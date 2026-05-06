Advertisement
trendingNow13207387
Hindi Newsदेशभारत में सबसे ज्यादा संतरे उगाने वाला वो शहर, जिसे कहा जाता है ऑरेंज सिटी; बांग्लादेश, दुबई-ओमान भी हैं दीवाने

भारत में सबसे ज्यादा संतरे उगाने वाला वो शहर, जिसे कहा जाता है 'ऑरेंज सिटी'; बांग्लादेश, दुबई-ओमान भी हैं दीवाने

Where are Most Oranges Grown in India: खट्टे-मीठे संतरे खाना हर किसी को पसंद होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा संतरे उगाने वाला शहर कौन-सा है. वह शहर पूरे भारत का करीब 35 फीसदी संतरों का उत्पादन करता है. जिसके चलते उसे 'ऑरेंज सिटी'भी कहा जाता है. वहां के संतरों के बांग्लादेश, दुबई-ओमान भी दीवाने हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 06, 2026, 10:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत में सबसे ज्यादा संतरे उगाने वाला वो शहर, जिसे कहा जाता है 'ऑरेंज सिटी'; बांग्लादेश, दुबई-ओमान भी हैं दीवाने

Which State are Most Oranges Grown in India: दुनिया में सबसे ज्यादा संतरा उगाने वाले देशों में भारत टॉप-5 में से एक है. भारत में उगे संतरे न केवल देश में शौक से खाए जाते हैं बल्कि विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं. इसकी वजह से लाखों किसानों को रोजगार और देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का वह कौन-सा राज्य है, जहां पर सबसे ज्यादा संतरों की खेती की जाती है. आइए हम आपको उस राज्य के बारे में विस्तार से बताते हैं. साथ ही, यह भी बताते हैं कि वह राज्य सबसे ज्यादा संतरों की पैदावार कैसे कर पाता है.

भारत में सबसे ज्यादा संतरे कहां उगाए जाते हैं? 

भारत में सबसे ज्यादा संतरा उगाने वाला राज्य महाराष्ट्र है. खासकर नागपुर शहर महाराष्ट्र में संतरा उत्पादन की जान है. वहां पर नागपुरी मंदारिन संतरा उगाए जाते हैं. उसे देश की 'ऑरेंज सिटी' भी कहा जाता है. महाराष्ट्र में संतरों की गुणवत्ता बेहतर मानी जाती है, जिसके चलते उसे GI टैग भी मिला हुआ है. इसके साथ ही भारत के कुल संतरा निर्यात में भी नागपुर की विशेष भूमिका रहती है. 

देश के कुल संतरा उत्पादन में महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा माना जाता है. पूरे मुल्क में उगने वाले संतरों में करीब 30-50% उत्पादन अकेले महाराष्ट्र में होता है. इस राज्य में हर साल लाखों टन संतरों का उत्पादन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा नागपुर जिले में उगाया जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

किस शहर को 'ऑरेंज सिटी' कहा जाता है?

पूरे देश में नागपुर को 'ऑरेंज सिटी' कहा जाता है तो इसके पीछे कई वजहें भी हैं, जो वहां पर संतरा उत्पादन को आसान बना देती हैं. इनमें सबसे पहली वजह वहां की जलवायु है. वहां पर दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं. जिससे संतरे की मिठास और रंग गहरे हो जाते हैं.  इसके साथ ही वहां की उपजाऊ काली मिट्टी, सिंचाई के बेहतरीन साधन और खेती का पारंपरिक ज्ञान भी संतरों की पैदावार बढ़ाने में मदद करता है. 

वहां की की मिट्टी और मौसम नागपुर संतरे को पतली छिलके, रसदार गूदे और अनोखे स्वाद वाला बनाते हैं. चूंकि नागपुर के संतरों को GI टैग मिल चुका है. इसकी वजह से बाजार में प्रीमियम मूल्य मिलता है. इस शहर में उगने वाले संतरों को खाने के शौकीन भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं. नागपुर के संतरों का बांग्लादेश, दुबई, ओमान, यूरोप समेत दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है. जिससे देश को विदेशी मुद्रा की कमाई होती है. 

हजारों किसानों को मिल रहा रोजगार

महाराष्ट्र में संतरों की बागवानी लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार देती है. बागवानी, कटाई, पैकिंग, परिवहन और जूस, पल्प से जुड़े कामों की वजह से हजारों परिवारों की आजीविका चलती है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है. साथ ही लोगों को अपने ही गांव में रहकर कमाई करने का मौका भी मिलता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

India Interesting Facts in HindiOrange City

Trending news

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विवाद , CJI को शामिल करने पर SC ने क्या कहा!
 Supreme Court
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विवाद , CJI को शामिल करने पर SC ने क्या कहा!
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, कश्मीर से बिहार तक गिरेगा पारा; IMD का अलर्ट
weather updates
10 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, कश्मीर से बिहार तक गिरेगा पारा; IMD का अलर्ट
चुनाव जीतते ही विजय पर बढ़ी मुश्किलें! मद्रास हाई कोर्ट में FIR की मांग; वजह जानें
thalapati vijay
चुनाव जीतते ही विजय पर बढ़ी मुश्किलें! मद्रास हाई कोर्ट में FIR की मांग; वजह जानें
तमिलनाडु में TVK बहुमत से दूर, विजय के लिए 'आपदा' में DMK-AIADMK को दिखने लगा 'अवसर'
Tamilnadu politics
तमिलनाडु में TVK बहुमत से दूर, विजय के लिए 'आपदा' में DMK-AIADMK को दिखने लगा 'अवसर'
किसी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की गुस्ताखी की तो जेल में सड़ेगा: CM
Bhagwant Singh Mann
किसी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की गुस्ताखी की तो जेल में सड़ेगा: CM
महाराष्ट्र में नहीं होगी सरकारी कर्मचारियों की हिंदी परीक्षा, सरकार ने लगाई रोक
Maharashtra news
महाराष्ट्र में नहीं होगी सरकारी कर्मचारियों की हिंदी परीक्षा, सरकार ने लगाई रोक
देश के अन्नदाताओं से बड़ी लूट, कैसे किसानों की खाद चुराकर मुनाफा कमा रही कंपनियां?
Urea Theft
देश के अन्नदाताओं से बड़ी लूट, कैसे किसानों की खाद चुराकर मुनाफा कमा रही कंपनियां?
युवा सांझ कार्यक्रम: पंजाब पुलिस की पहल, भटके 2358 युवाओं को गैंगस्टरों से बचाया
Punjab Police
युवा सांझ कार्यक्रम: पंजाब पुलिस की पहल, भटके 2358 युवाओं को गैंगस्टरों से बचाया
'माफ कर दीजिए...,' खूब गिड़गिड़ाया फिर भी नहीं पिघले जज, वायरल हुआ कोर्ट रूम केस
Andhra Pradesh
'माफ कर दीजिए...,' खूब गिड़गिड़ाया फिर भी नहीं पिघले जज, वायरल हुआ कोर्ट रूम केस
सरकार बनाने का दावा करने गए विजय को राज्यपाल ने लौटाया! क्या पिक्चर अभी बाकी है?
thalapathy vijay
सरकार बनाने का दावा करने गए विजय को राज्यपाल ने लौटाया! क्या पिक्चर अभी बाकी है?