पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आप आज कहां और कैसे देख पाएंगे? जानिए लाइव अपडेट्स, टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी

Assembly Elections 2026 Result Updates in Hindi: आज असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे घोषित किए जाएंगे. इसके लिए मतगणना मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और देर शाम तक नतीजे घोषित हो जाएंगे. इन प्रदेशों की कुल 883 सीटों के लिए अप्रैल में चुनाव करवाए गए थे. अगर आप भी चुनावी नतीजों या ताजा रुझान के बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको बताते हैं कि कहां से आप लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं.

डिजिटल प्लेटफॉर्म

आप देश के पांच राज्यों के चुनाव परिणामों और रुझानों को https://zeenews.india.com/hindi पर पढ़ सकते हैं. यहां पर चुनाव वाले सभी राज्यों के पल-पल के अपडेट की जानकारी मिल सकती है. साथ ही कहां पर किसकी सरकार बन रही है और किसकी सरकार पलटने जा रही है. इसका भी ताजा डिटेल आपको मिलती रहेगी.

यूट्यूब

आप जी न्यूज के यूट्यूब चैनल https://www.youtube.com/@ZeeNews पर जाकर भी पांचों प्रदेशों में चुनावी रुझान का हाल जान सकते हैं. वहां पर आपको पल-पल के अपडेट के साथ एक्पर्टों के ओपिनियन भी देखने को मिलेंगे.

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सोशल मीडिया

मतगणना के ताजे आंकड़े आपको जी न्यूज के सोशल मीडिया X (Twitter), Facebook और Instagram के आधिकारिक हैंडल पर भी मिलते रहेंगे. आप इन्हें सब्सक्राइम करके फॉलो कर लें, जिससे आपको पल-पल की डिटेल मिलती रहेगी.

टीवी चैनल

तमिलनाडु, केरलम, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में घोषित हो रहे चुनावी नतीजों का आज आप Zeenews पर दिनभर लाइव प्रसारण होगा. वहां पर आपको राजनीतिक पंडितों के विश्लेषण, ग्राफिक्स और राउंड-वार अपडेट मिलते रहेंगे. इसलिए दिन भर आप

जी न्यूज देखते रहिए और अपने आपको ताजा जानकारियों से अपडेट रखें.

चुनाव आयोग से भी ले सकते हैं अपडेट सकते

चुनावों के आधिकारिक नतीजे जानने के लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं. इसके लिए वहां पर eci.gov.in पर जाकर लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं. वहां पर आपको राउंड-वार परिणाम और अंतिम नतीजे उपलब्ध होंगे. ECI के मोबाइल ऐप (Voter Helpline या Election Commission App) से भी आप लाइव अपडेट हासिल कर सकते हैं.