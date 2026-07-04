ऐसी कौन-सी चिड़िया है, जो अपनी लार से बनाती 'सफेद सोना'? जिसे पाने के लिए जंगल-गुफाओं की खाक छानते दुनिया भर के अमीर

Swiftlet Bird Nests More Expensive than Gold: सोना के बारे में एक पुरानी अंग्रेजी कहावत है- All that glitters, is not gold. यानी हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती. ये कहावत बताती है कि सोना शुद्ध होता है, दुर्लभ होता है, इसलिए आम इस्तेमाल की चीजों में सबसे महंगा भी. लेकिन आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जो चमकती नहीं है. इसके बावजूद वे सोने से महंगी हैं.
पिछले दिनों सोना जब पूरी दुनिया में रिकार्ड हाई पर गया और कीमतें 2 लाख प्रति दस ग्राम से ऊपर पहुंच गई. तब पूरी दुनिया में ऐसे पदार्थों के बारे में सर्च किया जाने लगा कि सोना से महंगा और क्या क्या है.
आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सोने से महंगी चीज एक चिड़िया बनाती है. ये ना सिर्फ सोने से महंगा है, बल्कि इसे सेहत का खजाना माना जाता है. यानी, बीमारी से कमजोर हो चुका इंसान भी इसे खा ले, तो उसकी हड्डियों में जान आ जाएगी. समझिए, ये इंसान के लिए ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं.
अब आपके जेहन में सवाल आ रहा होगा कि एक चिड़िया भला ऐसी चीज कैसे बना सकती है, वो भी सोने से महंगी और इंसान के लिए संजीवनी? दुनिया में ऐसी चीजें भी होती हैं, जिनके बारे में हम बरसों तक अनजान रहते हैं. आज के एक्सप्लेनर में हम ऐसी कई सारी दुर्लभ चीजों को आपके सामने रखेगें, जिसके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे.
ये चिड़िया देखने में गौरैया की तरह लगती है, मगर है उससे भी ज्यादा दुर्लभ. इस चिड़िया का नाम स्विफ्टलेट है. यह चिड़िया सोने से भी महंगा छोटा सा घोंसला बनाती है. यह बेहद खास इसलिए है, क्योंकि स्विफ्टलेट बर्ड्स आम चिड़ियों की तरह तिनकों से नहीं, बल्कि अपनी गाढ़ी लार से घोंसला बनाती है. ये प्रक्रिया बेहद कठिन होती है.
स्विफ्टलेट बर्ड्स का घोंसला जब तैयार हो जाता है, तो इसे पसंद करने वाले और उपयोग करने वाले लोग 'सफेद सोना' कहते हैं. सफेद सोना बनाने वाली ये चिड़िया मुख्य रूप से चीन, कोरिया, जापान, मलेशिया, वियतनाम और प्रशांत महासागर में बसे छोटे छोटे द्वीप में पाई जाती है. वहां पर यह चिड़िया घने जंगलों, पहाड़ी गुफाओं में रहती हैं.
आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्विप्टलेट बर्ड्स की कुछ प्रजातियां भारत में भी पाई जाती हैं. अब आपको समझाते हैं कि इस छोटी सी चिड़िया के घोंसले को सफेद सोना का दर्जा क्यों दिया जाता है.
किसी भी चिड़िया का घोंसला उसकी पहचान होती है. ये अपने आप में एक ऐसी कलात्मक आकृति है, जिसे दुनिया के तमाम बर्ड लवर अपने कैमरे में कैद करने के लिए दूर दूर से आते हैं.
सबसे पहले आप वो प्रक्रिया समझिए, जिसमें स्विफ्टलेट बर्ड अपने लिए दुर्लभ, मगर सुरक्षित घोसला तैयार करती है. दरअसल, स्विप्टलेट बर्ड्स, घास के तिनके की बजाय अपनी लार से घोसला बनाती है. सबसे पहले स्विफ्टलेट बर्ड अपनी लार को चट्टानों पर डालती है. एक बार में उसकी लार की मात्रा बेहद कम होती है. इसके बावजूद वह चिड़िया घबराती नहीं है.
वह एक ही जगह पर अपनी लार बार-बार गिराती है. पत्थर या दीवार पर घंटों की मेहनत से उसे सुखाती है. फिर लार को सुखाते समय उसे घोसले का आकार भी देती है. आखिर में वह लार धीरे धीरे सूखकर पत्थर जैसा सख्त हो जाता है.
