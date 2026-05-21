भारत की वो जगहें, जहां आज भी सुनाई देती हैं रहस्यमयी आवाजें, नजर आते अजीब साये; लोग कहते 'भूतिया बंगले'

Where are the Mysterious Buildings of India: देश भर में तमाम ऐसी इमारतें हैं, जो विभिन्न वजहों से वीरान पड़ी हैं. लोगों ने इन जगहों पर अजीब चीजें अनुभव की हैं, जिससे उनमें डर बढ़ा है. उनकी ये कहानियां दूसरे लोगों ने सुनी तो धीरे-धीरे वे इमारतें भूतहा बंगलों के रूप में चर्चित हो गईं. राजस्थान और मध्य प्रदेश ही ऐसे राज्य है, जहां प्राचीन महलों, खंडहरों और 'भूतहा बंगलों' की तादाद ज्यादा है. इसकी वजह है दोनों क्षेत्रों की प्राचीन विरासत, इससे जुड़ी गाथाएं और मान्यताएं. राजधानी भोपाल में एक मशहूर प्रोफेसर कॉलोनी है, जहां पर एक घर को भूत बंगला कहा जाता है. उसे यह नाम कई लाशें मिलने की अफवाहों के बाद अचानक मिल गया. इसी तरह 1984 की गैस त्रासदी के बाद से औद्योगिक परिसर भुतहा घटनाओं के लिए आज भी चर्चा में रहता है.

राज्य की सबसे डरावनी जगह

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ किला है. राज्य का यह किला सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है. कहा जाता है कि महाभारत काल के अमर योद्धा अश्वत्थामा आज भी इस किले में भटकते हैं. युद्ध में जख्मी अश्वत्थामा को ये श्राप था कि वो आत्मा की तरह किसी इंसान को दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उन्हें मौत से भी मुक्ति नहीं मिलेगी. इसलिए इस किले में आधी रात को कुछ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई कराह रहा है.

200 साल से वीरान है गांव

इसी तरह राजस्थान में जैसलमेर के पास कुलधरा गांव है. यह गांव 200 साल से वीरान है. कहा जाता है कि एक अत्याचारी दीवान की नजर गांव की लड़की पर थी. गांव वालों ने लड़की और अपना सम्मान बचाने के लिए रातों-रात गांव खाली कर दिया और जाते-जाते श्राप दे गए कि यहां फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा. इसके बाद से यह गांव आज तक बस नहीं पाया है और सुनसान पड़ा है. डर की वजह से किसी ने भी इस गांव में बसने की कोशिश नहीं की है.

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मुंबई की मुकेश मिल्स है शापित इमारत

मुंबई की मुकेश मिल्स इसी तरह की इमारत में शामिल है. उसे भी शापित इमारत माना जाता है. इसे मुंबई की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है. 1870 में बनी ये मील एक आग में बर्बाद हो गई थी. अब ये शूटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कई फिल्मी कलाकारों ने यहां अजीब अनुभव साझा किए हैं. जिसके बाद से लोग वहां जाने में डरते हैं.