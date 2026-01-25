Advertisement
trendingNow13086049
Hindi Newsदेशकहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?

कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?

साल 1950 में जब देश का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था तब पहली बार परेड हुई थी लेकिन इस परेड में राज्यों की झांकियां शामिल नहीं थीं. साल 1953 में पहली बार राज्यों की झांकियों को भी परेड में शामिल किया गया.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?

गणतंत्र दिवस परेड को लेकर हम बचपन से देश का उत्साह देखते हुए आए हैं. 26 जनवरी की सुबह देश की राजधानी दिल्ली की जहां गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर फिजा बदली रहती है तो वहीं पूरे देश में भी लोग टीवी पर ये परेड और झांकियां देखने के लिए तैयार बैठे रहते हैं. सोमवार को देश 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. ऐसे में एक बार फिर देश गणतंत्र दिवस की परेड और झांकियों से अपना शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुका है. गणतंत्र दिवस के दिन निकलने वाली ये झांकियां आखिर कहां पर खत्म होती है? और इन झांकियों का क्या होता है. ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के जेहन में कौंधता रहता है. आज हम आपको बताते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड कहां खत्म होती है और फिर इन झांकियों का क्या होता है. 

भारत अपने 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एक भव्य मिलिट्री परेड के साथ मनाने जा रहा है. इस बार देश गणतंत्र दिवस परेड में अपनी सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करेगा. ये परेड रायसीना हिल्स से शुरू होगी और कर्तव्य पथ से निकलते हुए इंडिया गेट से के बाद लाल किले तक अपना सफर पूरा करेगी. इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होता है. इसके अलावा इस कार्यक्रम से देश की जनता में देशभक्ति के भाव को बढ़ावा देना भी होता है.

इस बार परेड में शामिल होंगी 30 झांकियां
सोमवार को एक बार फिर देश गणतंत्र दिवस के मौके पर इस परेड का साक्षी बनेगा. इस बार परेड में विभिन्न राज्यों की कुल 30 झांकियां दिखाई देंगी. मशहूर कमेंट्रेटर जसदेव सिंह ने लगभग 5 दशकों तक रेडियो और टीवी पर गणतंत्र दिवस परेड का आंखों देखा हाल सुनाया है. जसदेव सिंह के मुताबिक  रायसीना हिल्स से निकलने वाली इन झांकियों का कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर हर्षध्वनि से स्वागत करते हैं. इस दौरान जवान मिलिट्री बैंड, के साथ हथियारों टैंकों के अलावा फाइटर प्लेन की झांकियां भी होती हैं. इस बार भी हम झांकियों के माध्यम से भारत की बढ़ती शक्ति को देखेंगे. साल 1950 में जब देश का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था तब पहली बार परेड हुई थी लेकिन इस परेड में राज्यों की झांकियां शामिल नहीं थीं. साल 1953 में पहली बार राज्यों की झांकियों को भी परेड में शामिल किया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

परेड के बाद क्या होता है झांकियों का?
जब तक परेड सड़कों पर होती है इसका नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है लेकिन हर किसी के मन में ये जिज्ञासा होती है कि ये झांकिया जब अपने गंतव्य तक पहुंच जाती हैं तब इनका क्या होता है. दरअसल ये परेड अंग्रेजों के जमाने से चलती आ रही है. इस परेड को निकालने के पीछे मकसद देश की ताकत का प्रदर्शन, सेना का अनुशासन और यूनिटी का प्रदर्शन होता है. अंग्रेजों के समय से चली आ रही परेड की ये परंपरा आजादी के बाद भी जारी रही. अब रायसीना हिल्स से निकलकर ये झांकियां कर्तव्य पथ पर होते हुए इंडिया गेट से निकलकर लाल किले तक पहुंचती है और वहां पर रक्षा मंत्रालय इन झांकियों के प्रदर्शन का चुनाव कर उन्हें सम्मान देकर पुरस्कृत करते हैं. कुछ दिनों के बाद ये अपने राज्यों को वापस भेज दी जाती हैं.

यह भी पढ़ेंः 1950 में कैसे मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस, कितना आया था खर्च? देखें तस्वीरें

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Republic Dayparade

Trending news

कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
Republic Day
कहां खत्म होती है रिपब्लिक डे परेड और झांकियों का बाद में क्या होता है?
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Mark Tully passes away
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
UGC
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
assam politics
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
5 को पद्मविभूषण, 13 को पद्म भूषण, 113 को पद्मश्री... सम्मान पाने वालों की पूरी लिस्ट
Padma awards
5 को पद्मविभूषण, 13 को पद्म भूषण, 113 को पद्मश्री... सम्मान पाने वालों की पूरी लिस्ट
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
thalapathy vijay
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
Indias economy
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
PM Modi
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही