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Hindi Newsदेशजमीन के नीचे, घर के अंदर या बगीचों के बीच, ड्रग्स कहीं छिपा हो, K9 स्क्वाड फौरन ढूंढ़ निकालता है

जमीन के नीचे, घर के अंदर या बगीचों के बीच, ड्रग्स कहीं छिपा हो, K9 स्क्वाड फौरन ढूंढ़ निकालता है

K-9 Squad: ट्रेनिंग के मुख्य चरण में ये यूनिट चरस, गांजा, हेरोइन, ब्राउन शुगर और सिंथेटिक ड्रग्स जैसी खास प्रतिबंधित चीजों की गंध पहचानना सीखती है. तैनाती से पहले तीन महीने की अतिरिक्त ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कुत्तों को हर परिस्थिति से निपटने के हिसाब से ढाला जाता है. उन्हें भीड़भाड़ वाली चौकियों या शोर-शराबे वाले माहौल में सर्च ऑपरेशंस जैसी स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Reported By: Syed Khalid Hussain|Last Updated: May 09, 2026, 01:43 AM IST
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जमीन के नीचे, घर के अंदर या बगीचों के बीच, ड्रग्स कहीं छिपा हो, K9 स्क्वाड फौरन ढूंढ़ निकालता है

K-9 Squad Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर पुलिस (J&K Police) का K9 डॉग स्क्वाड, हाल ही में शुरू किए गए 100-दिवसीय 'नशा मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान' में एक अग्रणी शक्ति के रूप में उभरा है. पूरी मुस्तैदी से तैनात यह विशेष डॉग यूनिट, नशीले पदार्थों का पता लगाने की रफ्तार तेजी से बढ़ा रही है. अब नशे के सौदागर हों या तस्कर वो ड्रग्स को कहीं भी क्यों न छिपाएं, ये स्क्वाड उन्हें फौरन ढूंढ़ निकालता है. नशा-विरोधी अभियान शुरू होने के बाद से K9 डॉग स्क्वाड ने अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं. अनंतनाग में, K9 यूनिट्स ने लगातार 48 घंटे चले दो ऑपरेशन्स में जमीन के नीचे छिपे बंकरों का सफलतापूर्वक पता लगाया, जिसके परिणामस्वरूप 3.9 किलोग्राम छिपा हुआ चरस बरामद हुआ.

त्राल में, K9 यूनिट की मदद से की गई एक छापेमारी में एक रिहायशी घर के अंदर छिपा हुआ 3.8 किलोग्राम पिसा हुआ गांजा, 250 ग्राम चरस पाउडर और 68 ग्राम ठोस हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया गया. जहां भी छापेमारी की जाती है, K9 सबसे आगे रहता है. 

ड्रग्स पैडलर्स का खेल तुरंत खत्म!

ये डॉग स्क्वाड प्रमुख जगहों पर तैनात रहते हैं. जैसे श्रीनगर में जहांगीर चौक, हज़ूरी बाग और बस स्टैंड; तथा बडगाम में हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों की ओर जाने वाली सड़कों पर ताकि वाहनों की तुरंत जांच कर सकें. श्रीनगर के अलावा, हर ज़िले में एक स्क्वाड टीम अपने विशेष हैंडलर्स के साथ तैनात है. ये विशेष कुत्ते, संदिग्ध ड्रग तस्करों के घरों पर चलाए जाने वाले लक्षित 'घेराबंदी और तलाशी अभियानों' (CASO) के दौरान सुरक्षा बलों की सहायता भी करते हैं.

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7 करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त

इन बढ़ी हुई क्षमताओं की बदौलत, J&K पुलिस ने 521 FIR दर्ज कीं और 518 ड्रग तस्करों को जेल भेजा. इसके साथ ही 478 Kg नशीले पदार्थ और 13,427 नशीली टेबलेट्स/कैप्सूल जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹7 करोड़ है. इसके अलावा, पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी से अर्जित ₹16.13 करोड़ की 28 इमोवेबल संपत्तियां और 21 मूवियेबल संपत्तियां (जिनमें ₹2 करोड़ का तीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी शामिल है) कुर्क कर लीं. जम्मू-कश्मीर में कार्रवाई शुरू होने के बाद से, पिछले 28 दिनों में ही, पहचाने गए ड्रग माफियाओं द्वारा सरकारी ज़मीन पर आपराधिक कमाई से बनाए गए 27 रिहायशी मकानों को भी गिरा दिया गया है.

