हाईवे पर वे कौन-से 5 काम हैं, जो आप चाहकर भी नहीं कर सकते? लगेगा जुर्माना, गाड़ी हो जाएगी जब्त, पहुंच जाएंगे जेल

Which 5 things should not be done on Highway-Expressway: हाईवे और एक्सप्रेस वे किसी भी देश की तरक्की के पैमाने माने जाते हैं. जिस देश में जितने ज्यादा एक्सप्रेस वे होते हैं, वहां पर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और रोजगार के साधन भी उतने ही ज्यादा पाए जाते हैं. भारत भी इस मामले में पीछे नहीं हैं. यहां पर सैकड़ों हाईवे और एक्सप्रेस वे हैं, जिनका इस्तेमाल कर रोजाना करोड़ों लोग अपने गंतव्यों पर पहुंचते हैं. आपने भी कई बार एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल किया होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 ऐसे काम हैं, जिन्हें आप चाहकर भी हाईवे या एक्सप्रेस वे पर नहीं कर सकते. अगर आपने कभी ऐसा करने की जुर्रत की तो आपको मोटा जुर्माना लगते देर नहीं लगेगी. साथ ही आप 6 महीने के लिए जेल भी भेजे जा सकते हैं. आइए, आपको बताते हैं कि एक्सप्रेस वे से गुजरते समय कौन-से 5 काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए.

ड्राइविंग करते समय खाना-पीना

एक्सप्रेस वे या हाईवे पर गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग व्हील पर दोनों हाथ रखना अनिवार्य होता है. आप ड्राइविंग के दौरान स्टीयरिंग से एक या दोनों हाथ छोड़कर कुछ भी खा-पी नहीं सकते. ऐसा करने से वाहन पर से आपका कंट्रोल खो सकता है. जिससे बड़ा एक्सिडेंट हो सकता है.

नशीले पदार्थों का सेवन कर गाड़ी चलाना

आप एक्सप्रेस वे पर किसी भी तरह का नशा करके गाड़ी नहीं चला सकते. नशा करने के बाद व्यक्ति का अपने हाथों और दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहता, जिसके चलते भयानक दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए अगर आप कभी हाईवे पर गाड़ी लेकर जाएं तो नशे का कभी सेवन न करें.

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मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना

एक्सप्रेसवे या हाईवे पर ड्राइविंग के दौरान फोन हाथ में लेकर बात करना, मैसेज पढ़ना या सोशल मीडिया पर सर्फिंग करना पूरी तरह बैन होता है. ऐसा करने से दिमाग भटक सकता है और सेकंड भर की गलती गंभीर हादसों की वजह बन सकती है. इसलिए कोशिश करें कि हाईवे पर आप यह गलती कभी न करें.

बिना इमरजेंसी के गाड़ी रोकना

आप देश के किसी भी एक्सप्रेस वे या हाईवे पर बिना किसी आपात स्थिति के गाड़ी नहीं रोक सकते और न ही पार्क कर सकते. ऐसा करने से पीछे तेज स्पीड में आ रही दूसरी गाड़ियां आपके वाहन से टकरा सकती हैं. जिससे बड़ी जनहानि हो सकती है. हालांकि गाड़ी में पंक्चर होने, गाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति की तबियत खराब होने जैसी स्थितियों में गाड़ी किनारे लगाकर पार्क करने की अनुमति है.

गलत तरीके से ओवरटेकिंग करना

एक्सप्रेस वे आमतौर पर गाड़ियां 100-120 किमी प्रति घंटे की स्पीड में दौड़ती हैं. इस दौरान एक्सिडेंट से बचने के लिए उन्हें लेन ड्राइविंग के नियम का पालन करना होता है. आप किसी भी सूरत में किसी गाड़ी के बायें ओर से ओवरटेक नहीं कर सकते और न ही अचानक लेन बदली या रैश ड्राइविंग कर सकते. ऐसा करने से बड़ा हादसा होने के साथ ही ट्रैफिक स्लो भी हो सकता है.

झेलना पड़ सकता है भारी जुर्माना

मोटर वाहन अधिनियम 1988 (2019 संशोधन) के तहत हाईवे या एक्सप्रेस पर वाहन चलाने से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर आपको 10 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना और 3 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड की सजा भुगतनी पड़ सकती है. अगर आप नशा करके गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 6 महीने तक की जेल भी भुगतनी पड़ सकती है. साथ ही आपका लाइसेंस और वाहन जब्ती भी हो सकती है.