दुनिया का वो इकलौता शहर, जहां होती शहद की खेती, लोग कहते हैं Honey Capital Of The World

शहद सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्या आप जानते हैं दुनिया का एक ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा शहद की खेती की जाती है. इस शहर को दुनिया में शहद का कैपिटल माना जाता है. आइए जानते हैं इस शहर के बारे में.
Trending Photos
शहद नेचुरल स्वीटनर है. शहद का इस्तेमाल हजारों सालों से होता आ रहा है. शहद मधुमक्खियों द्वारा फूलों के रस से बनाया जाता है. शहद का इस्तेमाल खाने, दवा और घरेलू उपाय में किया जाता है. क्या आप जानते हैं दुनिया का वो कौन सा शहर है जिसे Honey Capital of World कहते हैं.
सिओक्स सिटी (Sioux City) को शहद की राजधानी कहते हैं. यह शहर अमेरिका के आयोवा राज्य में है. इस शहर में लंबे समय शहद की खेती की जाती है. इस शहर के आसपास के इलाकों में बहुत सारी फूल उगते हैं. ये फूल मधुमक्खियों के लिए नेक्टर का अच्छा स्रोत है. इस शहर में शहद से जुड़ी कई कंपनियां और स्टोरेज सेंटर हैं. इस शहर से आसानी से दूसरे शहर और देशों में शहद एक्सपोर्ट किया जा सकता है.
दुनिया में सबसे ज्यादा शहद चीन में बनता है. चीन में बड़ी संख्या में मधुमक्खी का पालन किया जाता है. चीन दुनियाभर में शहद का एक्सपोर्ट करता है.
चीन के लोग ही सबसे ज्यादा शहद खाते हैं. वहां के लोग शहद का इस्तेमाल रोजाना और ट्रेडिशनल दवाई में करते हैं. सर्दियों में चीन में शहद की डिमांड बढ़ जाती है. क्योंकि शहद को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है.
शहद का स्वाद और रंग इस बात पर भी काफी हद तक निर्भर करता है कि मधुमक्खियों ने किस तरह के फूलों से नेक्टर जमा किया है. कुछ शहद हल्का और मीठा होता है, तो कुछ शहद गहरा और तीखा स्वाद वाला होता है.
भले ही चीन में सबसे ज्यादा शहद का प्रोडक्शन होता है लेकिन सिओक्स सिटी को शहद कैपिटल कहा जाता है. सिओक्स सिटी अपने ऐतिहासिक योगदान और शहद बिजनेस में जरूरी भूमिका के लिए जाना जाता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.