ट्रांजिट चेकपॉइंट्स पर, हैंडलर कुत्ते को गाड़ी के चारों ओर घड़ी की दिशा में घुमाता है, और उसका मुंह पहियों, ट्रंक, गाड़ी के निचले हिस्से और दरवाज़ों के जोड़ों की तरफ करता है.  चंद सेकेंड में स्कैनिंग करके K9 स्क्वॉड गाड़ियों की थाह और नशे के सौदागरों की हरकतों को पहचान लेता है.

इस यूनिट को क्यों बनाया?

K9 यूनिट्स का इस्तेमाल 'कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन्स' (CASO) के दौरान भी किया जाता है, जिससे पुलिस की कुल कार्यक्षमता तेजी से दोगुनी हो गई है. K9 टीमों ने कश्मीर के 10 जिलों में अचानक तलाशी अभियान बढ़ा दिए हैं, खासकर कॉलेजों, स्कूलों और दवा दुकानों के आस-पास के लॉजिस्टिक्स पॉइंट्स को निशाना पर कारवाई की जाती है.

K9 डॉग स्क्वॉड यूनिट्स को मध्य, दक्षिण और उत्तरी कश्मीर के सभी प्रमुख ट्रांज़िट हब्स, संवेदनशील सीमा चौकियों और ड्रग तस्करी के जाने-माने हॉटस्पॉट्स पर रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है. यह स्क्वॉड कुत्ते की तेज़ सूंघने की क्षमताओं और उसके ह्यूमन हैंडलर की रणनीतिक विशेषज्ञता के तालमेल से काम करता है. हर कुत्ता सिर्फ़ एक तय पुलिस हैंडलर के साथ काम करता है, जो जानवर की छोटी-छोटी हरकतों, सांस लेने के तरीके में बदलाव और उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझता है. जहां कुत्ता पूरी तरह से गंध पहचानने पर ध्यान देता है, वहीं हैंडलर आस-पास के हालात पर नजर रखता है ताकि कुत्ते को नाराज भीड़ या खतरनाक माहौल से बचाया जा सके. 

एक ट्रैकिंग कुत्ते में 30 हजार तक सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे वह हवा में तैरते ड्रग के बहुत छोटे कणों को भी पहचान सकता है. भले ही ड्रग तस्कर नशीले पदार्थों को प्लास्टिक, ग्रीस या कॉफी पाउडर की कई परतों में लपेटकर छिपा दे, कुत्ता आसानी से उस प्रतिबंधित चीज की खास रासायनिक गंध को पहचान लेता है. J&K पुलिस के K9 डॉग स्क्वॉड की ट्रेनिंग में एक बहुत ही व्यवस्थित और सख्त कार्यक्रम शामिल होता है, जो चुने हुए पपीज को सटीक जैविक पहचान करने वाले खतरनाक डॉगी में बदल देता है. 

इन नस्लों पर फोकस

इस यूनिट के लिए खास चुनी गई नस्लों मुख्य रूप से लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और बेल्जियन मैलिनोइस का चुनाव होता है. इन सबको शुरुआती सामाजिक मेलजोल, अलग-अलग माहौल में रहने का अनुभव और खिलौनों के प्रति लगाव बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है. 

इनकी ट्रेनिंग के मुख्य चरण में सभी कुत्ते चरस, हेरोइन, ब्राउन शुगर और सिंथेटिक ड्रग्स जैसी खास प्रतिबंधित चीजों की गंध पहचानना सीखते हैं. तैनाती से पहले 3 महीने की अतिरिक्त ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें कुत्तों को स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाला जाता है और उन्हें भीड़भाड़ वाली चौकियों या शोर-शराबे वाले तलाशी वाले माहौल जैसी ज्यादा तनाव वाली स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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Whether drugs are hidden undergroundindoorsor in gardensthe K9 squad can quickly locate them

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