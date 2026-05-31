Advertisement
trendingNow13233614
Hindi Newsदेशसलाद में शामिल होने वाले खीरे का असली गढ़ कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार, कहलाता Cucumber कैपिटल

सलाद में शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार, कहलाता 'Cucumber कैपिटल'

Most Cucumber Grown State in India: आप सलाद में रोज खीरे खाते होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में खीरा उगाने वाला सबसे बड़ा 'गढ़' कहां है? उस इलाके में देश के 20% खीरे की पैदावार होती है. लोग उस जगह को भारत की 'Cucumber कैपिटल' कहकर भी पुकारते हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 31, 2026, 04:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Which State Most Cucumber Grown in India: चाहे घर हो या होटल, भोजन की थाली में खीरा हर जगह मौजूद दिखता है. पानी से भरपूर यह साधारण सब्जी फाइबर का बड़ा स्रोत होती है, जिसे रोजाना खाने से पाचन तंत्र फिट रहता है. भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल है, जहां पर खीरे की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. अब यह सब्जी न केवल लोगों की सेहत सुधार रही है बल्कि देश के लाखों किसानों की कमाई का बड़ा जरिया भी बन चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस खीरे को आप बड़े चाव से खाते हैं, उसकी सबसे ज्यादा पैदावार देश के किस इलाके में होती है? आइए, आपको उस इलाके के बारे में विस्तार से बताते हैं. 

भारत में सबसे ज्यादा खीरा उगाने वाला राज्य 

कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में हर साल करीब 17 लाख टन से ज्यादा खीरे और घेरकिन (खीरे की एक विशेष किस्म) की खेती की जाती है. इस उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान पश्चिम बंगाल का होता है. वह राज्य अकेले ही 3.4 से 3.6 लाख टन खीरे का योगदान देता है. यानी देश के कुल उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी राज्य से आता है. दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में पैदा होने वाला हर पांचवां खीरा पश्चिम बंगाल के खेतों में पैदा होता है. 

पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां के नादिया, मुर्शिदाबाद, हुगली, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिले खीरा उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं. इन इलाकों की जलोढ़ मिट्टी, गंगा नदी की सहायक धाराओं से मिलने वाली नमी और सालभर उपलब्ध सिंचाई सुविधाएं खीरे के ज्यादा पैदावार की बड़ी वजहें हैं. यही वजह है कि वहां पर खीरे की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सेहत के लिए सुपरफूड से कम नहीं है खीरा

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार खीरे की खेती के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे बेहतर माना जाता है. पश्चिम बंगाल में इसी तरह का गर्म और आर्द्र मौसम रहता है. वहां के किसान बीज की आधुनिक किस्में, ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर खीरे का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ा रहे हैं.

सेहत के लिहाज से देखें तो खीरा किसी सुपरफूड से कम नहीं होता है. उसमें लगभग 95 प्रतिशत पानी होता है, जो गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है. इसके अलावा उसमें विटामिन-सी, विटामिन-के, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. खीरे के नियमित सेवन से पाचन तंत्र बेहतर रहता है, शरीर में पानी की कमी नहीं होती और वजन को भी नियंत्रित रखने में मदद मिलती है.

भारतीय खीरे का दूसरे देशों को हो रहा निर्यात

हेल्थ एक्सपर्टों के मुताबिक, खीरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को ठंडक पहुंचाते हैं. इससे आंखों के ऊपर रखने से उसकी सूजन कम करने में भी मदद मिलती है. यही कारण है कि ब्यूटी और स्किन केयर प्रॉडक्ट्स में खीरे का प्रचुर इस्तेमाल किया जाता है. 

मजे की बात ये है कि खीरा अब केवल घरेलू खपत तक सीमित नहीं रहा है. भारतीय घेरकिन का बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को निर्यात भी किया जाता है. अमेरिका, रूस, जर्मनी और यूरोपीय देशों में भारतीय घेरकिन की अच्छी मांग है. निर्यात की संभावनाएं और किसानों को मिलने वाला बढ़िया मुनाफा किसानों को खीरे की खेती के लिए लगातार लोकप्रिय बना रहा है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

CucumberIndia Interesting Facts in Hindi

Trending news

वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक ब्रह्मोस का डंका, दुनिया में कितना बड़ा हथियार बाजार?
Brahmos Missile
वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक ब्रह्मोस का डंका, दुनिया में कितना बड़ा हथियार बाजार?
गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया इस दिन से फिर झुलसेंगे
weather update
गर्मी से मिली बड़ी राहत, लेकिन ज्यादा दिन नहीं! IMD ने बताया इस दिन से फिर झुलसेंगे
सलाद में रोज शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार
Cucumber
सलाद में रोज शामिल होने वाले खीरे का असली 'गढ़' कौन है? जहां होती देश की 20% पैदावार
क्यों हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा?
INDI Alliance
क्यों हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा?
दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं
Brahmos
दुनियाभर में बज रहा ब्रह्मोस का डंका... इंडोनेशिया, वियतनाम के अलावा आसमान और भी हैं
मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?
DNA
मंदिर में 'VIP कल्चर' से अदालत भी परेशान,भगवान के घर में आम और खास का भेद क्यों?
कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!
Abhishek Banerjee
कौन है ये शख्स, जिसने निशाना साधकर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर जोर से मारा पत्थर!
नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया वादा
West Bengal
नेता के खिलाफ बंगाल के इस गांव ने खोला मोर्चा, लाउडस्पीकर से ऐलान कर याद दिलाया वादा
यूपी में जनता को 'करंट' लगने की ये हैं दो बड़ी वजहें, 10 फीसदी सरचार्ज पड़ेगा भारी!
up power
यूपी में जनता को 'करंट' लगने की ये हैं दो बड़ी वजहें, 10 फीसदी सरचार्ज पड़ेगा भारी!
ठेके की नौकरी पक्का करने वाला पहला राज्य बना पंजाब, CM मान ने बताया ऐतिहासिक फैसला
Punjab
ठेके की नौकरी पक्का करने वाला पहला राज्य बना पंजाब, CM मान ने बताया ऐतिहासिक फैसला