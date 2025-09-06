Lightning State: देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत', हर साल दर्जनों की होती डेथ

Where Most Lightning Strike States in Country: बरसात के मौसम में आकाशीय बिजली गिरना सबसे घातक घटना मानी जाती है. ऐसी आपदा में बहुत तेज मात्रा में बिजली का झटका मनुष्य, पेड़-पौधे, जानवरों पर पड़ता है और उनकी तुरंत मौत हो जाती है. भारत में हर साल इस तरह की घटनाओं में सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है. देश में दो ऐसे राज्य हैं, जो हर साल इस आपदा का सबसे ज्यादा दंश झेलते हैं. इन्हीं 2 राज्यों में प्रत्येक वर्ष आकाशीय बिजली गिरने की सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती हैं. जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं और परिवार अनाथ हो जाते हैं.

देश में सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली कहां गिरती है?

स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरने की घटना ओडिशा में होती है. वहां पर हर साल इस तरह के करीब 6 लाख घटनाएं दर्ज की जाती हैं. इनमें मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर जिले में सबसे ज्यादा बिजली गिरती है. जिनमें बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं. पिछले 5 सालों में वहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 1625 लोगों की मौत हो चुकी है.

बिजली गिरने के मामले में दूसरा बड़ा राज्य

आकाशीय बिजली गिरने के मामले में ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बिहार है. वहां पर इस तरह की आपदाओं में हर साल औसतन करीब 271 लोगों की जान चली जाती है और 57 लोग घायल होते हैं. 25 जून 2020 को वहां पर एक ही दिन में 83 लोगों की मौत हो गई थी. इस साल 10 से 12 अप्रैल के बीच आकाशीय बिजली गिरने की वजह से बिहार में 82 लोगों ने जान गंवा दी थी.

इन दो राज्यों में क्यों गिरती है सबसे ज्यादा बिजली?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में बड़े मैदानी क्षेत्र, खेती योग्य ज़मीन और खुले मैदान हैं. यहाँ अधिकतर लोग खेती या मजदूरी के दौरान बाहर खुले में रहते हैं, जिससे उन पर बिजली गिरने का ख़तरा बढ़ जाता है.

प्रेशर कुकर जैसा मौसमी वातावरण

दूसरी बड़ी वजह इन राज्यों का मौसमी वातावरण है. तेज़ गर्मी और नमी की अधिक मात्रा मिलाकर वातावरण को “प्रेशर कुकर” जैसा बना देते हैं, जिससे बादल-गर्जन और बिजली की घटनाएं तीव्र हो जाती हैं. इन दोनों की वजह से बादल बनते हैं और अचानक ही बिजली गिर जाती है.

आकाशीय बिजली गिरने का समाधान

बिजली कब और कहां गिरेगी, इसका पता कोई नहीं लगा सकता. लेकिन इसके लिए तेज़ और मजबूत चेतावनी प्रणाली की जरूरत है. साथ ही गाँवों और आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने और गांवों व स्कूलों में सरल लाइटनिंग अरेस्टर का इंस्टॉलेशन करने की जरूरत भी महसूस की जाती है. इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने के प्राकृतिक आपदा घोषित करने की भी जरूरत है. जिससे पीड़ित परिवारों को मदद मिल सके.