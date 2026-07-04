ऐसी कौन-सी चिड़िया है, जो अपनी लार से बनाती 'सफेद सोना'? जिसे पाने के लिए जंगल-गुफाओं की खाक छानते दुनिया भर के अमीर

इसके एक घोंसले का वजन 10 से 15 ग्राम होता है. बेहतरीन क्वालिटी के नेस्ट की कीमत हजारों डॉलर में होती है. चीन की पारंपरिक चिकित्सा में इसे संजीवनी माना जाता है. कई दक्षिण एशियाई देशों में इसे ब्यूटी फूड माना जाता है. अमीर लोग इसे अपनी इम्यूनिटी और चमकती त्वचा का 'सीक्रेट' मानते हैं. बढ़ते बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए ये हाई प्रोटीन डायट का काम करता है. कैंसर जैसी बीमारी के बाद इसका इस्तेमाल तेज रिकवरी के लिए होता है.