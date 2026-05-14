लोगों की लगी रहती हैं कतारें, विदेशी भी आते हैं पीने, भारत का लस्सी कैपिटल कहलाता है ये शहर

यूपी अपनी अलग संस्कृति और अनूठी पंरपरा के लिए जाना जाता हैं. यूपी के हर एक जिले की अपनी खास पहचान हैं, जिसमें से एक पहचान यूपी के खाने की है. यूपी का एक जिला है जो कि लस्सी का शहर माना जाता है. आइए जानते हैं यूपी का कौन सा जिला लस्सी का शहर माना जाता है. यूपी के अलावा पंजाब का ये शहर भी लस्सी कैपिटल माना जाता है.
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दुनियाभर के देशों में दही का सेवन किया जाता है. भारत में दही से लस्सी बनाई जाती है. लस्सी को हर कोई पसंद करता है. गाढ़ी मीठी लस्सी भला किसे पसंद नहीं होती है. गर्मियों के मौसम में ठंडी-ठंडी लस्सी पीने का मजा ही कुछ अलग होता है. लस्सी का नाम आते हीं लोगों को पंजाब की याद आ जाती है. ज्यादातर लोगों को लगता है पंजाब लस्सी कैपिटल है जो कि सही भी है लेकिन पंजाब के अलावा यूपी का ये शहर भी लस्सी का शहर माना जाता है.
यूपी के कई जिलों में टेस्टी लस्सी मिलती है लेकिन यह शहर अपनी खास लस्सी के लिए जाना जाता है. इस शहर को लस्सी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है. इस शहर का नाम वाराणसी है. इस शहर में लगभग 100 सालों से लस्सी की ब्रिकी हो रही हैं. बनारस में कई तरह के फलों की लस्सी की भी ब्रिकी होती है. इस वजह से विदेशों से भी लोग यहां लस्सी का स्वाद लेने आते हैं.
बनारस भारत का लस्सी का शहर या लस्सी कैपिटल माना जाता है. बनारस की मलाईदार और कुल्हड़ वाली लस्सी पूरे देशभर में फेमस है. इसके अलावा पंजाब का अमृतसर भी अपनी लस्सी के लिए फेमस है. अमृतसर में मोटी मलाई और मक्खन वाली लस्सी मिलती है. जो कि लोगों को काफी पसंद है. अमृतसर को भी लस्सी कैपिटल माना जाता है. दोनों ही शहर अपनी खास लस्सी के लिए फेसम है.
लस्सी की उत्पति पंजाब में हुई थी. लेकिन लस्सी का शहर यूपी का ये जिला भी है. बनारस के अलावा मथुरा, लखनऊ और बालिया जैसे शहर भी लस्सी के लिए काफी पॉपुलर है. अमृतसर के अलावा बनारस अपनी गाढ़ी, मलाईदार और खास स्वाद की वजह से भारत की लस्सी की राजधानी कही जाती है.
लस्सी स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. लस्सी में प्रोबायोटिक्स, प्रोटीन और कैल्शियम होते हैं जो कि पाचन क्रिया में बेहद मददगार है. गर्मियों में बाहर जाने पर हेल्दी और टेस्टी फूड्स में आप लस्सी को शामिल कर सकते हैं. लस्सी पीना सेहत के लिए फायदेमंद होगा.
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