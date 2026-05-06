भारत में सबसे ज्यादा संतरे उगाने वाला वो शहर, जिसे कहा जाता है 'ऑरेंज सिटी'; बांग्लादेश, दुबई-ओमान भी हैं दीवाने

Where are Most Oranges Grown in India: खट्टे-मीठे संतरे खाना हर किसी को पसंद होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा संतरे उगाने वाला शहर कौन-सा है. वह शहर पूरे भारत का करीब 35 फीसदी संतरों का उत्पादन करता है. जिसके चलते उसे 'ऑरेंज सिटी'भी कहा जाता है. वहां के संतरों के बांग्लादेश, दुबई-ओमान भी दीवाने हैं.
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Which State are Most Oranges Grown in India: दुनिया में सबसे ज्यादा संतरा उगाने वाले देशों में भारत टॉप-5 में से एक है. भारत में उगे संतरे न केवल देश में शौक से खाए जाते हैं बल्कि विदेशों में भी निर्यात किए जाते हैं. इसकी वजह से लाखों किसानों को रोजगार और देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का वह कौन-सा राज्य है, जहां पर सबसे ज्यादा संतरों की खेती की जाती है. आइए हम आपको उस राज्य के बारे में विस्तार से बताते हैं. साथ ही, यह भी बताते हैं कि वह राज्य सबसे ज्यादा संतरों की पैदावार कैसे कर पाता है.
भारत में सबसे ज्यादा संतरा उगाने वाला राज्य महाराष्ट्र है. खासकर नागपुर शहर महाराष्ट्र में संतरा उत्पादन की जान है. वहां पर नागपुरी मंदारिन संतरा उगाए जाते हैं. उसे देश की 'ऑरेंज सिटी' भी कहा जाता है. महाराष्ट्र में संतरों की गुणवत्ता बेहतर मानी जाती है, जिसके चलते उसे GI टैग भी मिला हुआ है. इसके साथ ही भारत के कुल संतरा निर्यात में भी नागपुर की विशेष भूमिका रहती है.
देश के कुल संतरा उत्पादन में महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा माना जाता है. पूरे मुल्क में उगने वाले संतरों में करीब 30-50% उत्पादन अकेले महाराष्ट्र में होता है. इस राज्य में हर साल लाखों टन संतरों का उत्पादन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा नागपुर जिले में उगाया जाता है.
पूरे देश में नागपुर को 'ऑरेंज सिटी' कहा जाता है तो इसके पीछे कई वजहें भी हैं, जो वहां पर संतरा उत्पादन को आसान बना देती हैं. इनमें सबसे पहली वजह वहां की जलवायु है. वहां पर दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं. जिससे संतरे की मिठास और रंग गहरे हो जाते हैं. इसके साथ ही वहां की उपजाऊ काली मिट्टी, सिंचाई के बेहतरीन साधन और खेती का पारंपरिक ज्ञान भी संतरों की पैदावार बढ़ाने में मदद करता है.
वहां की की मिट्टी और मौसम नागपुर संतरे को पतली छिलके, रसदार गूदे और अनोखे स्वाद वाला बनाते हैं. चूंकि नागपुर के संतरों को GI टैग मिल चुका है. इसकी वजह से बाजार में प्रीमियम मूल्य मिलता है. इस शहर में उगने वाले संतरों को खाने के शौकीन भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं. नागपुर के संतरों का बांग्लादेश, दुबई, ओमान, यूरोप समेत दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है. जिससे देश को विदेशी मुद्रा की कमाई होती है.
महाराष्ट्र में संतरों की बागवानी लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार देती है. बागवानी, कटाई, पैकिंग, परिवहन और जूस, पल्प से जुड़े कामों की वजह से हजारों परिवारों की आजीविका चलती है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है. साथ ही लोगों को अपने ही गांव में रहकर कमाई करने का मौका भी मिलता है.
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