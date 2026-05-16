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भारत का वो इकलौता 'तैरता हुआ गांव', जहां जमीन नहीं बल्कि झील पर तैरती घासों पर बने हैं घर; देखकर लोग रह जाते दंग

India Floating Village: आपने गांव तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या आप भारत को उस अनोखे और इकलौते तैरते हुए गांव के बारे में जानते हैं, जो झील में बसा है. हम कश्मीर की डल झील की बात नहीं कर रहे, बल्कि यह गांव एक दूसरे राज्य में है. उस गांव के लोग 250 किमी में फैली झील में तैरती मोटी घासों के ऊपर बने हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 16, 2026, 11:20 PM IST
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भारत का वो इकलौता 'तैरता हुआ गांव', जहां जमीन नहीं बल्कि झील पर तैरती घासों पर बने हैं घर; देखकर लोग रह जाते दंग

World Floating Village: भारत दुनिया में गांवों का सबसे बड़ा देश है. एक अनुमान के मुताबिक, भारत में छोटे-बड़े करीब 6 लाख गांव हैं. उनमें करोड़ों लोग निवास करके विभिन्न काम-धंधों से जीविका चलाते हैं. लेकिन क्या आप भारत के एक ऐसे अनोखे गांव के बारे में जानते हैं, जो 250 वर्ग किमी एरिया में बनी झील में बसा है. इस गांव में बने घर झील में उगी मोटी घासों के ऊपर बने हैं. अगर आपका एक भी पैर गलत पड़ा तो आप झील की अनंत गहराइयों में समा सकते हैं. 

दुनिया का तैरता हुआ इकलौता गांव

खास बात ये है कि यह भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का तैरता हुआ अनोखा गांव है. अगर आप सोच रहे हैं कि हम कश्मीर की डल झील में बसे किसी गांव की बात कर रहे हैं तो आपका अनुमान गलत है. इस खूबसूरत गांव के बारे में देश के 99 फीसदी लोगों के बारे में सुना तक नहीं होगा. आइए हम आपको इस दिलचस्प गांव की यात्रा पर लिए चलते हैं और बताते हैं कि यह अनोखा गांव कहां है.

250 वर्ग किमी में फैली है झील

हम भारत के जिस इकलौते तैरते हुए गांव की बात कर रहे हैं. उसका नाम चंपू खंगपोक (Champu Khangpok) है. यह गांव मणिपुर की लोकटक झील में बसा है. इसे दुनिया का अनोखा तैरता हुआ गांव माना जाता है. मणिपुर की राजधानी इम्फाल घाटी के अंदर यह लोकतक झील (Loktak Lake) है. करीब 250 वर्ग किमी में फैली यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है. मानसून के दौरान पानी बढ़ने की वजह से इस झील का एरिया फैलकर करीब 500 वर्ग किमी तक हो जाता है. 

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पानी में तैरती ऊंची घासों पर बने हैं घर

इसी झील में कई छोटे-छोटे ये प्राकृतिक तैरते हुए द्वीप हैं. इन तैरते द्वीपों को फुमदी (Phumdi) कहा जाता है. ये सड़ते हुए पौधों, मिट्टी, ऊंची घासों, जैविक पदार्थों और जड़ों से बने होते हैं. इन फुमदी की सतह स्पंजी (ट्रैम्पोलिन जैसी) होती है और ये पानी के साथ हिलते-डुलते रहते हैं. ये इतने मोटे और मजबूत होते हैं कि इन पर घर, स्कूल और यहां तक कि पूरा गांव बस सकता है. 

इन्हीं तैरते द्वीपों पर भारत का तैरता हुआ एकमात्र गांव चंपू खंगपोक (Champu Khangpok) बसा है. इस गांव में रहने वाले अधिकतर लोग मेइती समुदाय के हैं. वे फुमदी पर बने लोग फुमसांग (Phumsang) नाम के बांस की झोपड़ियों में रहते हैं. यह बांस पानी में डूबता नहीं है और न ही जल्दी से गलता है. जिसके चलते यह पानी में सालों तक आसानी से काम कर जाता है. 

मछली पकड़कर चलाते हैं अपना गुजारा

इस गांव के रहने वाले लोगों का मुख्य धंधा मछली पकड़ना है. वे झील में गोलाकार मछली पकड़ने वाले घेरे बनाते हैं. इसके बाद बड़े आकार की मछलियों को पकड़कर नाव के जरिए पास के बाजारों में बेचने जाते हैं और वहां से लौटते हुए अपने जरूरत की चीजें खरीदकर ले आते हैं. इस गांव में एक फ्लोटिंग स्कूल और कम्युनिटी हॉल भी है. 

दुनिया में तैरता हुआ नेशनल पार्क

इसी झील में केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क (Keibul Lamjao National Park) भी है. यह दुनिया में तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है, जो इसी झील की सबसे बड़े फुमदी पर है. इस नेशनल पार्क में लुप्तप्राय सांगाई हिरण (Dancing Deer) पाया जाता है. 

यह झील लोगों को सिंचाई, मछली, पीने का पानी और आजीविका प्रदान करती है, इसलिए इसे मणिपुर की लाइफलाइन भी कहा जाता है. अगर आप कभी मणिपुर घूमने जाएं तो इस झील और लोकतक गांव का भ्रमण करना न भूलें. यह आपके जीवन का ऐसा अविस्मरणीय अनुभव होगा, जो आपको जीवनभर याद रहेगा.

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About the Author
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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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