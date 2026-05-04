Advertisement
trendingNow13203165
Hindi Newsदेशपांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आप आज कहां और कैसे देख पाएंगे? जानिए लाइव अपडेट्स, टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आप आज कहां और कैसे देख पाएंगे? जानिए लाइव अपडेट्स, टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी

Assembly Elections 2026 Result Updates: आज देश में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं. आइए जानते हैं कि आप कहां और कैसे नतीजों का अपडेट देख पाएंगे. आप यहां से लाइव अपडेट्स, टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी ले सकते हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 04, 2026, 04:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आप आज कहां और कैसे देख पाएंगे? जानिए लाइव अपडेट्स, टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी

Assembly Elections 2026 Result Updates in Hindi: आज असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे घोषित किए जाएंगे. इसके लिए मतगणना मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और देर शाम तक नतीजे घोषित हो जाएंगे. इन प्रदेशों की कुल 883 सीटों के लिए अप्रैल में चुनाव करवाए गए थे. अगर आप भी चुनावी नतीजों या ताजा रुझान के बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको बताते हैं कि कहां से आप लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं. 

डिजिटल प्लेटफॉर्म

आप देश के पांच राज्यों के चुनाव परिणामों और रुझानों को https://zeenews.india.com/hindi पर पढ़ सकते हैं. यहां पर चुनाव वाले सभी राज्यों के पल-पल के अपडेट की जानकारी मिल सकती है. साथ ही कहां पर किसकी सरकार बन रही है और किसकी सरकार पलटने जा रही है. इसका भी ताजा डिटेल आपको मिलती रहेगी. 

यूट्यूब

आप जी न्यूज के यूट्यूब चैनल https://www.youtube.com/@ZeeNews पर जाकर भी पांचों प्रदेशों में चुनावी रुझान का हाल जान सकते हैं. वहां पर आपको पल-पल के अपडेट के साथ एक्पर्टों के ओपिनियन भी देखने को मिलेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया

मतगणना के ताजे आंकड़े आपको जी न्यूज के सोशल मीडिया X (Twitter), Facebook और Instagram के आधिकारिक हैंडल पर भी मिलते रहेंगे. आप इन्हें सब्सक्राइम करके फॉलो कर लें, जिससे आपको पल-पल की डिटेल मिलती रहेगी. 

टीवी चैनल

तमिलनाडु, केरलम, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में घोषित हो रहे चुनावी नतीजों का आज आप Zeenews पर दिनभर लाइव प्रसारण होगा. वहां पर आपको राजनीतिक पंडितों के विश्लेषण, ग्राफिक्स और राउंड-वार अपडेट मिलते रहेंगे. इसलिए दिन भर आप 
जी न्यूज देखते रहिए और अपने आपको ताजा जानकारियों से अपडेट रखें. 

चुनाव आयोग से भी ले सकते हैं अपडेट सकते

चुनावों के आधिकारिक नतीजे जानने के लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं. इसके लिए वहां पर eci.gov.in पर जाकर लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं. वहां पर आपको राउंड-वार परिणाम और अंतिम नतीजे उपलब्ध होंगे. ECI के मोबाइल ऐप (Voter Helpline या Election Commission App) से भी आप लाइव अपडेट हासिल कर सकते हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Assembly Elections 2026West Bengal Assembly Elections 2026

Trending news

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आप कहां और कैसे देख पाएंगे? जानिए लाइव अपडेट
Assembly Elections 2026
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आप कहां और कैसे देख पाएंगे? जानिए लाइव अपडेट
डायमंड हार्बर या पश्चिम बंगाल का ‘ल्यारी’? अभिषेक बनर्जी के गढ़ में भारी घमासान
West Bengal Election results 2026
डायमंड हार्बर या पश्चिम बंगाल का ‘ल्यारी’? अभिषेक बनर्जी के गढ़ में भारी घमासान
पांच रणभूमि और 823 विधानसभा सीटें... सत्ता की लड़ाई में किसे मिलेगी जीत, किसे हार?
election results
पांच रणभूमि और 823 विधानसभा सीटें... सत्ता की लड़ाई में किसे मिलेगी जीत, किसे हार?
Assembly Elections 2026 Live Updates: वो घड़ी आ गई...कुछ घंटों में आएंगे 5 राज्यों के चुनावी नतीजे; कौन होगा तख्तनशीन, किसे मिलेगा वनवास?
Assembly Elections 2026
Assembly Elections 2026 Live Updates: वो घड़ी आ गई...कुछ घंटों में आएंगे 5 राज्यों के चुनावी नतीजे; कौन होगा तख्तनशीन, किसे मिलेगा वनवास?
बंगाल में नतीजों से पहले बवाल, मिलीं VVPAT पर्चियां; चुनाव आयोग पर भड़क गया लेफ्ट
Assembly Elections 2026
बंगाल में नतीजों से पहले बवाल, मिलीं VVPAT पर्चियां; चुनाव आयोग पर भड़क गया लेफ्ट
केरलम में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट! पिनाराई विजयन ने बायो से हटाया 'CM'
Pinarayi Vijayan
केरलम में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट! पिनाराई विजयन ने बायो से हटाया 'CM'
यही रात अंतिम, यही रात भारी; चुनाव नतीजों से पहले बंगाल के नेताओं ने कैसे बिताया दिन
West Bengal Election results 2026
यही रात अंतिम, यही रात भारी; चुनाव नतीजों से पहले बंगाल के नेताओं ने कैसे बिताया दिन
काउंटिंग से पहले बंगाल में फिर दहशत, बीजेपी नेता के घर फायरिंग से हड़कंप; बढ़ा तनाव
West Bengal Election
काउंटिंग से पहले बंगाल में फिर दहशत, बीजेपी नेता के घर फायरिंग से हड़कंप; बढ़ा तनाव
'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ₹465 करोड़ से अधिक का इलाज, जारी हुए 42 लाख कार्ड्स
Punjab news
'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत ₹465 करोड़ से अधिक का इलाज, जारी हुए 42 लाख कार्ड्स
राहत लेकर आई मई... देश के इन राज्यों में 4 मई को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट
weather update
राहत लेकर आई मई... देश के इन राज्यों में 4 मई को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट