Cigarette Baba Mazar: अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार; योगी के शहर में ये क्या हो रहा?

Cigarette Baba Mazar News: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 200 साल तक भारत के लोगों को गुलाम बनाकर रखने वाले किसी अंग्रेज के मरने पर उसकी याद में मजार बना दी जाए और वहां पर सिगरेट-शराब भेंट करके उसे याद किया जाए.
Why liquor cigarettes offered at Cigarette Baba Mazar: भारत एक ऐसा देश जहां हर लोगों की आस्था किसी भी चीज में जाग सकती है. किसी को भी अपना आराध्य मान लेना भारत में बहुत आसान है. किसी भी अफवाह या अंधविश्वास में पड़कर कहीं भी मत्था टेकना या फिर किसी भी मजार, दरगाह या कब्र में श्रद्धा जाग जाना इस देश में कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन ऐसे सभी मामलों में लोग अधूरी जानकारी या अफवाह में पड़कर ऐसे कई अंधविश्वास को अपना लेते हैं और फिर धीरे-धीरे ये एक कुप्रथा बन जाती है.
गोरे की मजार पर चढ़ती है सिगरेट और शराब
यूपी की राजधानी लखनऊ में ऐसे ही अफवाहों और अंधविश्वास से ना सिर्फ आस्था का मजाक उड़ाने वाली कुप्रथा शुरू की गई. भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेज की सिर्फ मजार ही नहीं बनी बल्कि लोग उसको पूजने भी लगे. साथ ही भारत के लोगों पर अत्याचार करने वाले अंग्रेज को ना सिर्फ आस्था का एक बड़ा केंद्र बनाया बल्कि सिगरेट, जिंदा मुर्गा, शराब और मीट चढ़ाने की कुप्रथा शुरू करके कई नाम भी दे दिया जैसे सिगरेट वाले बाबा, अंग्रेज बाबा, गोरे बाबा, कप्तान शाह बाबा र
टॉम्ब बाबा.
अब इस कुप्रथा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. लखनऊ में अंग्रेज अफसर की मजार कैसे बनी? अंग्रेज की मजार आस्था का केंद्र कैसे बनी? सिगरेट चढ़ाने की कुप्रथा कैसे शुरू हुई? अंग्रेज की मजार हिंदू-मुस्लिम का मरकज कैसे बनी? क्या है सिगरेट वाले बाबा की कहानी?
सोचिए कि सौ साल से ज्यादा समय से लोग इस अंग्रेज की मजार को अपनी आस्था का केंद्र मानकर बैठे हैं लेकिन कोई भी उनकी इस कुप्रथा को रोकने वाला नहीं है. ना ही अंधविश्वास में पड़े ऐसे लोगों को कोई रोकने वाला है.
अंग्रेजों की बर्बरता से जुड़ा है संबंध
अंग्रेज अफसर वेल्स की ये मजार लखनऊ के ऐतिहासिक मूसा बाग किले के पीछे है. इस मजार को लेकर अब लोगों में मान्यता है कि सिगरेट, शराब, जिंदा मुर्गा और मीट चढ़ाकर सजदा करने से सभी मन्नतें पूरी होती हैं. अब इस मजार पर शुरू की गई परंपरा ना सिर्फ इतिहास और आस्था दोनों के लिए विवाद की वजह बनती जा रही है बल्कि समाजिक दृष्टिकोण से भी चिंता का विषय बन गई है.
इसकी वजह ये है कि ये मजार कैसे बनी इसकी कहानी अंग्रेजों की बर्बरता से भरी है. जिस जगह पर मजार है उसके पास किले में ही अंग्रेजों के जुल्म की कहानी जिंदा है लेकिन लोगों के अंधविश्वास ने उस अत्याचारी को ही अपना आराध्य मान लिया है.
बात है 1857 की जब स्वतंत्रता संग्राम अवध प्रांत पहुंचा, तो अंग्रेजी हुकूमत और अवध के क्रांतिकारियों के बीच मूसा बाग के किले से पहली जंग शुरू हुई. मार्च 1858 में लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई तेज हुई थी. मूसा बाग किला स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र बना. जंग को अंग्रेजों ने जीत तो लिया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के सैनिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कैप्टन वेल्स सहित तमाम सैनिक मारे गए. इसके बाद उनके सैनिकों ने किले के पीछे उसकी समाधि बनाकर दफना दिया.
अत्याचारी को बना डाला अपना आराध्य
1947 में देश आजाद हो गया और ऐसा लगने लगा कि लोग अंग्रेजों के जुल्म भूल गए और अत्याचारियों को ही अपना आराध्य बना लिया. हर गुरूवार मजार पर मेला लगने लगा. जबकि मजार के पास ही अंग्रेज अफसर की पहचान बताता पत्थर भी लगा है लेकिन स्थानीय लोगों की अफवाहों में पड़कर एक अंग्रेज की मजार आस्था का सैलाब उमड़ने लगा क्योंकि आसपास के इलाके में अफवाह फैल गई कि सफेद कपड़ों में एक बाबा गुरुवार की रात को प्रकट होते हैं और सिगरेट, शराब मांगते हैं.
धीरे-धीरे यह मजार ‘अंग्रेज बाबा’ के नाम से प्रसिद्ध हो गई और वहां सिगरेट, शराब, मांस चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई. एक मान्यता ये है कि कैप्टन वेल्स को सिगरेट का शौक था इसलिए लोगों ने उनकी मजार पर सिगरेट चढ़ाने की परंपरा शुरू कर दी. लोग मजार पर बिस्किट, ब्रेड, फूल, मिठाई और जिंदा या पका हुआ मुर्गा भी चढ़ाते हैं.
