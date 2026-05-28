भारत का ये शहर कहलाता है पाइनएप्पल कैपिटल, देशभर में यहीं से जाते हैं मीठे और रसीले अनानास

अनानास यानी पाइनएप्पल बेहद पॉपुलर और टेस्टी फल होता है. गर्मियों के मौसम में ये रसीला और मीठा फल खाना हर किसी को पसंद होता है. अनानास ना के स्वाद में अच्छा लगता है बल्कि वजन कम करने में भी मददगार है. भारत का एक ऐसा शहर है जिसे भारत के अनानास की राजधानी कहते हैं. आइए जानते हैं किस शहर को पाइनएप्पल कैपिटल कहते हैं.

अनानास की राजधानी

अगरतला की राजधानी त्रिपुरा को अनानास की राजधानी कहते हैं. अगरतला और उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में खेती होती है. इस इलाके में उगने वाले अनानास का स्वाद और क्वालिटी बेहद खास है. इस स्वाद और क्वालिटी की वजह से UNESCO ने भी मान्यता दी है. त्रिपुरा को क्वीन अनानास भी कहा जाता है.

त्रिपुरा का अनानास क्यों है खास

त्रिपुरा की जलवायु और मिट्टी अनानास की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है. पहाड़ी इलाके और बारिश की वजह से यहां के अनानास का स्वाद बेहद खास और अलग होता है. यहां उगने वाले अनानास की मांग देशभर में हैं. यहां के अनानास विदेशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं.

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तेज खुशबू वाला अनानास

त्रिपुरा में उगने वाला अनानास छोटा होता है लेकिन स्वाद में बेहद मीटा और रसीला होता है. इस अनानास की खुशबू बहुत तेज होती है. इसी वजह से यहां का अनानास दूसरे अनानास से बेहद खास होता है. इसी वजह से त्रिपुरा अनानास की काफी डिमांड है.

किसानों को मिलती है आर्थिक मदद

अगरतला और आसपास के इलाके के हजारों किसान अनानास की खेती करते हैं. अनानास की खेती उनकी कमाई का सबसे जरूरी हिस्सा है. सरकार भी अनानास की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की मदद के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. इसी वजह से त्रिपुरा के अनानास ना केवल देशभर में बल्कि विदेशों में भी अनानास की जबरदस्त मांग है.

अनानास खाने के फायदे

अनानास में विटामिन सी और एंटीक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. अनानास का रोजाना सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है. वहीं जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं तो वह भी अपनी डाइट में अनानास को शामिल कर सकते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.