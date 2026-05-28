भारत का वो इलाका, जो उगाता देश की आधी लीची, लोग कहते 'भारत की Litchi Capital'; शाही लीची की दुनिया दीवानी

Litchi Capital of India: क्या आप जानते हैं कि भारत में एक इलाका ऐसा है, जो पूरे देश में उगने वाली लीची की आधी पैदावार खुद कर लेता है. यही वजह है कि लोग इसे 'भारत की Litchi Capital' भी कहते हैं. वहां पर उगने वाली रसीली शाही लीची की तो दुनिया दीवानी है.
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Which State Grows Most Litchi in India: गर्मियों में इन दिनों जहां देखो, वहां पर लीची बिकती हुई दिख जाएगी. लीची का स्वाद इतना बढिया और रसीलेदार होता है कि कोई भी उसे खाने से खुद को रोक नहीं पाता. आपको जानकर हैरानी होगी कि लीची उत्पादन के मामले में भारत का स्थान दूसरा है. यहां पर सालाना 6-7.5 लाख मीट्रिक टन के आसपास लीची उगाई जाती है. जबकि चीन इस मामले में पहले स्थान पर है. लीची मुख्य रूप से उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाई जाती है, जिसकी फसल गर्मियों में पककर तैयार होती है. इसके सेवन से भूख और पानी दोनों की कमी दूर होती है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस लीची को आप इतने शौक से खाते हैं, वह देश में सबसे ज्यादा कहां पर उगाई जाती है. वह अकेला राज्य ही पूरे देश में उगने वाली लीची की आधी पैदावार कर देता है. जिसकी वजह से उसे भारत की लीची कैपिटल भी कहा जाता है. जब आप उस राज्य का नाम जानेंगे तो दंग रह जाएंगे.
चलिए, अब ज्यादा पहेलियां नहीं बुझाते. देश में सबसे ज्यादा लीची उत्पादन के मामले में बिहार पहले स्थान पर है. विभिन्न स्रोतों के मुताबिक, भारत में उगने वाली लीची में करीब 45 प्रतिशत योगदान बिहार का होता है. वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में लगभग 32,000-36,500 हेक्टेयर क्षेत्र में लीची की खेती की गई. जिससे राज्य में 2.5-3.6 लाख मीट्रिक टन लीची का उत्पादन हुआ, जो देश में सबसे ज्यादा था.
अगर बिहार को भारत की लीची कैपिटल कहा जाता है तो बिहार में यही दर्जा मुजफ्फरपुर जिले को हासिल है. यह बिहार में सबसे ज्यादा लीची उगाने वाला जिला है. जिसके चलते इसे 'लीची का शहर' के नाम से भी जाना जाता है. वहां की शाही लीची को GI टैग भी हासिल है. बिहार की यह शाही लीची अपनी सुगंध, रस और छोटे बीज के लिए विश्व प्रसिद्ध है. इसके अलावा राज्य के वैशाली, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर आदि जिलों में भी लीची की खेती की जाती है.
बिहार में लीची का औसत उत्पादन 7-9 टन प्रति हेक्टेयर रहता है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है. देश में उगने वाली कुल लीची पैदावार में बिहार का हिस्सा करीब 44 प्रतिशत है. वहीं दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है, जो कुल उत्पादन में 16 प्रतिशत का योगदान करता है. इनके अलावा झारखंड, असम, यूपी, उत्तराखंड में भी बड़े पैमाने पर लीची की खेती की जाती है. कम लागत और मुनाफा ज्यादा होने की वजह से अब देश के 19 राज्यों में इसकी खेती की जा रही है.
लीची की बंपर पैदावार होने के बावजूद देशों को एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत अब भी पिछड़ा हुआ है. इसकी एक नहीं बल्कि कई सारी वजहें है. पहला कारण, लीची की शेल्फ लाइफ का छोटा होना और कोल्ड स्टोरेज की कमी है. उगाने के बाद लीची के पौधे में कीड़े लगना या झड़ जाने की समस्या आती है. बिचौलियों का दबदबा बहुत ज्यादा है, जिसके चलते किसान अपनी फसलों को बाहर नहीं भेज पाते. हालांकि, अब हालात धीरे-धीरे बदल रहे हैं. जिससे भविष्य में लीची के एक्सपोर्ट की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं.
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