ये पूरी प्रक्रिया काफी कठिन होती है. जब यह तैयार हो जाता है तो वह किसी कटोरे की तरह स्विफ्टलेट बर्ड्स के आकार से दोगुना बड़ा बन जाता है. लेकिन ये घोसला, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता. इसकी तलाश में सैकड़ों लोग जंगलों से पहाड़ों की गुफाओं तक घूमते हैं. इसकी वजह ये है कि स्विफ्टलेट बर्ड्स का घोंसला सोना से भी महंगी चीज है.
इन घोंसलों को इकट्ठा करना भी कोई आसान काम नहीं होता. स्विफ्टलेट अक्सर गहरी, अंधेरी और खतरनाक गुफाओं में अपने घोंसले बनाती हैं. कई बार ये घोंसले ऊंची चट्टानों या ऐसी जगहों पर होते हैं, जहां पहुंचना बेहद मुश्किल होता है. इन्हें निकालने वाले लोग रस्सियों और लकड़ी की सीढ़ियों की मदद से सैकड़ों फीट ऊंचाई तक चढ़ते हैं. सवाल ये है कि आखिर लोग एक चिड़िया का घोंसला हासिल करने के लिए इतनी मेहतन क्यों करते हैं.
स्विफ्टलेट बर्ड्स का घोंसला हांगकांग और सिंगापुर जैसे शहरों के रेस्टोरेंट्स में सोने से भी महंगा बिकता है. इन रेस्टोरेन्ट्स के मेन्यू में आपको एक सूप मिलेगा, जिसका नाम है बर्ड नेस्ट सूप. यानी चिड़िया के घोंसले का सूप. ये सूप इसी स्विफ्टलेट बर्ड्स के घोंसले से बनता है. इसके एक बाउल सूप की कीमत कोई आम आदमी नहीं पी सकता क्योंकि इसकी कीमत बेहद ज्यादा होती है.
जानकारों की माने तो स्विफ्टलेट बर्ड्स के एक घोंसले में 10 से 15 बाउल तक सूप बन जाता है. इसके एक बाउल सूप की कीमत 150 डॉलर यानी 14 हजार रुपये तक होती है. यानी एक एक घोसले से बने सूप बेचकर रेस्टोरेंट वाले 15 से 20 सौ डॉलर तक कमाते हैं. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज के हिसाब से करीब 1300 डॉलर ही है.
तो हुआ न ये घोसला सोने से महंगा. ऐसे में आपके जेहन में सवाल उठ रहा होगा, कि आखिर स्विफ्टलेट बर्ड्स के घोंसले में ऐसा क्या है, जो इससे बना सूप इतना महंगा बनता है. तो इसके बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य आपको बता देते हैं.
इसके एक घोंसले का वजन 10 से 15 ग्राम होता है. बेहतरीन क्वालिटी के नेस्ट की कीमत हजारों डॉलर में होती है. चीन की पारंपरिक चिकित्सा में इसे संजीवनी माना जाता है. कई दक्षिण एशियाई देशों में इसे ब्यूटी फूड माना जाता है. अमीर लोग इसे अपनी इम्यूनिटी और चमकती त्वचा का 'सीक्रेट' मानते हैं. बढ़ते बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए ये हाई प्रोटीन डायट का काम करता है. कैंसर जैसी बीमारी के बाद इसका इस्तेमाल तेज रिकवरी के लिए होता है.
समय के साथ स्विफ्ट बर्ड् के घोंसलों की बढ़ती मांग ने एक नया उद्योग भी खड़ा कर दिया है. दक्षिण एशिया के कुछ देशों में प्राकृतिक गुफाओं के अलावा विशेष इमारतें भी बनाई जा रही हैं, जहां स्विफ्टलेट बर्ड्स को घोंसले बनाने के लिए पाला जाता है. इस तरीके से घोंसलों का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.
हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इन पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है. अगर बिना योजना के लगातार घोंसले इकट्ठा किए जाएं, तो इससे पक्षियों की संख्या पर असर पड़ सकता है. वैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं पर दुनिया भर में अलग प्रयोग हो रहे हैं. स्विफ्टलेट बर्ड्स को आर्टिफिशल केव्स में पाला जा रहा है