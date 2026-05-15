भारत का वो शहर जहां नाश्ते में खाते हैं मीठा, इस जगह को कहते हैं जलेबी कैपिटल, इस डिश के विदेशी भी हैं दीवाने

भारतीय लोग खाने के बेहद शौकीन हैं. सुबह नाश्ते से लेकर रात को डिनर तक, भारतीय लोग चटपटा और मीठा भोजन करना पसंद करते हैं. विदेशों में जहां नाश्ते में कम मसाले वाला भोजन करते हैं वहीं भारत में मसालेदार और मीठा नाश्ता करना पसंद करते हैं. भारत में अधिकतर लोग नाश्ते में जलेबी खाते हैं.जलेबी के लिए मध्य प्रदेश का इंदौर शहर फेमस है.

जलेबी कैपिटल

देशभर में जलेबी मिल जाती हैं. लेकिन मध्य प्रदेश अपनी खस्ता, मीठी जलेबी के लिए जाना जाता है. मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में टेस्टी जलेबी मिलती है. लोग इंदौर जाने के बाद जलेबी जरूर खाते हैं. जिन लोगों मीठा खाने के मन करता है वह अक्सर जलेबी खाते हैं. ताजी बनी जलेबियों की महक लोगों को अपने पास खींच लाती है.

पनीर की जलेबी

मध्य प्रदेश इंदौर के शहर में 300 ग्राम की एक जलेबी मिलती है. इस जलेबी के अंदर कद्दूकस किया हुआ पनीर डाला जाता है. इस वहां पर जलेबी नहीं जलेबा कहते हैं.

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कई देशों में खाई जाती है जलेबी

जलेबी केवल भारत में ही हीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी खाई जाती है. अरब के देशों में जलेबी को जलाबिया के नाम से जानते हैं. अफगानिस्तान में मछली के साथ जलेबी सर्व की जाती है. श्रीलंका में जलेबी पानी वलालु कहते हैं जो कि जलेबी जैसी होती है.

जलेबी का इतिहास

जलेबी का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है. ईरान में जलेबी को जुलाबिया या फिर जुलुबिया कहते हैं. भारत में 15वीं शताब्दी तक जलेबी हर त्योहार में इस्तेमाल होने वाली मिठाई बन चुकी थी. मदंरि में जलेबी को प्रसाद के रूप में चढ़ाना शुरू हो गया. आपको जानकर हैरानी होगी कि जलेबी भारतीय मिठाई नहीं है. यह ईरान से भारत में आई है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.