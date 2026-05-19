इस राज्य में मिलती है सबसे ताजी मछलियां, झींगे और केकड़े, यूं ही नहीं कहलाता सीफूड कैपिटल

भारत के अलग-अलग राज्य अपने खास स्वाद और डिश के लिए जाने जाते हैं. जब बात होती है ताजा मछलियों, झींगे और केकड़े की तो भारत का ये शहर किसी के जेहन में आता है. इस वजह से इस राज्य के शहर को सीफूड कैपिटल कहते हैं. आइए जानते हैं सीफूड राजधानी के बारे में.
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इंडिया में जितनी ज्यादा बोली है उनता ही ज्यादा खानपान भी है. हर राज्य की अपनी एक अलग खास डिश है. भारत के शहर अपने स्वाद और डिश के लिए काफी फेमस है. ताजा मछलियों, झींगे और केकड़े की बात आती है तो यह राज्य सबसे ऊपर है. इस शहर में एक फ्रेश सीफूड मिलता है. देशभर से लोग यहां ताजा सीफूड खाने जाते हैं. आइए जानते हैं सीफूड कैपिटल ऑफ इंडिया के बारे में.
केरलम राज्य का कोच्चि शहर सीफूड कैपिटल ऑफ इंडिया है. केरल में स्थित कोच्चि अरब सागर के तट पर बसा हुआ बहुत ही प्यारा और खूबसूरत शहर है. यह शहर समुद्री व्यापार और बैकवाटर्स और सीफूड्स के लिए जाना जाता है. इस शहर में मिलने वाली मछलियां, झींगे और केकड़े एकदम फ्रेश होते हैं.
कोच्चि में बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने का काम किया जाता है. रोजाना यहां पर समुद्र से ताजा मछलिया पकड़ी जाती है. जो कि बाजारो और रेस्तरां में जाता है. इसी वजह से कोच्चि का सीफूड बेहद टेस्टी और फ्रेश होता है. कोच्चि में सीफूड को नारियल, करी पत्ता और अनोखे मसाले के साथ बनाया जाता है. फिश करी, प्रॉन फ्राई और करीमीन पोलिचथु यहां की पॉपुलर डिश है.
कोच्चि में ना केवल स्वादिष्ट सीफूड मिलता है बल्कि इंडिया से दूसरे देशों में झींगा, केकड़ा, लॉब्स्टर, स्क्विड, क्लैम्स निर्यात की जाती है. कोच्चि भारत की वैश्विक समुद्री बाजार में मजबूत पहचान बनी हुई है.
कोच्चि की अर्थव्यवस्था मछली के उद्योग पर आधारित है. हजारों लोग मछली के बिजनेस से जुड़े हुए हैं. मछुआरे, बिजनेसमैन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग फैक्ट्री वर्कर्स और एक्सपोर्ट कंपनी इस बिजनेस पर निर्भर है. यहां पर मछलियों को पकड़ने के लिए आधुनिक मैकेनाइज्ट बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है.
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