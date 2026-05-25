Advertisement
trendingNow13228585
Hindi Newsदेशदुनिया का वो इकलौता शहर, जहां होती शहद की खेती, लोग कहते हैं Honey Capital Of The World

दुनिया का वो इकलौता शहर, जहां होती शहद की खेती, लोग कहते हैं Honey Capital Of The World

शहद सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्या आप जानते हैं दुनिया का एक ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा शहद की खेती की जाती है. इस शहर को दुनिया में शहद का कैपिटल माना जाता है. आइए जानते हैं इस शहर के बारे में. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: May 25, 2026, 05:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया का वो इकलौता शहर, जहां होती शहद की खेती, लोग कहते हैं Honey Capital Of The World

शहद नेचुरल स्वीटनर है. शहद का इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा है. शहद मधुमक्खियों द्वारा फूलों के रस से बनाया जाता है. शहद का इस्तेमाल खाने, दवा और घरेलू उपाय में किया जाता है. क्या आप जानते हैं दुनिया का वो कौन सा शहर है जिसे Honey Capital of World कहते हैं. 

दुनिया का Honey Capital of World कौन सा शहर है 

सिओक्स सिटी (Sioux City) को शहद की राजधानी कहते हैं. यह शहर अमेरिका के आयोवा राज्य में है. इस शहर में लंबे समय शहद की खेती की जाती है. इस शहर के आसपास के इलाकों में बहुत सारी फूल उगते हैं. ये फूल मधुमक्खियों के लिए नेक्टर का अच्छा स्रोत है. इस शहर में शहद से जुड़ी कई कंपनियां और स्टोरेज सेंटर हैं. इस शहर से आसानी से दूसरे शहर और देशों में शहद एक्सपोर्ट किया जा सकता है. 

दुनिया का सबसे ज्यादा शहद किस देश में बनता है 

दुनिया में सबसे ज्यादा शहद चीन में बनता है. चीन में बड़ी संख्या में मधुमक्खी का पालन किया जाता है. चीन दुनियाभर में शहद का एक्सपोर्ट करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे ज्यादा शहद किस देश में खाया जाता है 

चीन के लोग ही सबसे ज्यादा शहद खाते हैं. वहां के लोग शहद का इस्तेमाल रोजाना और ट्रेडिशनल दवाई में करते हैं. सर्दियों में चीन में शहद की डिमांड बढ़ जाती है. क्योंकि शहद को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. 

शहद का स्वाद 

शहद का स्वाद और रंग इस बात पर भी काफी हद तक निर्भर करता है कि मधुमक्खियों ने किस तरह के फूलों से नेक्टर जमा किया है. कुछ शहद हल्का और मीठा होता है, तो कुछ शहद गहरा और तीखा स्वाद वाला होता है. 

भले ही चीन में सबसे ज्यादा शहद का प्रोडक्शन होता है लेकिन सिओक्स सिटी को शहद कैपिटल कहा जाता है. सिओक्स सिटी अपने ऐतिहासिक योगदान और शहद बिजनेस में जरूरी भूमिका के लिए जाना जाता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

TAGS

India popular dishIndia famous dish

Trending news

गर्मी से उत्तर भारत में मचा हाहाकार! दक्षिण में बारिश, क्यों बदल रहा मौसम का मिजाज?
Heat wave
गर्मी से उत्तर भारत में मचा हाहाकार! दक्षिण में बारिश, क्यों बदल रहा मौसम का मिजाज?
पता चला क्रिमिनल है प्रेमी तो तोड़ा नाता, भड़के आशिक ने किया पेट्रोल बम से हमला; फिर
crime
पता चला क्रिमिनल है प्रेमी तो तोड़ा नाता, भड़के आशिक ने किया पेट्रोल बम से हमला; फिर
लालकिला ब्लास्ट मामले में NIA का खुलासा, लखनऊ समेत कई शहरों में थी धमाके की प्लानिंग
NIA
लालकिला ब्लास्ट मामले में NIA का खुलासा, लखनऊ समेत कई शहरों में थी धमाके की प्लानिंग
बंगाल में फिजा बदलते ही शुभेंदु का एक्शन, अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस ने मारा छापा
West Bengal
बंगाल में फिजा बदलते ही शुभेंदु का एक्शन, अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस ने मारा छापा
गुजरात पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर, AAP को रोकने के लिए BJP-कांग्रेस साथ आए!
Gujarat Panchayat Election
गुजरात पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर, AAP को रोकने के लिए BJP-कांग्रेस साथ आए!
Wion के सवाल पर घिरे रुबियो, कल के बयान से पलटे; देनी पड़ी सफाई...
WION
Wion के सवाल पर घिरे रुबियो, कल के बयान से पलटे; देनी पड़ी सफाई...
जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में अटकी केबल कार, हवा में अटके 300 पर्यटक;एक्शन में प्रशासन
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में अटकी केबल कार, हवा में अटके 300 पर्यटक;एक्शन में प्रशासन
'नरक-सी जिंदगी जी रही थी ट्विशा, बेटी खो देने से बेहतर है, उसका तलाकशुदा हो जाना'
Twisha Sharma
'नरक-सी जिंदगी जी रही थी ट्विशा, बेटी खो देने से बेहतर है, उसका तलाकशुदा हो जाना'
NIA की रडार पर जमात, कश्मीर में आतंकियों से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी
Jammu Kashmir
NIA की रडार पर जमात, कश्मीर में आतंकियों से जुड़े ठिकानों पर की गई छापेमारी
यूरोप दौरे से कहीं बड़ा था यह संदेश: एक दशक की परिणाम आधारित कूटनीति की झलक
PM Modi
यूरोप दौरे से कहीं बड़ा था यह संदेश: एक दशक की परिणाम आधारित कूटनीति की झलक