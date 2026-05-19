इबोला फैल रहा है, क्या भारतीयों को चिंतित होना चाहिए? सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है

इबोला से एक ही देश में 118 लोगों की जान जा चुकी है. अफ्रीकी देश कांगो में हालात चिंताजनक हैं. 390 संदिग्ध मामले निगरानी में हैं. अब एक अमेरिकी डॉक्टर भी इबोला पॉजिटिव मिले हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि वह एक मेडिकल मिशनरी ग्रुप के साथ वहां काम कर रहे थे. जानकारी मिलते ही अमेरिकी नागरिक को इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया है. कांगो में काम करने वाले छह अन्य अमेरिकियों को भी वहां से निकालने की तैयारी चल रही है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि क्या भारत को भी चिंतित होने की जरूरत है? क्या प्लेन से आने वाले नागरिकों से इबोला पूरी दुनिया में फैल सकता है? भारत सरकार ने इबोला से बचने की क्या-क्या तैयारियां कर रखी हैं?

सरकारी सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने खबर दी है कि केंद्र सरकार मध्य अफ्रीका में फैले इबोला की स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है. इधर, देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को मजबूत किया जा रहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद से ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) और युगांडा के कुछ हिस्सों में फैले इबोला वायरस के प्रकोप पर नजर रख रहा है. जानें भारत में अब तक क्या-क्या हुआ.

1. मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बदलती स्थिति की समीक्षा की है और एहतियाती सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं. इसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP), ICMR और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भारत में इबोला का कोई भी मामला सामने नहीं आया है और देश के लिए मौजूदा जोखिम बहुत कम है. हालांकि, अत्यधिक सावधानी बरतते हुए एंट्री प्वाइंट्स पर और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर निगरानी और तैयारी के उपायों को मजबूत किया जा रहा है.

3. सूत्रों ने बताया कि तैयारी के मुख्य उपायों में स्क्रीनिंग, निगरानी, ​​क्वारंटाइन और केस मैनेजमेंट के लिए SOP (मानक संचालन प्रक्रियाओं) की समीक्षा की गई है.

4. प्रयोगशालाओं की तैयारी को मजबूत किया गया है, जिसमें NIV पुणे (National Institute of Virology Pune) को टेस्टिंग के लिए नामित किया गया है और अतिरिक्त प्रयोगशालाओं को चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जा रहा है.

5. प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी के लिए संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है.

6. प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर आइसोलेशन और क्वारंटाइन सुविधाओं की पहचान कर उन्हें तैयार रखा गया है.

7. मंत्रालय ने जनता से आग्रह किया है कि वे घबराएं नहीं और बिना पुष्टि वाली जानकारी न फैलाएं.

8. मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी उभरती स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है. नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और WHO के आधिकारिक अपडेट्स का ही पालन करें.

9. सूत्रों के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ लगातार तालमेल बनाए हुए है और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

10. एम्स बिलासपुर के प्रेसिडेंट डॉ. एन.के. अरोड़ा ने भी नागरिकों से शांत रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि भारत में घबराने की कोई जरूरत नहीं है. डॉ. अरोड़ा ने कहा, 'नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी या वायरस है जो बहुत तेजी से नहीं फैलता. हालांकि, इस प्रक्रिया में यह वायरस दूसरे देशों तक पहुंच सकता है - खासकर उन भौगोलिक इलाकों से जहां यह वायरस अभी फैल रहा है इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है. चूंकि लोगों का आना-जाना बहुत ज्यादा होता है और लोग यात्रा करते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा.'

इबोला कैसे फैलता है?

इबोला वायरस हवा या पानी से नहीं फैलता, बल्कि यह संक्रमित व्यक्ति या जानवर के शारीरिक तरल पदार्थों (जैसे - खून, लार, पसीना, उल्टी, मल या वीर्य) के सीधे संपर्क में आने से फैलता है.