जिन अंग्रेजों ने 1947 तक धर्म, जाति मजहब से ऊपर उठकर हर भारतीय को सताया, उनके साथ बर्बरता की, हिंदू-मुस्लिम में अंतर किए बिना अत्याचार किया. अब वहीं सताए हुए लोग अब उस अंग्रेज को पूज रहे हैं. जिन्होंने इनके पूर्वजों को गोलियों से भून दिया, अब वहीं अंग्रेज मरने के बाद पता नहीं कैसे बाबा बन गया और इनकी मुरादें भी पूरी करने लगा.
सीएम योगी की नाक के नीचे कैसे बनी मजार?
देखते ही देखते अफवाह और अंधविश्वास इतना फैल गया कि अब इस मजार पर मेला लगने लगा. दिन-प्रतिदिन लोगों का हुजूम बढ़ने लगा और अब ये मजार हिंदू-मुस्लिम सबके लिए मरकज बन गया है.
उस अंग्रेज की मजार को आस्था का केंद्र मानना जिसकी मौत उसी जगह पर हिंदुस्तानियों से लड़ते हुए हुई थी. तो क्या हिंदुस्तानी गुलामी के वो दिन ही भूल गए. 200 साल की गुलामी, 100 साल से कम समय में एक विदेशी आक्रांता को पूजनीय मान लिया. ये अंधविश्वास के साथ ही एक बहुत बड़ी अज्ञानता भी है. सवाल उठता है कि अब तक इस कुप्रथा पर रोक क्यों नहीं और कैसे ये अंधविश्वास मादक पदार्थों और नशे को बढ़ावा देने वाला है.
सिगरेट वाले बाबा के मजार के सामने मूसा बाग किला है. ये किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर संरक्षित है. जिसका बोर्ड सिगरेट वाले बाबा की मजार के ठीक सामने लगा है. इस सरकारी बोर्ड को देखकर सवाल उठता है कि जिस अंग्रेज कप्तान ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर हमला किया, उसकी मजार को संरक्षण क्यों मिला हुआ है? क्यों यहां समाज के लिए खतरनाक नशीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं? जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार साफ कर चुके हैं कि किसी आक्रांता या गद्दार का महिमामंडन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
क्रिश्चियन की मजार पर हिंदू-मुसलमानों का जमावड़ा
इस मजार में आस्था रखना, अपनी श्रद्धा का मजाक उड़ाने जैसा है क्योंकि एक तो ये अंग्रेज की मजार है जो उस भारतीयों के खिलाफ ही लड़ते हुए युद्ध में मारा गया था. अब ऐसे अत्याचारी में आस्था जागना एक अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता. साथ ही इस मजार पर जैसी चीजों को चढ़ाने का अफवाह फैल गई है वो समाज के लिए और खतरनाक है क्योंकि मजार पर सिगरेट, शराब और मांस चढ़ाने की परंपरा बच्चों और युवाओं के बीच नशे की आदत को बढ़ावा दे सकती है.
साथ ही ये कुरीति धीरे-धीरे लोगों में धार्मिक विकृति का रूप ले चुकी है. इसके अलावा इस दरगाह पर प्रेमी जोड़ों की भी जमकर भीड़ लगती है. कहा जाता है कि शादी न हो रही हो, तो आप यहां आकर सिगरेट चढ़ा सकते हैं. ऐसा करने से कुछ ही समय के अंदर शहनाई बज जाती है. इसके साथ ही रिश्तों की कड़वाहट दूर करने के लिए भी लोग यहां आते हैं. लोगों का दावा है कि मजार पर आने से रिश्तों में खटास खत्म हो जाती है.
इस मजार पर आने वाले लोगों में धर्म को लेकर कोई बंदिश नहीं है. इस क्रिश्चियन की मजार पर हिंदू भी आता है और मुसलमान भी. 25 दिसम्बर को यहां बड़ी संख्या में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आते हैं और सिगरेट के साथ मजार पर शराब की बोतल भी चढ़ाते हैं. दो धर्म के लोग किसी तीसरे धर्म वाले व्यक्ति की मजार को पूज रहे हैं तो ये तो ये बात किसी आश्चर्य से कम नहीं है.
लखनऊ में इस कुप्रथा पर क्यों नहीं लग रही रोक
सवाल उठता है कि ऐसी कुप्रथा सौ साल से ज्यादा समय से क्यों चल रही है. क्यों अब तक इस पर रोक नहीं लगाई गई. जबकि यूपी के बहराइच और संभल में गाजी मियां के मेले पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. फिर लखनऊ में सिगरेट वाले बाबा की मजार पर छूट क्यों मिल रही है.
जबकि हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में साफ कहा है कि श्रद्धालुओं के आने पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन सरकार की यह जिम्मेदारी है कि परंपराएं समाजहित में हों तो क्या आस्था के नाम पर सिगेरट चढ़ाने की परंपरा अगर समाज हित में नहीं है तो फिर ये सौ साल से क्यों जारी है.
हालांकि अब तक लखनऊ में ये प्रथा जारी है तो इसको जल्द से जल्द रोकना चाहिए. कुछ लोगों का कहना है कि लगता है ये खबर अब तक सीएम योगी के पास नहीं पहुंची नहीं तो इस सिगरेट वाले बाबा का मजार पर आस्था इतिहास बन चुकी होती. हालांकि अब देखना होगा कि सरकार इस प्रथा को लेकर कुछ फैसला लेती है या लोगों पर ही छोड़ देती है.
