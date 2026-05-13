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Hindi Newsदेशभारत की ‘डोसा राजधानी’ है यह शहर, वेरायटी इतनी कि गिनते-गिनते थक जाएंगे; लोग रात 2 बजे भी लगाते हैं लाइन!

भारत की ‘डोसा राजधानी’ है यह शहर, वेरायटी इतनी कि गिनते-गिनते थक जाएंगे; लोग रात 2 बजे भी लगाते हैं लाइन!

Which city of India is crazy about Dosa: क्या आप जानते हैं कि भारत में ‘डोसा राजधानी’ किस शहर को कहा जाता है. वहां पर डोसा की इतनी वेरायटी मिलती है कि आप भी गिनते-गिनते थक जाएंगे. लोग सुबह से लेकर रात 2 बजे तक आपको डोसा स्टॉलों पर लाइन में लगे दिखाई दे जाएंगे. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 13, 2026, 03:45 AM IST
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Which city is known Dosa Capital of India: भारत खाने-पीने के शौकीन लोगों का देश है. यह पर हर राज्य की अपनी कोई न कोई स्पेशल डिश भी है, जिसे उस प्रदेश के साथ ही देश के बाकी हिस्सों में भी चाव के साथ खाया जाता है. डोसा भी ऐसा ही एक लजीज व्यंजन है, जिसे हर कोई खाना पसंद करता है. अगर आप सुबह-सुबह गर्मागर्म डोसा खाते हैं तो उसकी कुरकुरी आवाज, मक्खन की खुशबू और चटनी-सांभर का जादू किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में एक शहर ऐसा भी है, जिसे 'डोसा की राजधानी' कहा जाता है. वहां पर चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का टिफिन या रात का डिनर, लोग डोसा खाने के लिए लालायित रहते हैं. अगर आप कभी उस शहर नहीं गए तो समझ लें कि कहीं नहीं गए. आइए, आपको बताते हैं कि वह अनोखा शहर कौन-सा है. 

भारत का 'डोसा कैपिटल' कौन-सा शहर है?

भारत की 'डोसा कैपिटल' कहा जाने वाला यह मुल्क कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है. वह शहर अपनी डोसा संस्कृति के लिए पूरे देश में मशहूर है. इस शहर में हर स्टॉल पर डोसा आपको बुलाता नजर आएगा. वहां पर आपको डोसा की कई वेरायटी खाने को मिल जाएंगी. इनमें कुरकुरे पेपर डोसा, मसाला डोसा, बेन्ने डोसा, सेट डोसा, रवा डोसा, पोडि डोसा और चीज डोसा समेत कई तरह के अनोखे वेरिएंट खाने को मिलते हैं.   

बेंगलुरु का डोसा सिर्फ पतला और कुरकुरा नहीं होता. वहां का बेन्ने डोसा में तो खासी उदार मात्रा में मक्खन यानी बेन्ने और घी का इस्तेमाल होता है, जिससे डोसा अंदर से नरम और बाहर से सुनहरा कुरकुरा बन जाता है. अगर आप बेंगलुरु के बेन्ने डोसे को एक बार खाएंगे तो वह आपको बार-बार याद आएगा. 

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बेंगलुरु के डोसे में खास क्या होता है?

बेंगलुरु के डोसे को आलू की सब्जी के साथ मसालों का शानदार संतुलन बनाकर तैयार किया जाता है. वहां पर साथ में दी जाने वाली चटनी और सांबर की क्वालिटी भी कमाल की होती है. इसके बाद जो स्वाद फूटता है, उसे आप शब्दों में नहीं बता सकते. इस बेन्ने डोसा को कर्नाटक का गौरव भी कहा जाता है.

वहीं सेट डोसा असल में तीन छोटे फूले हुए डोसे होते हैं, जिन्हें सागू सब्जी के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है. इसी तरह रवा डोसा, सूजी वाला पतला और क्रिस्पी डोसा होता है. जबकि पोडि डोसा मसालेदार लेंटिल पाउडर और घी से लबरेज करके बनाया जाता है. 

किसी भी स्टॉल पर खड़े होकर खा सकते हैं डोसा

आप बेंगलुरु में कहीं भी खड़े होकर, स्टील की प्लेट में चटनी लेकर, गर्म तवे की आवाज सुनते हुए डोसा खाने का आनंद ले सकते हैं. यह एक अलग ही तरह का अनुभव होता है. डोसा के ये स्टॉल सुबह के ऑफिस जाने वालों, दोस्तों के साथ घूमने वालों और आधी रात भूखे लोगों की जान बचाती हैं. बेंगलुरु के अलावा मैसूर, चेन्नई और उडुपी भी अपने शानदार डोसा बनाने के लिए विख्यात हैं. लेकिन बेंगलुरु में डोसा की दीवानगी के मामले में ये शहर काफी पीछे नजर आते हैं. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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