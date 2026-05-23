एक बार खा लिया तो कटहल भी भूल जाएंगे! 90 देशों में छाई हुई है कटहल की ये ‘बहन’, भारत में तेजी से बढ़ रही डिमांड

Breadfruit interesting facts: आपने कटहल तो कई बार खाया होगा. लेकिन अगर आप उसकी ‘बहन’ कही जाने वाली सब्जी खा लेंगे तो कटहल भी भूल जाएंगे. यह सब्जी 90 देशों में छाई हुई है और भारत में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है.
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Where is breadfruit grown the most in India: गर्मियों में कटहल खाना हर किसी को पसंद आता है. इसका लजीज स्वाद और रेशेदार डिश हर किसी को अपना बना लेती है. लेकिन अगर कटहल की रिश्तेदार ब्रेडफ्रूट (Artocarpus altilis) को एक बार चख लेंगे तो आप उसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे. यह सब्जी देखने में बिल्कुल कटहल जैसी लगती है लेकिन साइज उससे थोड़ी छोटी होती है. इसे भारत में नींर फणस, कदचक्का या पनस के नाम से जाना जाता है. कटहल और कदचक्का, दोनों सब्जियां मोरासी (Moraceae) परिवार की सदस्य है. इस सब्जी को कटहल का नजदीकी रिश्तेदार भी कहा जाता है.
दोनों सब्जियों का बाहरी स्वरूप काफी हद तक समान होता है. दोनों का रंग हरा, छिलका मोटा और कांटेदार होता है. हालांकि, दोनों में कई अंदर भी होते हैं. कटहल आमतौर पर बड़ा और भारी होता है, जबकि ब्रेडफ्रूट छोटा (0.25-6 किग्रा) होता है. यह देखने में गोल या अंडाकार होता है. इसकी पत्तियां गहरी लोब वाली और चमकदार होती हैं. दोनों के पौधों से latex (दूधिया रस) निकलता है.
कटहल की तरह ब्रेडफ्रूट भी उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है. कच्चे ब्रेडफ्रूट को सब्जी की तरह पकाया जाता है. अंदर से उसका टेक्स्चर आलू या कटहल की कच्ची फली जैसा स्टार्ची होता है. पकने पर यह हल्का मीठा हो जाता है. ब्रेडफ्रूट को भारत में करी, फ्रिटर्स (कदचक्का वरुथाथ), चिप्स या सब्जी बनाकर खाया जाता है. जहां पर कटहल खाने को न मिलता हो, वहां पर ब्रेडफ्रूट खाना अच्छा माना जाता है.
स्वाद ही नहीं, सेहत के लिहाज से भी ब्रेडफ्रूट कटहल से कम नहीं है. इसे खाने से शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, विटामिन C, B-विटामिन्स, पोटैशियम, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है. यह ग्लूटेन-फ्री और कम फैट वाला होता है. जिसकी वजह से इसका सेवन हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है. अगर आप अपने घर के आसपास इसका पेड़ लगाएं तो यह साल में 200-300 किलो तक उपज दे सकता है.
ब्रेडफ्रूट की उत्पत्ति की बात की जाए तो न्यू गिनी और पश्चिमी प्रशांत द्वीपों के मलय क्षेत्रों को इसका प्रजनन क्षेत्र माना जाता है. इसके बाद 18वीं शताब्दी में यह कैरेबियन द्वीप समूह पहुंचा और वहां से अफ्रीका, भारत होते हुए दक्षिण-पूर्व एशिया में फैल गया. आज की तारीख में यह सब्जी लगभग 90 देशों में उगाई जाती है.
इस सब्जी के सबसे ज्यादा उत्पादन की बात की जाए तो कोई एक देश सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है. ब्रेडफ्रूट प्रशांत द्वीप समूह (फिजी, समोआ आदि) और कैरेबियन (जमैका, बारबाडोस) में उगाया जाता है. इन देशों में यह भोजन का मुख्य हिस्सा है. भारत में ब्रेडफ्रूट को मुख्य रूप से तटीय इलाकों में उगाया जाता है.
हमारे देश में इसका ब्रेडफ्रूट (Artocarpus altilis) का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में होता है. वहां पर इसे कदचक्का या शीमाचक्का के नाम से पुकारा जाता है. इस सब्जी का इस्तेमाल कदचक्का वरुथाथ (फ्रिटर्स), सब्जी, करी और चिप्स बनाने में किया जाता है.
केरल के बाद दूसरा स्थान कर्नाटक का है. वहां पर इसे नीर फणस या जीव कदगे कहा जाता है. इसके अलावा तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र (कोकण), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ तटीय इलाकों में भी इसकी खेती की जाती है. भारत में इस सब्जी का उत्पादन अभी भले ही सीमित है लेकिन देश में ब्रेडफ्रूट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है.
इसकी वजह ये है कि यह सब्जी की पैदावार पर्यावरण के अनुकूल है. इसका पेड़ कम रखरखाव और ज्यादा उपज देने वाला होता है. इसकी वजह से मिट्टी संरक्षण और कार्बन संग्रहण में भी मदद मिलती है. भोजन सुरक्षा में यह सब्जी खासा योगदान दे रही है. अगर आपको भी बाजार में कहीं पर ब्रेडफ्रूट बिकती दिखाई दे तो बिना हिचक के इसे खरीद लाइए और बढ़िया तरीके से इसे बनाकर पूरे परिवार को खिलाइए.
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