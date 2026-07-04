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ऐसी कौन-सी चिड़िया है, जो अपनी लार से बनाती 'सफेद सोना'? जिसे पाने के लिए जंगल-गुफाओं की खाक छानते दुनिया भर के अमीर

Why Swiftlet Bird Nests Expensive: दुनिया में हीरे के बाद सबसे महंगी चीज सोना मानी जाती है, जिसे पाने के लिए हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी चिड़िया है, जो अपनी लार से 'सफेद सोना'बनाती है? उसे पाने के लिए अमीर लोग लाखों रुपये खर्च कर देते हैं.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 04, 2026, 05:19 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:21 AM IST
ऐसी कौन-सी चिड़िया है, जो अपनी लार से बनाती 'सफेद सोना'? जिसे पाने के लिए जंगल-गुफाओं की खाक छानते दुनिया भर के अमीर
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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