेम कहानियों से भी भरा है, जो सदियों बाद भी लोगों को हैरान करती हैं. इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा जिस कहानी की होती है, वह है शहजादे सलीम और एक बेहद खूबसूरत नर्तकी अनारकली की. यह कहानी सिर्फ एक प्रेम-प्रसंग नहीं थी, बल्कि यह पिता (अकबर) और बेटे (सलीम) के बीच सत्ता और प्यार की लड़ाई बन गई थी. यह प्यार इसलिए भी विवादों में रहा, क्योंकि अनारकली, रिश्ते में सलीम की सौतेली माँ की तरह थीं. इस कहानी का अंत इतना दर्दनाक था कि यह हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज़ हो गया.

कौन थी अनारकली? (Who Was Anarkali?)

अनारकली, मुगल बादशाह अकबर के दरबार की एक ख़ास कनीज (नौकरानी/उपपत्नी) थी. वह अपनी ज़बरदस्त ख़ूबसूरती और बेहतरीन नाच-गाने के लिए जानी जाती थी. कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड यह भी बताते हैं कि अनारकली दरअसल अकबर की पत्नियों में से एक थीं और उनसे उन्हें दानियाल नाम का एक बेटा भी था. इस नाते वह शहजादे सलीम के लिए सौतेली मां के दर्ज़े पर थीं. उनका दरबार में बहुत प्रभाव था और उनकी चर्चा पूरे महल में होती थी.

शहजादे सलीम का इश्क

जब अकबर के बड़े बेटे शहजादा सलीम ने अनारकली को देखा, तो वह पूरी तरह उन पर फ़िदा हो गया. सलीम को पता था कि यह रिश्ता शाही नियमों के ख़िलाफ़ है और बादशाह अकबर को यह बिल्कुल मंज़ूर नहीं होगा. इसके बावजूद अनारकली भी सलीम की तरफ आकर्षित हुईं और दोनों का प्यार महल के अंदर ही चोरी-छिपे परवान चढ़ने लगा. उनका यह खुफिया रिश्ता धीरे-धीरे पूरे दरबार में चर्चा का विषय बन गया.

अकबर का गुस्सा और कड़ा विरोध

जब बादशाह अकबर को इस नाजायज़ प्रेम कहानी का पता चला, तो वह बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए. अकबर को लगा कि सलीम का यह रिश्ता उनके शाही सम्मान और सत्ता के ख़िलाफ़ एक खुली चुनौती है. एक तरफ उनका बेटा था और दूसरी तरफ वह महिला, जो उनकी पत्नी या कनीज थी. अकबर ने किसी भी हाल में इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लिया. उन्होंने दोनों को अलग करने की बहुत कोशिशें कीं, उन्हें डराया-धमकाया, लेकिन सलीम और अनारकली अपने प्यार से पीछे नहीं हटे.

दर्दनाक अंजाम दीवार में जिंदा चुनवाना

जब अकबर के सारे समझाने के तरीक़े फेल हो गए, तो उन्होंने एक ऐसा भयानक फ़ैसला लिया, जिसने सबको हिला दिया. ग़ुस्से में आकर, अकबर ने अनारकली को मौत की सज़ा सुना दी. आदेश यह था कि अनारकली को लाहौर में एक दीवार के अंदर ज़िंदा चुनवा दिया जाए. इस सजा की तारीख 1599 ईस्वी के आस-पास बताई जाती है. इस क्रूर सज़ा ने सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी को हमेशा के लिए एक दर्दनाक मोड़ दे दिया.

जहांगीर ने बनवाया अनारकली का मकबरा

कई साल बाद, जब अकबर की मौत हुई और सलीम ने बादशाह जहांगीर के नाम से गद्दी संभाली तो वह अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूले. अपनी प्रेमिका की याद में जहांगीर ने लाहौर में उसी जगह पर अनारकली का एक ख़ूबसूरत मक़बरा (कब्र) बनवाया, जहां उन्हें दफनाया गया था. यह मकबरा आज भी लाहौर में मौजूद है और सलीम और अनारकली के अमर प्रेम की निशानी माना जाता है. इस तरह अनारकली का बलिदान हमेशा के लिए मुग़ल इतिहास की सबसे भावुक और दर्द भरी कहानियों में शामिल हो गया.

Disclaimer: यह खबर प्रचलित कहानियों और इतिहास को लेकर मीडिया रिपोर्टे्स पर आधारित है. Zee News Hindi इसकी किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करता है.