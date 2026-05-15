भारत का वो शहर जहां नाश्ते में खाते हैं मीठा, इस जगह को कहते हैं जलेबी कैपिटल, इस डिश के विदेशी भी हैं दीवाने

भारत में अधिकतर लोग टेस्टी नाश्ता करना पसंद करते हैं. लोग नाश्ते में पोहा-जलेबी खाते हैं. नाश्ते में मीठी-मीठी जलेबी खाना अधिकतर लोगों को पसंद है. क्या आप जानते हैं भारत का एक ऐसा शहर है जो जलेबी के लिए जाना जाता है.
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भारतीय लोग खाने के बेहद शौकीन हैं. सुबह नाश्ते से लेकर रात को डिनर तक, भारतीय लोग चटपटा और मीठा भोजन करना पसंद करते हैं. विदेशों में जहां नाश्ते में कम मसाले वाला भोजन करते हैं वहीं भारत में मसालेदार और मीठा नाश्ता करना पसंद करते हैं. भारत में अधिकतर लोग नाश्ते में जलेबी खाते हैं.जलेबी के लिए मध्य प्रदेश का इंदौर शहर फेमस है.
देशभर में जलेबी मिल जाती हैं. लेकिन मध्य प्रदेश अपनी खस्ता, मीठी जलेबी के लिए जाना जाता है. मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में टेस्टी जलेबी मिलती है. लोग इंदौर जाने के बाद जलेबी जरूर खाते हैं. जिन लोगों मीठा खाने के मन करता है वह अक्सर जलेबी खाते हैं. ताजी बनी जलेबियों की महक लोगों को अपने पास खींच लाती है.
मध्य प्रदेश इंदौर के शहर में 300 ग्राम की एक जलेबी मिलती है. इस जलेबी के अंदर कद्दूकस किया हुआ पनीर डाला जाता है. इस वहां पर जलेबी नहीं जलेबा कहते हैं.
जलेबी केवल भारत में ही हीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी खाई जाती है. अरब के देशों में जलेबी को जलाबिया के नाम से जानते हैं. अफगानिस्तान में मछली के साथ जलेबी सर्व की जाती है. श्रीलंका में जलेबी पानी वलालु कहते हैं जो कि जलेबी जैसी होती है.
जलेबी का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है. ईरान में जलेबी को जुलाबिया या फिर जुलुबिया कहते हैं. भारत में 15वीं शताब्दी तक जलेबी हर त्योहार में इस्तेमाल होने वाली मिठाई बन चुकी थी. मदंरि में जलेबी को प्रसाद के रूप में चढ़ाना शुरू हो गया. आपको जानकर हैरानी होगी कि जलेबी भारतीय मिठाई नहीं है. यह ईरान से भारत में आई है.
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