छिपे नहीं, यहां हैं जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 15 किलोमीटर है दूरी

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों चर्चा में हैं. उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद से वे सार्वजनिक रूप से ज्यादा नजर नहीं आए, लेकिन अब उनकी नई ठिकाने को लेकर खबरें सामने आई हैं. धनखड़ इस वक्त दिल्ली के छतरपुर एन्क्लेव में मौजूद इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) प्रमुख अभय सिंह चौटाला के फार्महाउस में रह रहे हैं. खबर है कि जब तक कि उन्हें आधिकारिक आवास नहीं मिल जाता तब वे वहीं रहेंगे.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, धनखड़ और चौटाला परिवार के रिश्ते बहुत पुराने हैं. यह संबंध करीब 40 साल पहले 1989 में शुरू हुआ था, जब हरियाणा के दिग्गज जाट नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवी लाल ने राजस्थान के युवा वकील धनखड़ को एक संभावित 'नेता' के रूप में पहचाना था. धनखड़ भी देवी लाल को हमेशा अपना 'गुरु' मानते रहे. लेकिन, धनखड़ के लिए चौटाला की ये मेहमानवाजी महज इत्तफाक नहीं है, बल्कि इसके कई सियासी मायने हैं.
दरअसल, धनखड़ ने 25 सितंबर 1989 को देवीलाल के जन्मदिन के मौके पर इंडिया गेट के पास बोट क्लब में हुई विपक्ष की रैली के लिए राजस्थान से 500 गाड़ियां जुटाकर अपना प्रभाव दिखाया. इसके बाद देवीलाल का ध्यान उसकी तरफ गया. उस वक्त देवीलाल विपक्ष के बड़े नेता थे, जो राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार को चुनौती देने के लिए बने गठबंधन का हिस्सा थे. बोट क्लब की रैली बहुत सफल रही और विपक्ष के लिए बड़ा कदम साबित हुई.
1989 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जनता दल के नाम से चुनाव लड़ा. देवीलाल ने धनखड़ को झुंझुनूं से जनता दल का टिकट दिया और खुद उनके लिए प्रचार भी किया. इसके बाद दोनों के रिश्ते और मजबूत हुए. चुनाव के बाद जब जनता दल की सरकार बनी और देवीलाल उप-प्रधानमंत्री बने और धनखड़ को राज्य मंत्री (संसदीय कार्य) बना दिया गया.
हालांकि, रिपोर्ट में यह बताया गया कि दोनों के बीच रिश्तों में जल्द ही दरार भी आ गई. देवीलाल द्वारा इनेलो बनाने के कुछ ही वक्त बाद धनखड़ ने जनता दल छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया. 1991 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर अजमेर से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए. इसके बाद धनखड़ राजस्थान की सियासत में आ गए और 1993 के विधानसभा चुनाव में किशनगढ़ से कांग्रेस के विधायक चुने गए. दिलचस्प बात यह है कि उसी चुनाव में देवीलाल के दूसरे पोते अजय सिंह चौटाला ने इनेलो के टिकट पर राजस्थान की नोहर सीट से जीत हासिल की.
धनखड़ ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम संस्कार में सबसे पहले पहुंचने वालों में से थे. वहीं, इस साल मार्च में धनखड़ ने देवीलाल को श्रेय देते हुए कहा था कि उन्होंने उन्हें 'प्लीडर' से 'पी' हटाकर 'नेता' बनने के लिए प्रेरित किया.
