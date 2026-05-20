भारत का वो शहर, जो कहलाता है सिल्क कैपिटल, विदेशों में जाती हैं यहां की साड़ी, दुकानों में लगी रहती है लंबी लाइन

भारत के अलग-अलग शहर अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं. कुछ शहर की पहचान केवल भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर होती है. विदेशों से भी यहां लोग करते हैं. हम आपको भारत के सिल्क कैपिटल के बारे में बताएंगे. आइए जानते हैं रेशम का शहर कौन सा है.
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साड़ी एक ऐसा आउटफिट है जो कि भारत में सदियों से महिलाओं द्वारा पहना जा रहा है. साड़ी को ऑफिस से लेकर शादी पार्टी के दौरान कैरी किया जा सकता है. खासकर सिल्क साड़ी को आप ऑफिस में भी पहनकर जा सकते हैं वहीं इस साड़ी को आप फंक्शन में भी कैरी कर सकते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के किस शहर को सिल्क कैपिटल कहा जाता है. आइए जानते हैं रेशम की राजधानी किस राज्य में है.
भारत के हर हिस्से में सिल्क साड़ी मिलती है. क्या आप जानते हैं भारत के किस शहर को सिल्क राजधानी या सिल्क कैपिटल कहा जाता है. कांचीपुरम शहर सिल्क साड़ियों के लिए जाना जाता है. खूबसूरत डिजाइन और मोटी बनावट के लिए यहां की सिल्क साड़ी विदेशों में भी पॉपुलर है.
तमिलनाडु के कांचीपुरम से आने वाली सिल्क साड़ी सोने-चांदी की जरी बुनी ही होती है. ये साड़ी पीढ़ियों तक चलती है. शादी से लेकर बड़े मौके पर महिलाएं कांजीवरम साड़ी पहनना पसंद करती है. आम लोग से लकर बॉलीवुड स्टार्स भी बड़े मौके पर कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनना पसंद करते हैं.
असली कांजीवरम साड़ी मलबरी सिल्क से हाथ से बुनी जाती है. इसके बॉर्डर और पल्लू पर अक्सर साड़ी के अलग रंग का डिजाइन होता है. साड़ी में होने वाली बुनाई को कोरवई बुनाई कहते हैं. आज के समय में कांजीवरम साड़ी खरीदना किसी इनवेस्टमेंट से कम नहीं है. कांजीवरम सिल्क साड़ियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है. नानी की साड़ी मां को मिलती है फिर वहीं साड़ी आपको मिलती है. कांजीवरम केवल साड़ी नहीं बल्कि इसमें कई पीढ़ियों को प्यार भी छिपा होता है.
कांजीवरम साड़ियों को हाथ से बनाया जाता है. ऐसे में कांजीवरम साड़ी काफी महंगी होती है. मार्केट में नकली कांजीवरम साड़ी कम दाम में मिल जाती है. आप असली कांजीवरम साड़ी के लिए तमिलनाडु के कांचीपुरम की अच्छी दुकान में ही जाएं.
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