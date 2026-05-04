पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आप आज कहां और कैसे देख पाएंगे? जानिए लाइव अपडेट्स, टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी

Assembly Elections 2026 Result Updates: आज देश में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं. आइए जानते हैं कि आप कहां और कैसे नतीजों का अपडेट देख पाएंगे. आप यहां से लाइव अपडेट्स, टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पूरी जानकारी ले सकते हैं.
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Assembly Elections 2026 Result Updates in Hindi: आज असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे घोषित किए जाएंगे. इसके लिए मतगणना मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी और देर शाम तक नतीजे घोषित हो जाएंगे. इन प्रदेशों की कुल 883 सीटों के लिए अप्रैल में चुनाव करवाए गए थे. अगर आप भी चुनावी नतीजों या ताजा रुझान के बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको बताते हैं कि कहां से आप लेटेस्ट अपडेट पा सकते हैं.
आप देश के पांच राज्यों के चुनाव परिणामों और रुझानों को https://zeenews.india.com/hindi पर पढ़ सकते हैं. यहां पर चुनाव वाले सभी राज्यों के पल-पल के अपडेट की जानकारी मिल सकती है. साथ ही कहां पर किसकी सरकार बन रही है और किसकी सरकार पलटने जा रही है. इसका भी ताजा डिटेल आपको मिलती रहेगी.
आप जी न्यूज के यूट्यूब चैनल https://www.youtube.com/@ZeeNews पर जाकर भी पांचों प्रदेशों में चुनावी रुझान का हाल जान सकते हैं. वहां पर आपको पल-पल के अपडेट के साथ एक्पर्टों के ओपिनियन भी देखने को मिलेंगे.
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तमिलनाडु, केरलम, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में घोषित हो रहे चुनावी नतीजों का आज आप Zeenews पर दिनभर लाइव प्रसारण होगा. वहां पर आपको राजनीतिक पंडितों के विश्लेषण, ग्राफिक्स और राउंड-वार अपडेट मिलते रहेंगे. इसलिए दिन भर आप
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चुनावों के आधिकारिक नतीजे जानने के लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं. इसके लिए वहां पर eci.gov.in पर जाकर लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं. वहां पर आपको राउंड-वार परिणाम और अंतिम नतीजे उपलब्ध होंगे. ECI के मोबाइल ऐप (Voter Helpline या Election Commission App) से भी आप लाइव अपडेट हासिल कर सकते हैं.
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